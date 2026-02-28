讓人一秒回到釜山的韓式餐酒館！GiliGili Bistro 濃厚松阪豬肉湯飯一喝上癮。

讓人一秒回到釜山的韓式餐酒館，近期在台北發現到的寶藏店【GiliGili Bistro】，無論是用餐環境還是餐點口味，都完美重現我在釜山吃到的感覺，其中濃厚松阪豬肉湯飯一喝上癮，就連甜點都講究且深得我心，而且從白天營業到晚上，是我近期最喜歡的韓式餐廳!

GiliGili Bistro 環境分享

▼【GiliGili Bistro】隱身在臺北市中山區天津街中，純白色韓式餐館在街上格外搶眼，從捷運善導寺站 1號出口步行約8~10分鐘，台北車站、京站步行約8~10分鐘抵達。

▼【GiliGili Bistro】用餐環境延續純白風格，不同於傳統的韓式料理店，簡約卻充滿設計感，每一個角落都很有氛圍感!

GiliGili Bistro 菜單

點我線上看

GiliGili Bistro 餐點介紹

釜山松阪豬肉湯飯 💰380元

▼讓人一秒想念釜山的豬肉湯飯，裏頭的松阪豬肉很彈牙，搭配濃厚的豚骨味湯頭，喝起來超級暖胃，還有道地的蝦醬可以拌入，會更凸顯出鮮味，湯頭還有放入冬粉，也有白飯可以搭配～

辣章魚韓式小拌飯 💰220元

▼海鮮控會愛的辣章魚韓式小拌飯 ，可以吃到韓式經典涼拌辣章魚，略帶嚼勁的口感，越咬會越散發鮮味，甜辣甜辣，整個拌在一起吃相當美味~

春川炒辣雞💰330元

▼邪惡指數破表的春川炒辣雞，鋪上滿滿起司實在太過癮，雞腿肉相當入味軟嫩，辣度剛剛好不會太刺激，是十足的白飯殺手!

起司海鮮馬鈴薯煎餅 💰210 元

▼超牽絲的起司海鮮馬鈴薯煎餅，每一口都能吃到滿滿海鮮料，有別於普通煎餅，更多了馬鈴薯的綿密感，吃完會非常飽足!

炙燒起司拉麵辣炒年糕 💰250元

▼紅通通的炙燒起司拉麵辣炒年糕 ，醬汁甜辣甜辣，不會太鹹很剛好，緊緊扒著Q彈拉麵和年糕，還能吃到韓式香腸，有種讓人停不下來的魔力!

韓式炸辣椒鑲冬粉💰160 元 炸海苔冬粉捲💰120元

▼它們家的炸物都非常特別，我最愛這道韓式炸辣椒鑲冬粉，整根辣椒包裹冬粉內餡，微辣開胃，口感非常討喜!

生日冰桶(香檳酒 2支)💰320元

▼儀式感滿滿的生日冰桶，會附上香檳酒兩支以及仙女棒，還有生日帽超有氛圍感~

冰淇淋起司地瓜

▼甜點控不能錯過的冰淇淋起司地瓜，趁熱享用會有邪惡牽絲，裏頭的地瓜泥非常綿密，搭配冰淇淋奶香味很濃!

GiliGili Bistro 用餐心得

【GiliGili Bistro】的釜山松阪豬肉湯飯，真的讓人瞬間懷念起海雲台的大海，餐點部分更是讓人大驚豔，不只可以吃到巧思創意，口味更是讓人滿足，能夠感受到料理者的用心，下次還會想再來解鎖不同的餐點!

GiliGili Bistro 店家資訊

Facebook INSTAGRAM 線上訂位

地址：臺北市中山區天津街16號一樓

營業電話：02-25230678

營業時間 : 12:00-15:0017:00-23:30(周一休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

延伸閱讀

冬季限定星級聯名雙人饗宴 ！夏慕尼新香榭鐵板燒，醬汁藝術、法式料理、頂級食材，每一口都是味蕾極致饗宴...

夏慕尼新香榭鐵板燒！冬季限定星級聯名雙人饗宴登場，法式料理X醬汁藝術X頂級食材，每一口都是味蕾極致享。

台北壽喜燒預約困難店！橋山壽喜燒傳承日本百年米其林，一次關西關東吃法。

台北松山區道地韓式燒肉！本家選手村帥歐爸桌邊烤肉，小菜無限吃到飽。

中山站美食新開店！最強南洋湯品專賣 南洋湯研所Coco MaMa，泰奶霜淇淋吃到飽。