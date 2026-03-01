宜蘭五結甜點推薦！藍秋手作甜點專賣部：巷弄內的職人手作蛋糕，慢活下午茶首選。

「藍秋手作甜點專賣部」可說是宜蘭的新住民，是從台北移居過來的甜點名店，店址很特別，是在五結國中後方的住宅區，這裏可說是遠離市區，隱身巷弄~~但”是金子到哪都發光” ，雖然不在商業區中，但憑藉好手藝倒也吸引了一票饕客前往。我們也是慕名而來。當天的甜點拼盤的概念很棒，有感受達克瓦茲、可麗露帶來的驚喜，整體的用餐氣氛也很不錯，是個享受甜點或下午茶的好選擇

名稱：藍秋手作甜點專賣部

地址：宜蘭縣五結鄉大吉二路365巷20號

營業時間：

11:30～13:20 / 13:30～15:30

每月20號， 會公布在 粉絲團 菜單上全品項皆有供應 最後點餐時間14:30每月20號，下個月的營業日，並於隔日21號10.00 開放預約

電話：03-9600711

藍秋手作甜點專賣部｜交通停車資訊

藍秋手作甜點導航可以到達，無附設停車場，可以停在五結國中籃球場後方的空地

藍秋手作甜點專賣部｜菜單價位

菜單

鹹食

鎮店的甜點~~

達克瓦茲、可麗露、夾心餅乾

藍秋手作甜點專賣部｜空間環境

藍秋手作甜點專賣部，簡稱藍秋好了!!

聽說以前在台北就有自己的一片天了，前幾年搬來宜蘭，落腳在五結國中後方

這裏其實算是住宅區，離市區也有段距離，但憑藉著店主的好手藝，還是吸引人很多饕客絡繹不絕的前往

這裏算是住宅區，所以要不是藍秋，真的一輩子都很難走到這裏吧

這部份應該是店主自己增建的餐廳的部份

簡單的類清水模式的建築，加上木作，就是簡潔大方的設計了。店主想必也是愛好音樂的人

所以把喇叭掛在牆上，當天用餐時聽到的音樂是真的滿舒服的~~

大面積的落地窗，通風採光都很棒

餐具及飲用水自取

這其實就是所謂的毛胚房，但這可能是店主的個人風格吧，其實也是種樸實的美感

藍秋手作甜點專賣部｜心得評價

達克瓦茲、可麗露、夾心餅乾

拼盤式的甜點!! 其實滿喜歡這樣的概念，有種無菜單料理的精神

全憑甜點師父的功力搭配

不過，這盤的主角還是固定的，但內在的靈魂則是自由發揮

雖然餅皮可算是固定的，但內餡卻是隨廚師調整的。

今天達克瓦茲的口味是開心果和腰果、夾心餅乾是蘭姆葡萄和鹹蛋黃芝麻，可麗露是楓糖和紅心芭樂

加上精美的盤飾，整體端上桌時讓人有驚喜感!

甜點的內餡口味都很棒!!! 甜度也很到位，搭配飲料和音樂，這樣的下午茶真的很不錯啊

拿鐵

這杯拿鐵的口味也很不錯，溫潤順口

奶茶

奶茶也滿不錯的

這趟算是慕名而來!! 整體的感受還滿好的

甜點是主角，表現的很不錯!! 還讓人有點小小的驚喜與期待感。店家會將每天的製作的甜點放在臉書或IG

有興趣的朋友可以看一下

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