來到天橋立，多數人第一個想到的是沙洲與海景，但其實就在天橋立入口不遠處，還藏著一座氣氛安靜、卻非常有特色的古寺「智恩寺」。

這裡不只是參拜的地方，也是一個很適合放慢腳步、替旅程收尾的景點。

這次我們的「伊根、天橋立一日遊」，在離開 傘松公園 後，開車約20分鐘來到了智恩寺，這座寺廟不僅有文化底蘊，那滿樹的「扇子籤」更是充滿特色！

伊根舟屋一日遊行程：伊根街道散策 → 舟屋食堂午餐 → 伊根灣遊覽船餵海鷗 → 天橋立傘松公園 → 智恩寺

京都旅行：天橋立「智恩寺」，超萌扇子籤、智慧輪與智慧餅，求學業必訪日本三大文殊!

智恩寺位在京都府宮津市文珠地區，從京都丹後鐵道「天橋立站」出來，步行大約5分鐘就能抵達，交通非常方便。

自駕的話，周邊也有付費停車場。

📍景點資訊｜智恩寺

•地址： 京都府宮津市字文珠 466

•電話： 0772-22-2553

📍交通指南與資訊：

•搭乘京都丹後鐵道到「天橋立」站，出站後走路約5分鐘就到了。

智恩寺全名為「文殊堂智恩寺」，是供奉文殊菩薩的靈場，被稱為日本三大文殊菩薩寺之一。

文殊菩薩象徵智慧，因此這裡自古以來就以祈求學業、考試合格、智慧開運聞名，每到考季，都會看到不少學生與家長專程前來參拜。

進入寺廟前，會先看到一座超級壯觀的「山門」。這座山門被列為宮津市的文化遺產，也是整個丹後地區規模最大的建築。

走進境內後，木造建築、松樹與碎石鋪成的參道，讓人不自覺放慢腳步。

境內的雙層木造佛塔「多寶塔」，是宮津市最古老的建築，具有獨特的「龜腹」設計與優雅屋簷，被指定為國家重要文化財。

智恩寺必看亮點一：樹上開出了扇子花？



到智恩寺，「扇子籤」不容錯過！一般寺廟的籤詩都是紙張，但智恩寺的籤詩是縮小版的精緻摺扇。

如果抽到吉籤可以帶回家當紀念，如果抽到比較不理想的，就把它掛在樹上讓菩薩幫你化解！

遠遠看過去，整棵松樹就像是開滿了白色的扇子花，非常有視覺衝擊力。

智恩寺必看亮點二：智慧輪與智慧餅

在通往海邊的方向，可以看到一座造型特殊的石造「智慧輪」（知恵の輪）。

這裡有個很有趣的傳說：「只要穿過這個石環三次，就能獲得過人的智慧。」 雖然石環的位置有點高（其實是給古時候的小船照明用的燈籠），現在大家多半是做個象徵性的動作或合照，但祈求聰明的誠意是不變的！

除了扇子籤外，還有可愛的貓咪、狗狗等造型詩籤。



參拜後，在寺院外的茶屋，還有一樣不容錯過的名物「智慧餅」。

這是一種口感柔軟日式點心，據說吃了能讓人變得更聰明，雖然聽起來很可愛，但在旅途中吃上一份，很有儀式感。

那天進入寺廟參拜前，我們在寺廟前商店先被香氣誘惑，買了一串香噴噴的烤黑輪，熱騰騰的魚漿香氣，也讓這趟旅行更加幸福！

比起京都鬧區寺廟的擁擠，智恩寺多了一份小鎮悠閒感。

不管你是想為學業、工作祈福，還是單純想感受一座和生活貼得很近的古寺，這裡都很值得走一趟。

尤其在看完壯闊的天橋立風景之後，走進智恩寺，反而更能感受到旅行裡那種靜靜留下來的餘韻。

