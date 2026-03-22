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宜蘭市區古早味！「兩相好 30年老店」銅板價高麗菜包、蝦子地瓜餅，在地下午茶點心。

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2026-03-22 13:40文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

在宜蘭市區的巷弄中，隱藏著一家在地人與學生們口耳相傳的兩相好35年老店，這家無名炸物老店 至今已屹立超過35年，是蘭女和宜中學生前往補習前的點心店。小小的點心一個15元起跳 ( 多年前應該是5元、10元起跳吧) 至今仍然很受歡迎，只要經過此地，就會看到有人購買。店家主打現炸外皮酥脆內餡清甜高麗菜包，還有宜蘭很出名的地瓜蝦餅、炸春捲及甜甜圈。想找尋找高CP值的古早味在地小吃，這家老店絕對可以一試。

  • 名稱：兩相好30年老店
  • 地址：宜蘭縣宜蘭市民權路一段109號
  • 營業時間：09:30–17:30
  • 電話：0958 616 639

兩相好35年老店｜交通停車資訊

停車場：附近無停車場，渭水路上可以找到停車場。或是停在新月廣場再走過來
google 地圖上標示 ” 兩相好 30年老店 ”

兩相好35年老店｜菜單價位

經過多年的經營，現在最低15元起跳~~

兩相好35年老店｜心得評價

這家35年老店位在宜蘭市的民權路上，就在宜蘭舊地方法院及新月廣場附近的巷子中
這條巷子狹小，不好停車。可以停在一旁的中山路上再走過來

不過，以在地人為主要客群，所以大部份都是直接走路過來，或是騎摩托車前來

店面非常低調，至今也沒有店名，只有招牌兼菜單上有說明

網路上有說人家導航定位兩相好高麗菜包就可以到了，不過，一樣在中山路先找好停車比較方便。或是先停在新月廣場再走過來買也可以

非常涮嘴的卡哩卡哩

地瓜蝦餅

網路上大家都說這裏的高麗菜包最好吃!! 但其實酸菜包之類的也不錯

來了好幾次，好像都是外勞朋友在幫忙賣，感覺炸的工夫有點不一樣了。不過，便宜就是王道

想要嚐嚐這種古早味小點心的朋友，倒是可以試試

兩相好35年老店｜附近景點美食

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高麗菜包/兩相好

宜蘭縣宜蘭市民權路一段109號
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