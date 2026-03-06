【板橋早午餐】Second Floor貳樓板橋，人氣早午餐推薦，寵物友善餐廳帶萌寶貝一起吃飯好幸福 -近TPKD大樓1...

說到北部非常有名的早午餐店，貳樓絕對榜上有名。

餐點選擇非常豐富，店內餐點種類很多，除了基本的早午餐之外，

還有各式各樣的沙拉碗、義大利麵、三明治、漢堡、燉飯，

甚至還有烤雞、脆皮豬腳 等比較有份量的主餐。



也很貼心地設計了 小大人餐，

讓小朋友也有專屬餐點可以選擇。甜點與酒類的選擇也不少，

不論是想吃正餐、下午茶或是小酌一下都很適合。



貳樓還是寵物友善餐廳，

訂位時只要備註會帶寵物，會幫忙安排合適的位置。

像Ruby是帶狗狗和倉鼠一起來用餐，

店家也非常貼心準備了小點心：

狗狗就會給一盤無調味炒蛋，倉鼠則是給新鮮生菜。

看到自己的寶貝吃成這麼開心，Ruby也很開心。

線上菜單 : https://www.secondfloorcafe.com/menu/index.php

Ruby和朋友都點貳樓早午餐系列的餐點。



歐姆蕾蕈菇奶起司 $380

橙香丹麥、奶油炒菇歐姆蕾、雙色起司、

綜合生菜、巴薩米可醋醬、辣海地醃菜。



歐姆蕾裡面加入奶油炒菇和起司，口感滑嫩又香濃。

生菜搭配巴薩米可醋醬，整體口味很清爽又是很健康的一盤早午餐。





橙香法式丹麥Sunny舒肥雞 $480

橙香丹麥、焦糖漿、舒肥雞、半熟太陽雙蛋、

生菜、藜麥小米、翹翹薯。



舒肥雞肉質非常嫩，搭配半熟太陽蛋一起吃很加分。

橙香丹麥吐司淋上一點焦糖漿，甜鹹搭配很有層次。

加上翹翹薯，份量是相當滿足夠的。

早午餐都會 搭配兩杯飲品，第一杯可以選：

可選新鮮果汁、明日葉汁或是冰(熱)牛奶可選擇



第二杯則是 可續喝的飲料：有紅茶、奶茶、熱檸檬果萊姆茶、

美式咖啡、汽水，牛奶可以請店員提供鮮奶喔~



整體來說，貳樓的餐點選擇真的非常多，

另外還有自選優惠加點，Ruby加$220 可選菜單上三項

🥖無限歐式麵包盤

麵包可以一直續，搭配濃湯很有滿足感，

🍲火腿玉米濃湯 / 🍗安妞洋釀辣炸雞



洋釀辣炸雞帶點甜辣口味，也很好吃！

不管是想吃 早午餐、正餐、

下午茶都很適合再加上寵物友善這點真的很加分，

可以帶著萌孩寶貝一起吃飯真的很幸福喔~





【店家資訊】

👉Second Floor 貳樓 板橋店

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠 新北市板橋區遠東路62-6號( TPKD大樓1樓 )

🚈

☎️ 02-2953-7533

⏰AM10:00~PM21:00 / 六日 AM08:00~PM21:30







