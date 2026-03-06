百年石頭屋改建法式餐廳！「野夫炊煙」盡享頂級餐點與湖光山色。

坐落於宜蘭員山鄉靜謐的雙連埤畔的【野夫炊煙】，不只是一間餐廳，更是一處將百年歷史建築與頂級法式料理完美融合的「秘境級」景觀餐廳，這裏提供高品質預約制法式套餐，從前菜、主菜到甜點都有著濃濃的法式風情。精品級的餐點，搭配四季變化的山水佐餐，來此用餐真的是一大享受。無論是尋求一場浪漫的約會、重要的節日慶祝，或是與家人好友共度美好時光，【野夫炊煙】都是您不容錯過的宜蘭特色美食體驗。
- 名稱：野夫炊煙
- 地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路 21-8號
- 營業時間：11:30-16:30
- 電話：03-9228966
- inline 訂位 : 野夫炊煙餐廳
📍宜蘭30+星級住宿⇒ 宜蘭飯店推薦
📍宜蘭110+美食⇒ 宜蘭美食推薦
📍宜蘭110+景點⇒ 宜蘭景點推薦
野夫炊煙｜交通停車資訊
停車場：【野夫炊煙】自設免費停車場
野夫炊煙｜菜單價位
◇價格說明◇
🧑 成人低消（13 歲以上）
• 單點消費：每人最低消費 NT$1,200 +10%
※ 13 歲（含）以上視同成人計費。
👧 兒童低消（9–12 歲）※ 須提前告知人數與年齡
• 可選擇以下任一用餐方式：
◦ 兒童套餐：NT$680 +10% / 人（須提前預訂）
◦ 單點消費：NT$680 +10% / 人
📌 套餐選項
• 套餐 A：NT$2,980 +10% / 人
※ 龍蝦（需加價 NT$250 / 份）與鹿肉餐點皆需三天前預訂
• 套餐 B：NT$1,980 +10% / 人
- 建議用餐時間：約 2 小時
野夫炊煙｜空間環境
【野夫炊煙】位於宜蘭縣員山鄉的雙連埤旁，一旁的道路也是通往福山植物園的必經之路
雙連埤這一帶非常幽靜，有種遺世獨立的美感
進入餐廳，彷彿進入大戶人家的私房宅邸
百年石頭屋留下來的古石牆，有種歷史的年代感
這盆篝火，象徵著炊煙裊裊，增添了幾分人間煙火氣~~在冷冷的冬天裏也帶來溫暖與踏實感
餐廳前方還有個生機盎然的小水池
這一帶因為人口稀少，感覺這一方天地都是野夫炊煙獨享的生活空間
前方就是雙連埤了
雙連埤是一處海拔約 500 公尺、群山環繞的天然堰塞湖生態寶地，由兩座天然湖泊相連形成涵蓋全台三分之一以上的水生植物種類。
雙連埤是國家級重要濕地與野生動物保護區，也是電影《魯冰花》的取景地，特殊的浮島生態。也是雙連埤非常特別的地理景觀
這個還有個小涼亭，很適合吃飽後在此閒逛小坐一下，欣賞遠方的山景
餐廳內部是木質調的設計，溫馨又浪漫
特別是遠方的山景就在一旁
這樣的用餐氣氛真的太棒了，超適合在重要的節日或值得慶祝的時刻，和另一半或家人好友聚餐
餐廳一隅
這個角落的氣氛超棒的，帶有濃濃的歐式風情
這裏也擺放了很多酒，非常適合好好坐下來品嚐美酒( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)享受難得的悠閒時光
野夫炊煙｜柴燒廚房
除了室內的廚房外，後方的柴燒廚房也可以看到主廚烹調美食的另一面
傳統柴火烹調美食，感受食材與火候交織的原始魅力。
野夫炊煙｜餐點心得評價
餐前酒
店家也有準備無酒精的白酒哦，這款喝起來的口感不輸真正的白酒，非常好喝
當然啦，身為專業的法式餐廳，這裏提供好喝的白酒，
今天品嚐的白酒，酒體清新，果香四溢，是絕佳的佐餐夥伴
經典法式冷肉盤
法式冷肉盤的包含了三種不同的冷肉，最好的享用方式就是在它在常溫下讓脂肪稍微軟化，風味才會完全釋放。
這盤加了酸黃瓜、有鹽奶油、起司~~橄欖醬，各自增添不同的風味，這種搭配很法式哦，同時也有不同的趣味
相信很多人都知道，醬料是西餐的靈魂，橄欖醬。是由橄欖與橄欖油調製而成的沾醬，真的很棒哦
自家烘烤非常有嚼勁的麵包
段木香菇濃湯 (冬季限定)
段木香菇濃湯，口感香醇濃郁，湯頭滑過舌尖時非常順口。
厚實的蕈傘，咬下去時會有一種類似肉類的彈牙感，與濃湯的滑順形成強烈對比
法式焗烤洋蔥湯
這道法式焗烤洋蔥湯一上桌時，可真讓人眼睛一亮!!! 這~~不是中式煲湯用的湯碗嗎!!??
