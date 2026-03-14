超萌造型小蛋糕每天70組！2026礁溪景觀咖啡廳「抹茶山下」，菜單、價位、停車資訊一次看。

來到宜蘭礁溪，除了溫泉和自然美景，現在又多了一個不能錯過的新興地標～「抹茶山下」景觀咖啡廳！「抹茶山下」是礁溪一帶著名的咖啡廳!! 店名十分直白清楚(附近就是抹茶山)，店家是以各種不同創意造型小蛋糕取勝，真的好看又好拍 ! 話題性十足。所以一開幕後就非常轟動，引起各大媒體前來採訪!! 這次來此真的可以感受它們的魅力。店家從外觀到蛋糕真的都很用心，從吸睛的店鋪外觀、琳瑯滿目的蛋糕櫃、到療癒人心的田園景觀，真的是一家老少咸宜來了會讓人很開心的蛋糕店啊

名稱： 抹茶山下

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號

營業時間：10:00-18:00

公休日 : 周二

電話：03-9887903

抹茶山下｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「抹茶山下」即可到達

停車場：有免費停車場

「抹茶山下」咖啡廳自從開始營業就是話題性十足，在田中小路遠方就看到店家逗趣鮮艷的大型造型氣球

連門外的電線桿也非常有趣，真的被熊入侵了

這些熊真的是無柱不爬

抹茶山下｜空間環境

屋頂上的蜘蛛俠和聖誕老人都很吸睛!! 店家真的很用心啊

不管是店的外觀，還是造型蛋糕都很有特色

店家原本就是在礁溪市區以西瓜吐司打響名號

哈哈，這樣也可以變聖誕樹的概念!!!

門口擺著可以用來拍照用的點心盤

店裏的造型吐司

用餐空間清爽舒適，還滿不錯

這裏可以看到田園風光!

抹茶山下｜菜單價位

飲料單大約100多元，不算太貴

蛋糕的標價是蛋糕櫃裏有標明的

抹茶山下｜造型蛋糕櫃

這裏的蛋糕櫃真的太令人驚豔了!! 店家可是發揮巧思設計出這麼多精緻可愛的蛋糕，真的琳瑯滿目，令人愛不釋口啊

這裡的蛋糕不只是甜點，更像是一件件匠心獨運的藝術品，每個都好想嚐看看

哈，連冬令進補都有了

滿滿的一整櫃，真的太厲害了

而且店家一直推陳出新，不同的時間來此都有全新的變化

抹茶山下｜心得評價

小熊拿鐵咖啡

將咖啡用模具冷凍成冰塊，就是人見人愛的小熊咖啡了，當然加上牛奶就是拿鐵了

小熊在杯中慢慢融化，這個互動式的過程充滿趣味，讓人忍不住拿起手機記錄下來。

這裏的牛奶還樣續一次哦，好不好喝是一回事，光是這個過程就非常有趣了

紅玉紅茶

紅茶!!! 就一般的中規中矩的紅茶!!!

龍貓公車

下方一塊戚風海棉蛋糕為基底，上方再加上奶油及多種食材組合而成!!

龍貓的頭部是一種像是棉花糖的QQ食材做成的，口感偏Q硬!! 其他是餅乾~~等做成的

味道也是中規中矩!! 但造型可愛大加分，讓品嚐甜點成為一場味蕾與視覺的雙重享受

柴犬蛋糕

這個和上面的龍貓公車差不多，也是可愛爆表啊

哈，借拍隔壁桌的，幾乎所有蛋糕都是一上桌就不約而同紛紛拿起手機拍照，真的太有趣了

「抹茶山下」無論是外觀到蛋糕的每一個細節都充滿用心，難怪成為礁溪咖啡廳的IG 打卡熱點!!