海山站50年老店！巧得試北港焿，無裹粉溫體豬肉焿免費續湯。

新北土城學府市場周邊的「巧得試北港焿」，是一間深耕超過 50 年的超人氣老店。主打台灣溫體豬肉製作的無魚漿肉焿。

座落於新北市土城區學府路上的「巧得試北港焿」，自 1975 年創立至今已走過半個世紀，是許多在地居民從小吃到大的味覺記憶。店家將雲林北港廟口極具代表性的特色小吃完美北傳，堅持每日手工現做，保留了南部特有的微甜焿湯風味。憑藉著真材實料的溫體豬肉焿與極度佛心的免費續湯服務，在競爭激烈的土城美食圈中屹立不搖。從捷運海山站步行僅需短短數分鐘即可抵達的便利交通，讓這間低調的老字號不僅深受在地人喜愛，更吸引了無數外地饕客專程前來，品嚐這份傳承 50 年的經典古早味。

鄰近捷運海山站，傳承北港好滋味

巧得試北港焿的地理位置相當優越，鄰近熱鬧的土城學府市場周邊，從捷運海山站 2 號出口出站後，僅需悠閒步行約 7 分鐘即可抵達。這間創立於 1975 年的傳統老店，將雲林北港廟口的特色文化小吃完美移植至北部。店面雖然低調，但在地深耕 50 多年來，已成為許多土城居民日常不可或缺的美食據點。由於生意極佳，每逢正餐尖峰時段往往一位難求，建議饕客們可選擇於下午 1 點過後的離峰時段造訪，不僅能避開擁擠人潮，更能悠閒細品這份傳承半世紀的經典滋味。

溫體豬肉無裹粉，免費續湯超佛心

店內最具代表性的招牌「香菇肉焿湯」，堅持選用新鮮的台灣溫體豬肉每日手工現做。有別於市面上常見裹滿厚重魚漿的肉焿，這裡採用純肉製作，讓饕客能直接咀嚼到最真實、厚實的鮮甜肉感。濃稠度適中的湯頭帶有南部特有的微甜底蘊，並加入鈕扣香菇與嘉義筍絲一同熬煮，大幅提升了整體的香氣與層次。最令人讚賞的是，店內大方提供免費加湯與加香菜的佛心服務，讓喜愛吸附滿滿湯汁的油麵愛好者，能毫無顧忌地大口品嚐，隨時都能喝到熱騰騰的鮮甜精華。

油亮手工魯肉飯，南部微甜鹹香醬

除了必點的招牌肉焿之外，店內的「魯肉飯」同樣是不可錯過的經典主食。店家堅持以純手工切製帶皮的五花豬肉，經過長時間的慢火熬煮，豐沛的油脂完美轉化為濃郁的膠質。油亮誘人的魯肉不僅口感帶有微微的黏唇性，更能緊密地包裹住粒粒分明的白飯。整體滷汁的調味呈現出南部獨有的鹹香與微甜交織，隨餐更貼心附上一片古早味黃蘿蔔片，在品嚐濃郁油脂之餘達到絕佳的解膩效果。若覺得醬汁比例不足，亦可直接向服務人員提出增添滷汁的客製化需求。

蒜泥白肉熟度佳，香辣紅粉添風味

豐富的單點小菜亦是完整這頓傳統小吃饗宴的重要配角。極受歡迎的「蒜泥白肉」在熟度掌控上表現得極為優異，肉質吃起來不僅毫無腥味，更保有令人驚豔的Ｑ彈口感，淋上特製的蒜泥醬油後，鹹香開胃極度下飯。此外，每日供應的「燙青菜」會依據季節進行調整，淋上招牌的香濃滷肉汁後更是香氣四溢。針對無辣不歡的饕客，桌邊備有源自北港的特製紅通通辣椒粉。其辣度極高且香氣濃郁，建議初次品嚐時務必酌量添加，拌入肉焿麵中能讓整體風味瞬間昇華，帶來極致過癮的味覺享受。