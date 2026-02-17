2026 中臺灣燈會幸福蜜馬臺中中央公園，巨大MOOMIN極光秀閃耀登場。

2026中臺灣燈會於臺中中央公園盛大登場！今年以「幸福蜜馬」為主題，攜手超人氣IP姆明，打造全臺唯一沉浸式極光秀與機械主燈。

今年元宵節最令人期待的盛事，莫過於在臺中中央公園盛大舉辦的「2026中臺灣燈會」！這次燈會以「幸福蜜馬」為主題，從 2 月 15 日小年夜一路展至 3 月 3 日元宵節（除夕休展），是全臺最大單一場域的地方型燈會。最讓粉絲驚喜的是，今年特別攜手全球超人氣 IP「姆明（Moomin）」，打造全臺唯一的沉浸式極光秀與首創的機械主燈。廣闊的場地化身為夢幻的姆明谷，還有森林露營、動物夢世界等多個特色展區，無論是情侶約會或親子同遊，都能在這裡找到專屬的療癒時光，趕快把交通與小提燈攻略收進口袋名單吧！

夢幻極光秀，巨型機械燈

來到中央公園，首要鎖定的絕對是全臺唯一的「主燈區」。這裡將廣闊的場地化身為童話故事中的場景，以全臺首創的 IP 機械主燈結合絕美的異國夢幻極光秀，打造出高達六十米的超大展演空間。展演時間從每日晚間六點至十點，每半小時展演一場（每場三分鐘）。除了震撼的聲光效果，主燈區前方更精心佈置了大片的姆明村莊，各種可愛的裝置藝術錯落其中，無論哪個角度都超級好拍，完美重現極光下的姆明谷。

靜謐湖畔景，悠閒露營區

順著動線漫步，會在河畔區看見巨型姆明愜意地徜徉在中央公園的河岸邊，畫面極其療癒。接著進入充滿大自然氣息的森林區，這裡巧妙運用了公園原有的地貌，展現出宛如湖畔秘境般的「露營時光」。各種精緻的燈飾將樹林點綴得閃閃發光，讓人彷彿跟著姆明家族一起在星空下野餐。逗趣的場景設計充滿了巧思，連作者都忍不住笑稱彷彿走進了白雪公主的童話世界，是個非常適合放慢腳步細細品味的夢幻展區。

繽紛歡樂谷，神聖祈願村

帶著小朋友同遊的家長，絕對不能錯過充滿童趣的遊樂區。從甜蜜的智慧糖果屋、奇幻的田野奇跡到粉嫩的夢飛象，各種繽紛可愛的童話場景讓人目不暇給。而臺中市府民政局特別策劃的「祈福區」，則以姆明世界的「包容」為核心價值，邀請了大里七將軍廟、梧棲永天宮等四大地域的代表團體共同參與。將深受信仰庇佑的在地文化與超人氣 IP 完美結合，在賞燈之餘也能感受到滿滿的跨域祝福與平安喜樂。

奇幻動物夢，震撼驚蟄界

由農業局營造的「生態區」則是一個充滿想像力的動物夢世界，甚至能看見古埃及貓女神巴斯特開啟奇幻空間，為燈會增添了一抹神秘的異國色彩。另一個備受矚目的亮點是建設局打造的「探險區」，以「驚蟄界」為主題的情境式展演，象徵著春季的正式到來。春雷轟響的震撼聲光效果，帶來萬物復甦的生機與活力。各個展區風格迥異卻又巧妙串聯，將中央公園廣大的腹地發揮得淋漓盡致，每一處都充滿驚喜。

限量小提燈，免費接駁車

來燈會最期待的當然是領取可愛的「姆明小提燈」！燈會期間每日下午四點開放排隊，四點半限量發送，平日三千盞、假日四千盞，每人限領一盞。市府更加碼連續三個週六舉辦「拍姆明、送姆明」活動，提前送出千盞提燈與拍貼體驗券。交通部分則有全面管制，建議開車族將車輛停放在外圍停車場後，轉搭假日免費接駁車前往會場。若不想等候接駁車，也可以善用周邊的共享腳踏車，讓賞燈行程更加順暢無阻。