新竹林森路旭日茶飲推薦，招牌藍莓凍奶茶必喝，百元外送門檻超佛心。

在新竹林森路上，有一間源自鹿港的人氣手搖飲「旭日茶飲」，這家店主打超厲害的藍莓凍，口感軟 Q 彈嫩，讓人一吃就愛上。除了招牌配料，店內的水果茶更是誠意十足，使用小農自榨百香果醬搭配多種新鮮水果。最佛心的是店家的外送服務，方圓一公里內只要滿100元、約一杯飲料的價格就能外送，門檻極低，公里數換算也相當親民，絕對是新竹科學園區或市區辦公室下午茶的救星。

旭日水果茶，滿滿果肉像吃水果盤。

店內的「旭日水果茶」不僅僅是一杯飲料，更像是一杯會流動的水果盤。基底選用清爽的白毫綠茶，搭配小農自榨的百香果醬，喝得到自然的酸甜果香。最讓人驚豔的是裡面滿滿的配料，直接放入了芭樂、番茄、蘋果切片以及口感滑順的蘆薈。每一口都能吃到新鮮紮實的果肉，不光是為了裝飾，而是真材實料地讓人邊喝邊吃，清爽解膩又健康，是中午佐餐的最佳選擇。

招牌藍莓凍，口感軟Ｑ素食也可食。

來到這裡絕對不能錯過招牌的「藍莓凍奶茶」。店家刻意不將藍莓凍切成小塊，保留了大塊且ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的軟嫩口感，視覺效果十足。藍莓凍使用鹿角菜膠製作，因此素食者也能安心享用，口感有點像是在吃精緻的藍莓小蛋糕。本身帶有明顯的藍莓香氣，搭配古早味奶茶非常對味，若想要奶香更濃郁，也可以升級成鮮奶茶，更能襯托出藍莓獨特的果香層次。

恐龍美祿飲，撒滿碎片起司奶蓋濃。

這杯「恐龍美祿奶蓋」簡直是童年回憶的豪華升級版！基底是濃郁香甜的美祿，上方鋪上一層鹹香綿密的起司奶蓋，最後再豪邁地撒滿 Oreo 碎片與未完全融化的美祿粉。喝起來口感層次極其豐富，既有奶蓋的滑順，又能咬到酥脆的餅乾碎片與美祿粉的顆粒感。這種甜中帶鹹、濃郁厚實的滋味，完美復刻了小時候偷挖美祿粉吃的幸福感，絕對是螞蟻人的最愛。

檸玫荔寒天，無咖啡因花果香氣足。

如果你想喝點清爽的但又擔心睡不著，這款「檸玫荔（寒天）」是無咖啡因的最佳選擇。將檸檬的酸、玫瑰的優雅花香與荔枝的甜美完美融合，喝起來酸甜適中，不會過於刺激。裡面還加入了寒天晶球，增添了咀嚼的樂趣與飽足感。整杯飲料充滿了清新的花果香氣，喝完後口齒留香，非常適合想要解渴、放鬆心情，又不希望有負擔的午後時光。

文山青茶厚，阿薩姆紅茶帶蜜香甜。

對於喜歡純茶的朋友，這裡的基茶表現也相當出色。「文山青茶」茶感厚實偏重，入口微澀但後段回甘明顯，建議點微糖更能品嚐到茶湯本身的層次。「阿薩姆紅茶」則不是那種死甜的口感，而是喝完後會在嘴裡留下淡淡的蜜香，單喝就很順口，做成奶茶也相當適合。這兩款茶飲都是店內的實力派選手，展現了店家在選茶上的用心與堅持。

百元就外送，遠百商圈下午茶首選。

旭日茶飲最讓人稱道的就是超佛心的外送門檻。店家位於新竹大遠百附近，只要距離一公里內，消費滿 100 元（約一杯飲料）即可外送；1.5 公里滿 150 元、2.8 公里滿 300 元，以此類推。這種幾乎沒有門檻的服務，對於忙碌的上班族或不想出門的宅宅們來說真的是一大福音。無論是想要一杯水果茶解膩，還是想喝杯藍莓凍奶茶療癒身心，隨時都能輕鬆點起來！

旭日茶飲

地址：新竹市東區林森路116號

電話：0979-766767

