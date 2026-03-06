百年石頭屋改建法式餐廳！「野夫炊煙」盡享頂級餐點與湖光山色。

坐落於宜蘭員山鄉靜謐的雙連埤畔的【野夫炊煙】，不只是一間餐廳，更是一處將百年歷史建築與頂級法式料理完美融合的「秘境級」景觀餐廳，這裏提供高品質預約制法式套餐，從前菜、主菜到甜點都有著濃濃的法式風情。精品級的餐點，搭配四季變化的山水佐餐，來此用餐真的是一大享受。無論是尋求一場浪漫的約會、重要的節日慶祝，或是與家人好友共度美好時光，【野夫炊煙】都是您不容錯過的宜蘭特色美食體驗。

名稱：野夫炊煙

地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路 21-8號

營業時間：11:30-16:30

電話：03-9228966

inline 訂位 : 野夫炊煙餐廳

野夫炊煙｜交通停車資訊

停車場：【野夫炊煙】自設免費停車場

野夫炊煙｜菜單價位

◇價格說明◇

🧑 成人低消（13 歲以上）

• 單點消費：每人最低消費 NT$1,200 +10%

※ 13 歲（含）以上視同成人計費。

👧 兒童低消（9–12 歲）※ 須提前告知人數與年齡

• 可選擇以下任一用餐方式：

◦ 兒童套餐：NT$680 +10% / 人（須提前預訂）

◦ 單點消費：NT$680 +10% / 人

📌 套餐選項

• 套餐 A：NT$2,980 +10% / 人

※ 龍蝦（需加價 NT$250 / 份）與鹿肉餐點皆需三天前預訂

• 套餐 B：NT$1,980 +10% / 人

建議用餐時間：約 2 小時

野夫炊煙｜空間環境

【野夫炊煙】位於宜蘭縣員山鄉的雙連埤旁，一旁的道路也是通往福山植物園的必經之路

雙連埤這一帶非常幽靜，有種遺世獨立的美感



進入餐廳，彷彿進入大戶人家的私房宅邸

百年石頭屋留下來的古石牆，有種歷史的年代感

這盆篝火，象徵著炊煙裊裊，增添了幾分人間煙火氣~~在冷冷的冬天裏也帶來溫暖與踏實感

餐廳前方還有個生機盎然的小水池

這一帶因為人口稀少，感覺這一方天地都是野夫炊煙獨享的生活空間

前方就是雙連埤了

雙連埤是一處海拔約 500 公尺、群山環繞的天然堰塞湖生態寶地，由兩座天然湖泊相連形成涵蓋全台三分之一以上的水生植物種類。

雙連埤是國家級重要濕地與野生動物保護區，也是電影《魯冰花》的取景地，特殊的浮島生態。也是雙連埤非常特別的地理景觀

這個還有個小涼亭，很適合吃飽後在此閒逛小坐一下，欣賞遠方的山景

餐廳內部是木質調的設計，溫馨又浪漫

特別是遠方的山景就在一旁

這樣的用餐氣氛真的太棒了，超適合在重要的節日或值得慶祝的時刻，和另一半或家人好友聚餐

餐廳一隅

這個角落的氣氛超棒的，帶有濃濃的歐式風情

這裏也擺放了很多酒，非常適合好好坐下來品嚐美酒( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)享受難得的悠閒時光

野夫炊煙｜柴燒廚房

除了室內的廚房外，後方的柴燒廚房也可以看到主廚烹調美食的另一面

傳統柴火烹調美食，感受食材與火候交織的原始魅力。

野夫炊煙｜餐點心得評價

餐前酒

店家也有準備無酒精的白酒哦，這款喝起來的口感不輸真正的白酒，非常好喝

當然啦，身為專業的法式餐廳，這裏提供好喝的白酒，

今天品嚐的白酒，酒體清新，果香四溢，是絕佳的佐餐夥伴

經典法式冷肉盤

法式冷肉盤的包含了三種不同的冷肉，最好的享用方式就是在它在常溫下讓脂肪稍微軟化，風味才會完全釋放。

這盤加了酸黃瓜、有鹽奶油、起司~~橄欖醬，各自增添不同的風味，這種搭配很法式哦，同時也有不同的趣味

相信很多人都知道，醬料是西餐的靈魂，橄欖醬。是由橄欖與橄欖油調製而成的沾醬，真的很棒哦

自家烘烤非常有嚼勁的麵包

段木香菇濃湯 (冬季限定)

段木香菇濃湯，口感香醇濃郁，湯頭滑過舌尖時非常順口。

厚實的蕈傘，咬下去時會有一種類似肉類的彈牙感，與濃湯的滑順形成強烈對比

法式焗烤洋蔥湯

這道法式焗烤洋蔥湯一上桌時，可真讓人眼睛一亮!!! 這~~不是中式煲湯用的湯碗嗎!!??

