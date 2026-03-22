不用到北海道就可以吃到鱈場蟹的真味！「札幌螃蟹本家」名古屋榮中央店，菜單價位線上訂位。

名聞日本的「札幌かに本家」其實是源自於名古屋的，這點很多人不知道吧!名古屋地區的「札幌螃蟹本家」就有四家分店。這次來的算是本店吧，位於地下鐵榮站附近的蟹本家，高達七層樓的店舖非常驚人，每一層樓都有不同的設計，適合團體也適合一般自由行的散客，一樓更有個帝王蟹的水池，新鮮看的到!!

名稱：札幌螃蟹本家 榮中央分店

地址：名古屋市中區榮3-8-28(地圖)

營業時間：11:30–15:00, 17:00-22:00(例假日11:00~22:00)

電話：+81 52-263-1161

用餐時間為120分鐘

13歲以上的未成年人需要點成人套餐。6~12歲兒童可訂購兒童餐。5歲以下幼童可與大人分食用餐不須另外點餐，但為方便餐廳掌握來店人數，如有5歲以下兒童同行請如實依人數訂購。

札幌螃蟹本家菜單價位 套餐名稱 價格（NT$） 高砂宴席套餐 6,003 瑞寶宴席套餐 2,776 红梅宴席套餐 2,420 壽樂宴席套餐 1,969 雅宴席套餐 1,685 金波宴席套餐 5,528 銀波宴席套餐 2,705 宴之舞宴席套餐 2,515 月之舞宴席套餐 1,922 PIRIKA宴席 兒童套餐 475 奢華帝王蟹涮锅套餐 7,552 📍札幌螃蟹本家優惠餐券⇒｜ trip 帝王蟹火鍋套餐 （套餐圖片僅供參考） （套餐圖片僅供參考） 帝王蟹・松葉蟹涮涮鍋 （套餐圖片僅供參考） 帝王蟹套餐（套餐圖片僅供參考） （套餐圖片僅供參考） （套餐圖片僅供參考） 兒童套餐 櫃台旁的獨門醬料與蟹膏罐頭也非常受歡迎哦

札幌螃蟹本家空間環境

來到這裏一定會看到店門口的招牌 ! 一隻巨大又會動的松葉蟹，螃蟹腳與眼睛不停的擺動，真的太醒目了，不想看到它也難啊，真的是”活招牌”

入口處有一個大水池，這裡也有提供現撈活螃蟹料理，想要吃哪一隻螃蟹自己選，選好了還可以和帝王蟹拍照。

這些可是從北海道運送過來活跳跳的螃蟹 !! 所以價格會比菜單上的價錢高一些，烹煮的方式就可以依照個人需求料理。有點像是台灣海產店的點餐方式

好大的一隻啊!!

這家餐廳的氣勢實在驚人，真的好大啊。很難想像如果客滿時的狀況啊

七個樓層各有不同的特色，有洞窟式的包廂、和式包廂、大型的團體包廂，可以滿足不同的旅客





哇，這簡直是巨無霸等級的了



我們正納悶這裏怎麼都是石頭啊



原來這是洞窟式的設計

地下室一樓有一艘船型的料理檯，這可是貨真價實的船哦，坐上吧台看著師傅料理，非常有趣



洞窟式的小包廂非常適合二人用餐，包廂也以北海道捕撈螃蟹的地方來命名

哈哈，還用上電子螢幕來當窗景，真的好有意思

雖然和室的感覺對我們來說都差不多，不同樓層還是有不同的設計，可以挑選不同的餐廳，這也是另一個引人入勝的地方



其中我們最喜歡的要算是以京都為主題的樓層了吧，因為房間內會有不同的庭園造景，環境相當的舒適

這裏的設計真的太方便了，不同的桌型，可以盤坐，也可以把腳伸至桌底，也有桌椅的，真的可以滿足不同類型的客人

大型宴席桌，舞台上竟然有名古屋著名的的金鯱

札幌螃蟹本家｜菜色心得評價

菜單價格會因季節調整，以店家公告為主

這次吃的是會席料理，其實有點像套餐的概念!

這次我們吃的是以這套為基礎的金之舞會席料理，再多一點單點之類的菜色價格。這裏從3000多日元起就能吃到螃蟹的會席料理哦

我們這套是一人份，享用飽到天靈蓋的蟹料理。這套非常豐富，不論是火鍋、烤的、生的、作成豆腐，炸成丸子的，算一算約有十幾種不同的吃法吧，但這些料理的方式都是讓人可以嚐到原味之餘，又可以增加不同的味蕾樂趣

融入多種蟹肉烹煮方式的會席料理

穿和服的工作人員會幫忙煮螃蟹火鍋

船形的醬料碟子!!





這裏的餐具其實滿講究的，像是火鍋是用螃蟹造型的，小碟子也是螃蟹造型的，有趣吧

鱈場蟹和蟹膏拼盤

這個蟹膏的味道超濃郁的，用湯匙小舀一小匙放入口中，彷彿吃盡整隻蟹的精華!! 除了直接吃外，也有一種吃法就是放在火鍋的湯裡，(建議加在自已的湯碗裏就好了)，火鍋的湯頭本來就很鮮甜，再加上了蟹膏，整個味道大升級， 真的是頂級的享受啊

火鍋裏除了松葉蟹另外有搭配季節時蔬、豆腐、麻糬，等到最後還會作成雜炊

甜美的蟹肉夾雜著蔬菜的清甜湯汁，真的人間美味啊。不用任何沾醬，一定要吃原味的就好!!

炸松葉蟹天婦羅

松葉蟹沙西米

想要感受螃蟹的真味，點這就對了!! 新鮮就是王道，松葉蟹的肉質比較細緻一些，蟹肉也更甜與帝王蟹的口味稍稍不同

蟹肉豆腐

雞蛋豆腐上放了蟹肉，底下再用紫蘇葉鋪成。整體的味道不會太重，挖上一口放入口中，可以感受到這道菜的清爽。加了點蟹味，讓平凡的雞蛋豆腐多了點不同的風味

烤的蟹腳!! 其實說真的，用烤的方式，將水份逼了出來，反而蟹味更濃，口感也更棒!!!

這個炸螃蟹殼是把蟹肉和內餡包覆在螃蟹殼上下去油炸。炸螃蟹的內餡像是魚漿之類的，上面放了麵包粉烤的金黃香酥，光是這顏色就令人食指大動

一旁的沾醬有一點像千島醬，但醬汁比較稀一些，搭配一起吃，味道也很棒

壽司



焗烤的起司螃蟹

這個味道也很精采，起司不會太濃也是恰如其份的襯托了蟹肉的美味

這一份是奶油帝王蟹腳，一上桌時就可以聞到奶油的香味，熱熱的鐵板則是讓香氣不斷的上升，真的讓人口水直流。

有了奶油的加持，味道更升級，其實每道菜東吃一點，西吃一點已經很飽了，但聞到這香氣，筷子還是不爭氣的動了!!

清爽的蟹肉丸子

這塊是麻糬!! 加了高湯的精華，當然也是超級好吃啊

嘿嘿，有這麼精采的火鍋，不來做點雜炊太可惜了!!



上面再灑點海苔絲，就大功告成了!! 這一碗充滿蟹肉精華的雜炊，味道來的更單純，更鮮美，超滿足的

來日本吃蟹一定是最划算，而且這裏的料理方式多樣，絕對可以滿足每一張挑剔的嘴。而且價位真的不貴，多一點點預算，不用到北海道，就可以嚐到美妙的滋味啊。

在日本地區北海道、東北地區、東海地區、九州地區也都可以吃到「札幌螃蟹本家」

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