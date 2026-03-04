雞皮脆肉鮮嫩多汁！「番割田甕缸雞」帶有柴燒香氣，國道五號蘇澳交流道下高人氣美食。

宜蘭的甕缸雞/窯烤雞非常多，這家「番割田甕缸雞」絕對是榜上有名、饕客們口耳相傳的宜蘭甕缸雞人氣名店。這裏以其金黃酥脆的雞皮與鮮嫩多汁的肉質聞名，並且帶有獨特柴燒香氣，令人一試難忘！被饕客譽為宜蘭必吃甕缸雞。這裡交通便利且附設停車場，非常適合規劃宜蘭親子遊或家族聚餐的中繼站。加上餐廳寬敞，菜色也不錯，很適合全家或團體聚會用餐。準備好，一起來體驗這份令人一吃就愛上的柴燒烤雞美味吧！

名稱：番割田甕缸雞

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路309號 ( 國道五號蘇澳交流道下)

營業時間：

平日｜ 11:00-16:00、16:30-20:00

假日｜ 11:00-15:00、16:00-20:00

電話：03-9909338

📍宜蘭30+星級住宿⇒ 宜蘭飯店推薦

📍宜蘭110+美食⇒ 宜蘭美食推薦

📍宜蘭110+景點⇒ 宜蘭景點推薦

番割田甕缸雞｜交通停車資訊

停車場：附設免費停車場，停車來很方便

番割田甕缸雞｜菜單價位

除了主要的番割田甕缸雞外，這裏有些熱炒類的，涼菜類的、湯品~~~~價位還可以

這裏跟別家餐廳不同的點餐方式，很特別

現場人數到齊才能跟工作人員取號碼及點餐單

直接看菜單跟服務人員用平板點餐

拿著號碼單再至隔壁結帳區買單

然後就等著出餐囉

番割田甕缸雞｜空間環境

番割田甕缸雞位於國道五號蘇澳交流道下方，佔地寬廣，交通非常方便，而且人氣很旺

門口的金雞非常搶眼，只要經過此地，很難不多看一眼啊

後方滿滿的木頭，一般好像用的是龍眼木

因為生意很好，所以門口有候位區

明確的點餐方式，這點倒很不錯

番割田甕缸雞不能預約訂位，只能現場候位，現場人數到齊才能跟工作人員取號碼及點餐單

這次是平日晚上來的，所以人潮沒有預期的多，餐廳有點空曠，但用餐品質比較好

挑高的用餐區有挑高，地板不會油膩膩的，環境還滿不錯的

只是木頭板凳桌椅，坐感比較不好啊~~

自助式的餐具

冷藏區裏滿滿的涼菜看起來很可口

桌上擺的都是今天的菜色!! 新鮮看的到，很像海產店的現撈海產區 ，這樣的選擇方式也滿特別的，增加了點餐的樂趣和透明度。

番割田甕缸雞｜心得評價

番割田甕缸雞

番割田甕缸雞

桌上會附上手套可供使用

番割田甕缸雞被某些人譽為號稱宜蘭最好吃的甕缸雞( 雖然也不知以何標準來評定)

，一旁有雞油、胡椒粉，還加上清炒的洋蔥和大蒜，可以和雞肉搭配一起吃

番割田甕缸雞使用木頭當成燃料，所以帶有特殊的柴燒味，外皮烤的金黃香酥，讓人食指大動！

首先當然要來試試這裏有名的”雞皮” ，這裏的雞皮烤的口感很不錯，帶有微脆感!!

但就算是剛出爐的脆皮也是要趁熱吃啊，不然熱氣會軟化外皮，就嚐不到那份口感了

肉質的部份，不柴不膩，就算是雞胸的部份還滿有水份的，

當然一定要加上胡椒鹽及雞油，這樣更美味

淮山炒水蓮

水蓮口感爽脆清甜不油膩，加上淮山，增加不同的口感

紅油羊肚絲

這道個人大推啊，略有嚼勁的羊肚絲，香辣夠勁，加上多種青菜，增加多元口感，讚

雞油燜竹筍

筍絲淋上雞油，口感香脆爽口～簡簡單單的美味

雪花蟹肉

這道算是海鮮羹品，蟹肉香滑可口，單吃很夠味，淋上白飯也很可口

炒麵

這裏的炒麵也不錯吃，只是用的是白麵，口感還是沒有黃麵對味

招牌炸豆腐

這道也是簡簡單單的美味，炸的金黃香酥的豆腐加上自家的醬料，還滿好吃的

雞油拌飯

淋上特製雞油與醬油膏，非常古早味( 雖然早期用的是豬油)，一動筷就停不下來啊

「番割田甕缸雞」以其無可挑剔的柴燒甕缸雞、多元美味的熱炒涼菜、寬敞舒適的用餐環境以及極佳的交通便利性，成為宜蘭蘇澳地區不可錯過的美食地標。無論您是想品嚐在地特色風味、尋找宜蘭親子餐廳，或是規劃家族團體聚餐，番割田甕缸雞都能提供令人滿意的用餐體驗。

番割田甕缸雞｜心得評價

你用得到的宜蘭懶人包 更多宜蘭旅遊文章推薦給你，宜蘭真的好山、好水、好好玩～ 宜蘭鄉鎮懶人包 宜蘭市景點 / 宜蘭市美食

羅東景點 / 羅東美食

頭城景點 / 頭城美食

礁溪景點 / 礁溪美食

員山景點 / 員山美食

冬山景點 / 冬山美食

五結景點 / 五結美食

壯圍景點 / 壯圍美食

三星景點 / 三星美食

蘇澳景點 / 蘇澳美食

大同鄉太平山景點美食

南澳景點美食