哈，原來是店家保留了昔日中餐時的餐具，再與西式的法式焗烤洋蔥湯搭配，產生有反差的趣味
這道式焗烤洋蔥湯可是正宗法式的濃湯，上回曾在國內知名的亞都麗紗酒店巴賽麗廳嚐過這道風味
炒到極致焦糖化的洋蔥加邪惡的焗烤起司層，風味濃郁獨特
湯頭厚實的鹹鮮味，與洋蔥的甜完美平衡。真的是非常獨特的成熟大人味
主廚特製沙拉
沙拉風味清爽，加上醬汁，風味更迷人
普羅旺斯風味烤菲力牛排 (美國 Prime 等級)
菲力牛排來自牛腰內側最嫩的部位，口感軟嫩細嫩、入口即化，幾乎無筋無脂，適合追求純粹牛肉風味的人
搭配蕃茄及芥末醬，帶點不一樣的法式風味
每一口都細緻多汁，愈嚼愈香，是饕客首選
烤帶骨羊排
烤帶骨羊排是羊鞍或羊肩部位連骨的經典烤肉，口感外酥內嫩、多汁鮮香，帶有羊肉獨特的濃郁風味
特別是肉質的部份也處理的很棒，軟嫩卻不失咬勁。骨頭旁的部位更添嚼實感，與菲力牛排的純嫩不同，這裡風味更豐富濃烈
與菲力牛排形成豐富對比
小套餐
這裏也貼心準備小套餐~這裏隔週換一種肉類， 鹿肉或是菲力牛。要是有小孩的朋友，很適合點這道
沾了醬汁的漢堡肉口感更juicy
烤帶骨鹿肋排
烤帶骨鹿肋排是一般不常吃到的部位，鹿排脂肪含量極低，肉質比牛肉更細緻，相對的耐嚼
但主廚的火候掌握的很好，口感十分細膩，絕對是難得一嚐的特色美味
最過癮的還是整隻拿起來啃最棒了
拿鐵
這裏的咖啡很不錯，拿鐵上面有隻可愛的貓咪，也多了些趣味
歐洲水果花草茶
酸酸甜甜好滋味，飯後來一杯，搭配甜點，正是絕配
鹿苑茶莊青心烏龍茶
這可是來自宜蘭在地的好茶~~~和品飲西式花草茶有著不同的趣味
布列塔尼法式漁夫蛋糕
這是一種充滿南法與布列塔尼海岸風情的傳統甜點。
口感紮實卻濕潤，每一口都帶有醇厚的乳香，看起來很簡單樸實卻讓人回味無窮
巴黎布列斯特法式泡芙
這道甜點感覺華麗多了
不同於一般的小泡芙，巴黎布列斯特法式泡芙會在環狀泡芙皮上撒滿杏仁片
泡芙皮帶有鬆軟的空氣感，而杏仁片則提供了焦香與清脆的咬勁。
而且這個內餡是利用榛果做成的醬料，口感滑順細致，層次豐富
炙燒香檸蛋白霜塔
這道也非常厲害，白色蛋白霜如棉花糖般輕盈，中間是清新酸甜、甚至偏酸的檸檬醬，完美喚醒味蕾，帶來意想不到的驚喜與感動！
現在想到這個自然的酸甜，連口水都不自覺分泌出來了呢
【野夫炊煙】堅持提供高品質的「預約制」法式套餐，確保每位賓客都能享受到最周到與專屬的服務。主廚以其精湛的技藝，將法式料理的精髓融入每一道菜餚，從前菜、湯品、主菜到甜點，都充滿了濃濃的法式風情與創意味覺。無論您是尋找宜蘭慶生餐廳、宜蘭約會餐廳、宜蘭景觀餐廳推薦，或是想體驗獨特的百年老屋法式料理，這裏都可以讓人心滿意足哦
野夫炊煙｜附近景點美食
附近景點：
- 1.北后寺
- 2.望龍埤
- 3.金車噶瑪蘭威士忌酒廠
- 4.勝洋水草休閒農場
- 5.橘之鄉蜜餞形象館
- 6.養蜂人家蜂采館
- 7.蜊埤湖落羽松
- 8.超品起司烘焙工坊
- 9.吉姆老爹啤酒工場
- 10.可達休閒羊場
- 11.螃蟹冒泡
- 12.菌寶貝博物館
- 13.宜蘭員山公園
- 14.香草菲菲芳香植物博物館
附近美食：
住宿推薦：
更多宜蘭景點美食推薦
- 宜蘭超過 110 間人氣餐廳，無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了
詳細介紹⇒ 宜蘭美食餐廳
你會需要的宜蘭景點優惠券
延伸閱讀
- 【野夫炊煙】百年石頭屋改建法式餐廳，盡享頂級餐點與湖光山色
- 【2026宜蘭牛肉麵】21間宜蘭必吃牛肉麵店推薦！真正香.牛麵.好運牛.龍記.吾春.燾麘.老眷村川味牛肉麵
- 【龍潭包子店】宜蘭老店凌晨五點開賣，每顆密封袋包裝才15元 還能宅配好方便
- 【2026員山鄉美食】12間必吃美食清單！在地小吃、桶仔雞、鵝肉店、咖啡廳下午茶推薦
- 【2026無菜單料理餐廳】精選推薦，行家必訪高CP值奢華饗宴
- 【2026宜蘭美食推薦】50+宜蘭異國餐廳攻略：定食簡餐、浪漫庭園、城堡餐廳全收錄！
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點