哈，原來是店家保留了昔日中餐時的餐具，再與西式的法式焗烤洋蔥湯搭配，產生有反差的趣味

這道式焗烤洋蔥湯可是正宗法式的濃湯，上回曾在國內知名的亞都麗紗酒店巴賽麗廳嚐過這道風味

炒到極致焦糖化的洋蔥加邪惡的焗烤起司層，風味濃郁獨特

湯頭厚實的鹹鮮味，與洋蔥的甜完美平衡。真的是非常獨特的成熟大人味

主廚特製沙拉

沙拉風味清爽，加上醬汁，風味更迷人

普羅旺斯風味烤菲力牛排 (美國 Prime 等級)

菲力牛排來自牛腰內側最嫩的部位，口感軟嫩細嫩、入口即化，幾乎無筋無脂，適合追求純粹牛肉風味的人

搭配蕃茄及芥末醬，帶點不一樣的法式風味

每一口都細緻多汁，愈嚼愈香，是饕客首選

烤帶骨羊排

烤帶骨羊排是羊鞍或羊肩部位連骨的經典烤肉，口感外酥內嫩、多汁鮮香，帶有羊肉獨特的濃郁風味

特別是肉質的部份也處理的很棒，軟嫩卻不失咬勁。骨頭旁的部位更添嚼實感，與菲力牛排的純嫩不同，這裡風味更豐富濃烈

與菲力牛排形成豐富對比

小套餐

這裏也貼心準備小套餐~這裏隔週換一種肉類， 鹿肉或是菲力牛。要是有小孩的朋友，很適合點這道

沾了醬汁的漢堡肉口感更juicy

烤帶骨鹿肋排

烤帶骨鹿肋排是一般不常吃到的部位，鹿排脂肪含量極低，肉質比牛肉更細緻，相對的耐嚼

但主廚的火候掌握的很好，口感十分細膩，絕對是難得一嚐的特色美味

最過癮的還是整隻拿起來啃最棒了

拿鐵

這裏的咖啡很不錯，拿鐵上面有隻可愛的貓咪，也多了些趣味

歐洲水果花草茶

酸酸甜甜好滋味，飯後來一杯，搭配甜點，正是絕配

鹿苑茶莊青心烏龍茶

這可是來自宜蘭在地的好茶~~~和品飲西式花草茶有著不同的趣味

布列塔尼法式漁夫蛋糕

這是一種充滿南法與布列塔尼海岸風情的傳統甜點。

口感紮實卻濕潤，每一口都帶有醇厚的乳香，看起來很簡單樸實卻讓人回味無窮

巴黎布列斯特法式泡芙

這道甜點感覺華麗多了

不同於一般的小泡芙，巴黎布列斯特法式泡芙會在環狀泡芙皮上撒滿杏仁片

泡芙皮帶有鬆軟的空氣感，而杏仁片則提供了焦香與清脆的咬勁。

而且這個內餡是利用榛果做成的醬料，口感滑順細致，層次豐富

炙燒香檸蛋白霜塔

這道也非常厲害，白色蛋白霜如棉花糖般輕盈，中間是清新酸甜、甚至偏酸的檸檬醬，完美喚醒味蕾，帶來意想不到的驚喜與感動！

現在想到這個自然的酸甜，連口水都不自覺分泌出來了呢

【野夫炊煙】堅持提供高品質的「預約制」法式套餐，確保每位賓客都能享受到最周到與專屬的服務。主廚以其精湛的技藝，將法式料理的精髓融入每一道菜餚，從前菜、湯品、主菜到甜點，都充滿了濃濃的法式風情與創意味覺。無論您是尋找宜蘭慶生餐廳、宜蘭約會餐廳、宜蘭景觀餐廳推薦，或是想體驗獨特的百年老屋法式料理，這裏都可以讓人心滿意足哦