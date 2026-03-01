宜蘭五結甜點推薦！藍秋手作甜點專賣部：巷弄內的職人手作蛋糕，慢活下午茶首選。

「藍秋手作甜點專賣部」可說是宜蘭的新住民，是從台北移居過來的甜點名店，店址很特別，是在五結國中後方的住宅區，這裏可說是遠離市區，隱身巷弄~~但”是金子到哪都發光” ，雖然不在商業區中，但憑藉好手藝倒也吸引了一票饕客前往。我們也是慕名而來。當天的甜點拼盤的概念很棒，有感受達克瓦茲、可麗露帶來的驚喜，整體的用餐氣氛也很不錯，是個享受甜點或下午茶的好選擇
- 名稱：藍秋手作甜點專賣部
- 地址：宜蘭縣五結鄉大吉二路365巷20號
- 營業時間：
11:30～13:20 / 13:30～15:30菜單上全品項皆有供應 最後點餐時間14:30
每月20號，會公布在粉絲團上下個月的營業日，並於隔日21號10.00 開放預約
- 電話：03-9600711
藍秋手作甜點專賣部｜交通停車資訊
藍秋手作甜點導航可以到達，無附設停車場，可以停在五結國中籃球場後方的空地
藍秋手作甜點專賣部｜菜單價位
菜單
鹹食
鎮店的甜點~~
達克瓦茲、可麗露、夾心餅乾
藍秋手作甜點專賣部｜空間環境
藍秋手作甜點專賣部，簡稱藍秋好了!!
聽說以前在台北就有自己的一片天了，前幾年搬來宜蘭，落腳在五結國中後方
這裏其實算是住宅區，離市區也有段距離，但憑藉著店主的好手藝，還是吸引人很多饕客絡繹不絕的前往
這裏算是住宅區，所以要不是藍秋，真的一輩子都很難走到這裏吧
這部份應該是店主自己增建的餐廳的部份
簡單的類清水模式的建築，加上木作，就是簡潔大方的設計了。店主想必也是愛好音樂的人
所以把喇叭掛在牆上，當天用餐時聽到的音樂是真的滿舒服的~~
大面積的落地窗，通風採光都很棒
餐具及飲用水自取
這其實就是所謂的毛胚房，但這可能是店主的個人風格吧，其實也是種樸實的美感
藍秋手作甜點專賣部｜心得評價
達克瓦茲、可麗露、夾心餅乾
拼盤式的甜點!! 其實滿喜歡這樣的概念，有種無菜單料理的精神
全憑甜點師父的功力搭配
不過，這盤的主角還是固定的，但內在的靈魂則是自由發揮
雖然餅皮可算是固定的，但內餡卻是隨廚師調整的。
今天達克瓦茲的口味是開心果和腰果、夾心餅乾是蘭姆葡萄和鹹蛋黃芝麻，可麗露是楓糖和紅心芭樂
加上精美的盤飾，整體端上桌時讓人有驚喜感!
甜點的內餡口味都很棒!!! 甜度也很到位，搭配飲料和音樂，這樣的下午茶真的很不錯啊
拿鐵
這杯拿鐵的口味也很不錯，溫潤順口
奶茶
奶茶也滿不錯的
這趟算是慕名而來!! 整體的感受還滿好的
甜點是主角，表現的很不錯!! 還讓人有點小小的驚喜與期待感。店家會將每天的製作的甜點放在臉書或IG
有興趣的朋友可以看一下
藍秋手作甜點專賣部｜附近景點美食住宿
五結鄉雖然不大，但是美食、景點很多，推薦給你～
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