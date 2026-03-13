高雄車站平價住宿推薦！鮪魚家族高雄館，近六合夜市附早餐。

高雄市中心的「鮪魚家族飯店高雄館」，憑藉著鄰近高雄火車站與六合夜市的絕佳地理位置，成為高性價比的住宿首選。

座落於高雄市新興區的「鮪魚家族飯店高雄館」，擁有極為便利的交通樞紐優勢。旅客不僅能輕鬆搭乘台鐵與捷運紅線，步行即可抵達熱鬧的六合夜市，盡情品嚐在地特色小吃。雖然飯店未附設專屬停車場，但周邊設有收費停車設施，對自駕旅客依然相當友善。這間主打高性價比的 3 星級飯店，不僅大廳氣派明亮，更規劃了完善的公共設施與多樣化的房型選擇。房價內更貼心包含豐盛的免費早餐，為背包客、商務人士與家庭旅客提供一處舒適且便利的休憩空間。

高雄車站樞紐地，步行即達逛夜市

鮪魚家族飯店高雄館的地理位置極具優勢，鄰近高雄火車站與捷運紅線，四通八達的大眾運輸網絡讓旅客能輕鬆探索高雄各大景點。喜愛品嚐在地美食的旅客，更是只需步行即可抵達知名的六合夜市，夜晚覓食毫無煩惱。走進飯店，挑高設計的大廳與明亮的櫃檯顯得十分氣派。大廳內設置了寬敞舒適的沙發休憩區，並備有商務電腦供旅客查詢旅遊資訊。牆面上融入了呼應飯店名稱的鮪魚裝置藝術，一旁亦展售多款周邊商品與特色伴手禮，方便旅客在退房前進行採購。

挑高氣派大廳美，親子設施洗衣房

為了滿足不同客群的住宿需求，飯店在公共空間的規劃上極具巧思。位於 2 樓的自助洗衣房配置了實用的投幣式洗脫烘設備，對於安排長天數旅遊或商務出差的住客而言，是極為貼心且便利的設施。喜愛維持運動習慣的旅客，可多加利用採光良好的專屬健身房，開放時間為上午 9 點 30 分至晚間 21 點 30 分，採預約制以確保使用品質。此外，飯店更為家庭旅客打造了安全且充滿趣味的兒童遊戲室，完善的親子友善空間讓帶著孩童出遊的家長也能感到輕鬆安心。

行政雙人超寬敞，免治馬桶大浴缸

在客房設計方面，以約 9 坪大的「行政雙人房」為例，整體格局方正且空間極為寬敞。房內不僅配置了舒適的雙人床與客廳小沙發，更備妥了電視、冷氣、辦公書桌與專屬網路，充分滿足商務旅客的辦公需求。玄關處設有實用的大面穿衣鏡與行李整理架，迷你吧則提供瓶裝水、熱水壺與各式茶包，下方的小冰箱方便旅客存放從夜市買回的冷飲。乾濕分離的寬敞衛浴空間是一大亮點，不僅配備了免治馬桶，更附設了能洗去一身疲憊的舒適浴缸，搭配風力強勁的吹風機，帶來極佳的沐浴體驗。

豐盛中西式早餐，套餐自助皆滿足

經過一夜好眠，旅客可於上午 7 點至 10 點 30 分（最後供餐時間為 10 點），前往飯店 2 樓享用豐盛的免費早餐，入場時只需報上房號即可。寬敞的用餐空間採光極佳，若能坐於窗邊還能悠閒欣賞早晨的城市街景。若逢連假過後等住房率較平穩的時期，飯店會貼心將自助餐改為精緻的個人套餐形式供應。套餐內容涵蓋地瓜粥、鹹鴨蛋、時蔬與多款經典配菜，並提供可續杯的香醇咖啡。自助吧檯區仍會常態供應各式麵包、小蛋糕、鮮奶、穀片與果汁，確保每位旅客皆能獲得滿滿的飽足感。