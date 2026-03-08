彰化住宿推薦！康橋商旅員林館，24小時冰淇淋飲料無限暢飲。

位於彰化的「康橋商旅彰化員林館」，以體貼的服務、高性價比與 24 小時免費供應的自助吧點心著稱。

座落於彰化縣員林市區的「康橋商旅彰化員林館」，憑藉著乾淨舒適的客房環境與極具誠意的貼心服務，在旅客間累積了極高的穩定口碑。飯店地理位置極為優越，距離員林火車站僅需步行約 7 至 10 分鐘即可抵達，周邊更緊鄰著熱鬧的傳統市場，讓旅客能輕鬆散步品嚐道地的在地小吃。除了便利的交通樞紐優勢，館內最受推崇的莫過於大方供應的免費自助吧服務，從辦理入住手續開始，便有豐富的午茶點心、24 小時不打烊的冰淇淋與各式飲品無限量供應，為每一位疲憊的旅人帶來宛如歸家般的溫暖與滿足。

專屬車位極便利，大廳免費借單車

康橋商旅彰化員林館針對自駕前來的旅客，規劃了極為寬敞且便利的專屬平面停車場。停車場連接飯店側門處，更貼心設置了平緩的無障礙斜坡步道，讓攜帶大型沉重行李的旅客也能輕鬆推行入住。走到飯店正門口，可以看見一整排提供給住客免費租借的自行車，非常適合想要以慢步調騎乘探索員林市區、到處品嚐在地特色小吃的觀光客。踏入寬敞明亮的迎賓大廳後，映入眼簾的是宛如質感咖啡廳般的舒適座位區，這裡不僅是旅客等候辦理入住手續的休憩空間，更是享用飯店專屬下午茶的絕佳場域。

全天候免費茶飲，懷舊點心冰淇淋

飯店在一樓大廳櫃檯前方，極具誠意地規劃了一處 24 小時全天候開放的免費自助吧台區。這裡不僅隨時供應著現磨咖啡、各式熱茶飲與純淨飲用水，更有深受大人小孩喜愛的知名品牌冰淇淋，讓住客無論何時返回飯店都能無限量盡情取用。此外，在每日的下午茶時段，吧台更會額外提供多達 5 款充滿復古風情的懷舊小餅乾。旅客可以在午後暖陽的溫柔陪伴下，挑選一個舒適的座位，一邊品嚐著充滿兒時回憶的懷舊點心，一邊享受極度放鬆的愜意時光，徹底洗去長途跋涉的疲勞。

商務客房極寬敞，插座齊全備品足

在客房的空間規劃上，以商務四人房為例，房內配置了兩張極具支撐力與舒適度的標準雙人床鋪。因應現代人對於 3C 產品的高度依賴，床頭兩側皆設置了極為齊全的充電插座。床邊另設有一張寬敞的長型辦公桌，充裕的桌面空間與同樣豐富的插座配置，讓有商務工作需求的旅客能從容地為筆記型電腦與各式設備進行充電。房內的專屬衛浴空間十分寬敞明亮，淋浴設備擁有極強的水壓與穩定的熱水供應。洗手台旁貼心備有二合一清潔乳與護手乳，淋浴間內則提供完整的沐浴與洗護產品，搭配風力強勁的吹風機，帶來極致舒適的沐浴體驗。

中西式豐盛早餐，鐵板料理現點做

隔日的自助式早餐供應時間為上午 7 點至 10 點，菜色涵蓋了豐盛多元的中式與西式佳餚。其中最受住客讚賞的，便是熱騰騰的現點現做鐵板料理區，提供荷包蛋、蔥蛋、現煎蛋餅與蘿蔔糕等台式經典美味，荷包蛋甚至能客製化選擇半熟程度。餐檯上亦準備了多款烤麵包、清粥小菜、肉燥飯與迎合長輩牙口的軟嫩羹湯，搭配生菜沙拉、當季水果與各式冷熱飲品，完美滿足不同客群的飲食偏好。值得一提的是，飯店更為長住型旅客規劃了免費的洗脫烘衣機設備，在每個細節皆展現了高品質的住宿服務水準。

康橋商旅員林館資訊

地址：彰化縣員林市靜修路10號

電話：04 838 1866

入住房間： 15:00 /退房時間： 11:00

