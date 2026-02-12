京都景點「伏見稻荷大社」全攻略，超震撼千本鳥居交通、參拜地圖、商店街美食!

來到京都旅行，如果只能選一個“一定要去的打卡景點”，「伏見稻荷大社」一定榜上有名。

這裡不只是電影《藝伎回憶錄》的取景地，更是超壯觀的“千本鳥居”所在地！

關西京阪神旅行 Day5，我們安排前往伏見稻荷大社，從京都車站附近的飯店搭車過去很快，參拜完、拍完照後，再到商店街走走逛逛、買點小吃，這樣的半日行程非常剛好。

伏見稻荷大社位於京都市南面，距離京都車站不遠，安排半日行程非常適合。

📍地址：日本京都府京都市伏見區深草藪之內町 68

交通方式：

從京都站出發非常方便，有兩種常見方式：

1️⃣ JR奈良線

從京都站搭乘JR奈良線，在「稻荷站」下車，出站就是神社入口，幾乎零距離，非常推薦。

2️⃣ 京阪電車

搭乘京阪本線至「伏見稻荷站」，下車後步行約5～7分鐘即可抵達。

我們這次是從京都車站搭JR奈良線過來，幾分鐘就到了，非常快速。

伏見稻荷大社的人氣真的不是蓋的，從入口處就能感受到滿滿的參拜人潮。

在進入神社的大鳥居前有一間Daily Yamazaki便利商店，小朋友見到五花八門的扭蛋機馬上就被吸引過去。

這幅充滿生活感的畫面，也成了稻荷大社獨特的入口風景。

伏見稻荷大社，是全日本三萬多座稻荷神社的總本社，供奉的是保佑五穀豐收、生意興隆的稻荷大神。

神社創建於西元 711 年，比京都成為日本首都還早，可以說是歷史非常悠久。除了民間信仰虔誠之外，伏見稻荷大社在古代也是受到皇室重視的神社，天皇曾多次捐獻香火。

「東丸神社」位於伏見稻荷大社境內，是一座以祈求學業成就聞名的神社。

神社供奉被尊為「學問之神」的荷田東丸，長年吸引無數考生與家長前來參拜祈願，石階兩側懸掛著滿滿的繪馬，上面寫滿對考試合格與前程光明的期盼。

進入神社後，你會發現隨處可見「狐狸」的雕像。

狐狸被視為稻荷大神的使者，牠們口中叼著穀倉鑰匙、寶珠或稻穗，象徵著豐饒與福氣。

伏見稻荷大社的繪馬很有特色，鳥居造型的繪馬整齊懸掛在架上，一抹抹鮮明的朱紅色在陽光下格外耀眼。

每一枚小小的鳥居上，都寫滿了真摯的心願與祝福，有人祈求考試順利，有人盼望夢想成真，也有人祝願家人平安健康。

在神社的籤詩授與所前，很多人都會抽取神籤，我們家孩子也滿懷著期待與些許緊張的心情，輕輕搖動木製籤筒，讓籤枝落出。

打開籤詩的瞬間，彷彿揭曉一段屬於自己的未來訊息；無論是大吉的喜悅，或是提醒謹慎的忠告，都承載著對生活的祝福與啟示。

整座神社其實是沿著海拔233公尺的稻荷山而建，通往山頂的步道沿途有數不清的鳥居與石頭祭壇（大塚），整體走完大約需要2～3小時。

如果時間充裕，真的很推薦慢慢走一圈。

伏見稻荷最經典的畫面，就是通往奧之院的「千本鳥居」。

據說整座山上大約有將近1萬座鳥居，這些鳥居大多是企業或個人捐贈，大家相信捐獻鳥居能祈求生意興隆、事業順利，有些鳥居甚至可以追溯到江戶時代（1603～1867年）。

走在鳥居之間，陽光從縫隙中灑進來，紅色的光影層層堆疊，那種畫面真的會讓人不自覺一直按快門。

在此也提醒大家，如果想拍到比較空景的照片，一定要早點來。或是往上多走一段，人煙稀少時更能拍出延綿不絕的隧道感。

繼續走會抵達「奧社奉拜所」及「熊鷹社」等，奧社奉拜所有著名的「輕重石」，聽說許願後試著搬動石頭，如果覺得石頭比預期輕，願望就容易達成！

不過，我們因為接下來還有其他行程就沒有繼續往下走了，現在回想起來覺得相當可惜。

參拜完畢後，神社旁的商店街走走逛逛也是必排行程，這裡充滿了濃濃的江戶風情，還有許多特色小吃。

這裡有各種京都小吃、伴手禮、御守、紀念品，也可以看到烤糰子、章魚燒、炸物等攤販。

我們逛了一圈，買點小東西、吃點小點心，既開心也滿足。

伏見稻荷大社不僅僅是一個拍照景點，它深厚的歷史底蘊與對信仰的堅持，讓這座山充滿了神祕的魅力。

如果你體力不錯，可以挑戰走完全程，沿途的風景絕對讓你流連忘返。

詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

