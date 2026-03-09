苗栗婚紗攝影基地-格林奇幻森林，「魔法城堡」為主題的夢幻拍照景點，網美必拍！ – 小珊珊WOW好吃好玩

拍出超美打卡照？那你一定不能錯過這篇！

格林奇幻森林佔地3000坪，集結超過百種婚紗級夢幻場景，彷彿走進童話故事裡的世界〜

喜歡拍照、想找地方走走的人，親子、情侶、朋友一起去都超適合！推薦大家一定要去打卡

格林奇幻森林｜經營理念簡介

格林奇幻森林攝影基地，苗栗景點推薦口碑好評，眾多IG網美來訪拍照取景激推，是雙北地區、桃竹苗與中部地區居民，一日遊情侶約會、親子半日遊、公司家族團體二日遊，在苗栗規劃戶外拍照旅遊行程時，最值得拜訪、最好玩好拍的森林秘境景點

格林奇幻森林｜交通資訊

【南下路線】

國道三號南下，由通霄交流道出口下閘道

→ 往銅鑼方向 ( 台128縣道 ) 於12.5公里處右轉 (入口處有標誌)

→ 延著地上黃色箭頭方向前進即可抵達本園區

【北上路線】

國道一號北上，由銅鑼交流道出口下閘道

→ 往銅鑼方向走 → 經銅鑼外環路 → 左轉接往通霄方向

→ 於左側有格林標誌牌進入

→ 沿著地上黃色標誌進入即可抵達本園區

格林奇幻森林｜停車資訊

設有平面停車場，包含小客車停車位及約可容納10台左右的遊覽車停車位

格林奇幻森林｜門票

一般遊客300元/人（3小時），全天700元/人；婚紗攝影2500元起

格林奇幻森林｜寵物友善

為寵物友善空間，全園區包括餐廳都可以牽繩進入，歡迎帶著您家裡心愛的毛小孩，一同來踏青拍照散心

放眼望去，整個園區充滿夢幻的異國造景，超過100個夢幻場景

趕緊跟著小編一起看下去吧！

雷諾瓦咖啡

這裡也超好拍，沒想到會有這樣一間讓人這麼放鬆的森林系咖啡廳

旋轉水中教堂

佇立於水中的教堂，更是美得令人屏息、充滿神聖感

白天拍，聖潔明亮；晚上拍，浪漫典藏，想拍水上教堂不用跑關島沖繩了，格林奇幻森林水中教堂，一起見證幸福

哈比屋

聯想到電影《魔戒》中哈比人的家，比人洞穴造型的矮小、圓頂特色建築

情人鐘

意愛情長久的鐘，象徵情侶共同敲響後能永浴愛河、相愛永久

愛心

情侶裝置藝術「LOVE的響」，敲下愛心的響鐘

彩繪屋

色彩斑斕的彩繪屋常給人「從繪本中走出來」的童話感

西班牙酒館

西班牙酒館風格裝潢融合了熱情、粗獷與歷史感

運用大地色系、鍛鐵元素、粗糙牆面與溫暖木質家具，營造輕鬆慵懶的氛圍

愛情鐘

有提供梯子在這裡，所以是可以沿著梯子爬上去的喔！

鳥籠

超大尺寸的鳥籠，給人超現實的視覺震撼

證婚台

新娘心目中的夢幻婚禮場地在這

時空殿堂

具有神秘感、夢幻風格的建築景觀，弧形拱門在光影交織下，呈現藍調與金色勾邊的場景，彷彿能穿越時空、時間在此停滯

攝影廚房

你理想中的廚房是什麼樣子呢？

魔鏡

讓我們穿透魔鏡，迎向新世界！

海浪船

坐在駕駛座，展現大膽、開闊的氛圍，捕捉海浪衝擊的畫面，從蔚藍大海中跳脫出來

時鐘廣場

時鐘又有點像魔法陣的圖案非常可愛，感覺可以時間暫停的魔法，超級酷的呢！

造飛機

巨大飛機，夢想起飛的意象

童話馬車

你想看灰姑娘一秒變成公主嗎？

公主離開城堡，在爸爸的陪伴下，來到王子宮殿裡結婚。

一輛漂亮的馬車，有兩匹馬拉著

紅高跟鞋

紅色高跟鞋貴婦最愛

大紅色調俏麗亮眼，帶有一絲獨特的復古氣質

童話屋

夢幻童話小屋，裡裡外外充滿彩繪的圖騰與幻想世界，牆壁、桌椅甚至連小石頭都成了作畫的畫布，彷彿走進愛麗絲夢遊仙境般的情境

粉紅派對

搭配人造櫻花花環裝飾牆面或懸掛作為背景幕，營造浪漫溫馨的夢幻視覺

哈利波特

園區內著名的「哈利波特魔法屋」場景，以歐式古堡磚牆、半圓弧窗台和墨綠色系設計，打造出復古的魔法世界氛圍

威尼斯大教堂

以白色俐落的線條建築聳立在水面上，營造出夢幻的倒影與異國浪漫氛圍

是一座以水上教堂為特色、結合歐式風情的熱門拍照打卡與婚紗攝影景點

東方風情

古色古香的木頭建築搭配著紅燈籠、木桌椅、國樂器等擺設，有種來到古裝劇中的感覺

浪漫愛情海

藍白色基調的建築，有著希臘風情十分受歡迎，再加上異國風的建築和鐘樓，更有秒飛愛琴海度蜜月的浪漫氛圍！

南瓜馬車

經典童話風格的南瓜馬車造景，是熱門的婚紗及攝影取景點

雅典娜宮殿

聳立於綠林裡的宮殿，矗立頂天的圓形樑柱，就像讓人安心依偎的強膀，象徵守護愛情的雅典娜女神，也祝福著每位在愛情中找尋的你遇到最真摯的愛

證婚鐘

座落於森林與雅典娜宮殿旁，象徵執子之手、敲響幸福的浪漫場景

白教堂

唯美的「白教堂」(法蘭斯教堂)，純白建築搭、異國風情與浪漫光暈，是IG打卡與新人拍婚紗的熱門景點

貝拉殿堂

【貝拉殿堂—永恆的愛】步入貝拉大廳，可見尖弧形的落地門窗相互肩立，襯托出窗外的綠蔭及遠處的山巒，自然田園風光映入眼簾

米科諾斯島

模擬希臘聖托里尼/米科諾斯風格，有純白色的街道、藍色牆面，是園區內熱門的拍照打卡點，讓遊客不用出國也能拍出夢幻的海島婚紗風

捷克大道

「捷克大道」以歐式異國風情為特色。這裡結合了繽紛花卉造景、童話感的小屋與歐風街道，四季皆適合拍照，是拍照愛好者與情侶的熱門打卡秘境

繽紛花

來這裡，沉浸在繽紛花海中，忘卻都市喧囂

熱氣球

沒辦法搭熱氣球飛上空沒關係，來這裡可與造型熱氣球合影

永恆愛心

這裡有多處展現愛情意涵的裝置藝術，如紅色大愛心，以立體而柔性線條勾勒出愛的大圖騰

巴洛克片場

巴洛克片場結合典雅與華麗最美的內景片場基地，進到片場，裡頭都有提供打光，可以自己打開使用

小珊珊碎碎念：

這裡真的是攝影人的天堂，美到會讓你手機容量直接卡滿！

這邊場景跟氣氛真的隨手拍都好好看，而且攝影棚內還配有專業的補光燈設備呢

寵物友善園區，帶著心愛的毛小孩一起來散步、放鬆、享受拍照時光，留下美麗回憶〜

格林奇幻森林｜景點資訊

▶地址：苗栗縣西湖鄉高埔村筧窩7號

▶營業時間：09:00 – 18:00

▶服務電話：0921-739-737

▶FB：格林奇幻森林 Green Fantasy Forest

▶IG：格林奇幻森林 Green（@green_fantasy_forest）• Instagram 相片與影片

▶官方網站：格林奇幻森林 Green Fantasy Forest官網

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(V需繫上牽繩、裝袋或放置於寵物推車中)