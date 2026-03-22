不用到北海道就可以吃到鱈場蟹的真味！「札幌螃蟹本家」名古屋榮中央店，菜單價位線上訂位。

名聞日本的「札幌かに本家」其實是源自於名古屋的，這點很多人不知道吧!名古屋地區的「札幌螃蟹本家」就有四家分店。這次來的算是本店吧，位於地下鐵榮站附近的蟹本家，高達七層樓的店舖非常驚人，每一層樓都有不同的設計，適合團體也適合一般自由行的散客，一樓更有個帝王蟹的水池，新鮮看的到!!
- 名稱：札幌螃蟹本家 榮中央分店
- 地址：名古屋市中區榮3-8-28(地圖)
- 營業時間：11:30–15:00, 17:00-22:00(例假日11:00~22:00)
- 電話：+81 52-263-1161
- 用餐時間為120分鐘
- 13歲以上的未成年人需要點成人套餐。6~12歲兒童可訂購兒童餐。5歲以下幼童可與大人分食用餐不須另外點餐，但為方便餐廳掌握來店人數，如有5歲以下兒童同行請如實依人數訂購。
札幌螃蟹本家菜單價位
|套餐名稱
|價格（NT$）
|高砂宴席套餐
|6,003
|瑞寶宴席套餐
|2,776
|红梅宴席套餐
|2,420
|壽樂宴席套餐
|1,969
|雅宴席套餐
|1,685
|金波宴席套餐
|5,528
|銀波宴席套餐
|2,705
|宴之舞宴席套餐
|2,515
|月之舞宴席套餐
|1,922
|PIRIKA宴席 兒童套餐
|475
|奢華帝王蟹涮锅套餐
|7,552
帝王蟹火鍋套餐
帝王蟹・松葉蟹涮涮鍋
（套餐圖片僅供參考）
帝王蟹套餐（套餐圖片僅供參考）
兒童套餐
櫃台旁的獨門醬料與蟹膏罐頭也非常受歡迎哦
札幌螃蟹本家空間環境
來到這裏一定會看到店門口的招牌 ! 一隻巨大又會動的松葉蟹，螃蟹腳與眼睛不停的擺動，真的太醒目了，不想看到它也難啊，真的是”活招牌”
入口處有一個大水池，這裡也有提供現撈活螃蟹料理，想要吃哪一隻螃蟹自己選，選好了還可以和帝王蟹拍照。
這些可是從北海道運送過來活跳跳的螃蟹 !! 所以價格會比菜單上的價錢高一些，烹煮的方式就可以依照個人需求料理。有點像是台灣海產店的點餐方式
好大的一隻啊!!
這家餐廳的氣勢實在驚人，真的好大啊。很難想像如果客滿時的狀況啊
七個樓層各有不同的特色，有洞窟式的包廂、和式包廂、大型的團體包廂，可以滿足不同的旅客
哇，這簡直是巨無霸等級的了
我們正納悶這裏怎麼都是石頭啊
原來這是洞窟式的設計
地下室一樓有一艘船型的料理檯，這可是貨真價實的船哦，坐上吧台看著師傅料理，非常有趣
洞窟式的小包廂非常適合二人用餐，包廂也以北海道捕撈螃蟹的地方來命名
哈哈，還用上電子螢幕來當窗景，真的好有意思
雖然和室的感覺對我們來說都差不多，不同樓層還是有不同的設計，可以挑選不同的餐廳，這也是另一個引人入勝的地方
其中我們最喜歡的要算是以京都為主題的樓層了吧，因為房間內會有不同的庭園造景，環境相當的舒適
這裏的設計真的太方便了，不同的桌型，可以盤坐，也可以把腳伸至桌底，也有桌椅的，真的可以滿足不同類型的客人
大型宴席桌，舞台上竟然有名古屋著名的的金鯱
札幌螃蟹本家｜菜色心得評價
- 菜單價格會因季節調整，以店家公告為主
這次吃的是會席料理，其實有點像套餐的概念!
這次我們吃的是以這套為基礎的金之舞會席料理，再多一點單點之類的菜色價格。這裏從3000多日元起就能吃到螃蟹的會席料理哦
我們這套是一人份，享用飽到天靈蓋的蟹料理。這套非常豐富，不論是火鍋、烤的、生的、作成豆腐，炸成丸子的，算一算約有十幾種不同的吃法吧，但這些料理的方式都是讓人可以嚐到原味之餘，又可以增加不同的味蕾樂趣
融入多種蟹肉烹煮方式的會席料理
穿和服的工作人員會幫忙煮螃蟹火鍋
船形的醬料碟子!!
這裏的餐具其實滿講究的，像是火鍋是用螃蟹造型的，小碟子也是螃蟹造型的，有趣吧
鱈場蟹和蟹膏拼盤
這個蟹膏的味道超濃郁的，用湯匙小舀一小匙放入口中，彷彿吃盡整隻蟹的精華!! 除了直接吃外，也有一種吃法就是放在火鍋的湯裡，(建議加在自已的湯碗裏就好了)，火鍋的湯頭本來就很鮮甜，再加上了蟹膏，整個味道大升級， 真的是頂級的享受啊
火鍋裏除了松葉蟹另外有搭配季節時蔬、豆腐、麻糬，等到最後還會作成雜炊
甜美的蟹肉夾雜著蔬菜的清甜湯汁，真的人間美味啊。不用任何沾醬，一定要吃原味的就好!!
炸松葉蟹天婦羅
松葉蟹沙西米
想要感受螃蟹的真味，點這就對了!! 新鮮就是王道，松葉蟹的肉質比較細緻一些，蟹肉也更甜與帝王蟹的口味稍稍不同
蟹肉豆腐
雞蛋豆腐上放了蟹肉，底下再用紫蘇葉鋪成。整體的味道不會太重，挖上一口放入口中，可以感受到這道菜的清爽。加了點蟹味，讓平凡的雞蛋豆腐多了點不同的風味
烤的蟹腳!! 其實說真的，用烤的方式，將水份逼了出來，反而蟹味更濃，口感也更棒!!!
這個炸螃蟹殼是把蟹肉和內餡包覆在螃蟹殼上下去油炸。炸螃蟹的內餡像是魚漿之類的，上面放了麵包粉烤的金黃香酥，光是這顏色就令人食指大動
一旁的沾醬有一點像千島醬，但醬汁比較稀一些，搭配一起吃，味道也很棒
壽司
焗烤的起司螃蟹
這個味道也很精采，起司不會太濃也是恰如其份的襯托了蟹肉的美味
這一份是奶油帝王蟹腳，一上桌時就可以聞到奶油的香味，熱熱的鐵板則是讓香氣不斷的上升，真的讓人口水直流。
有了奶油的加持，味道更升級，其實每道菜東吃一點，西吃一點已經很飽了，但聞到這香氣，筷子還是不爭氣的動了!!
清爽的蟹肉丸子
這塊是麻糬!! 加了高湯的精華，當然也是超級好吃啊
嘿嘿，有這麼精采的火鍋，不來做點雜炊太可惜了!!
上面再灑點海苔絲，就大功告成了!! 這一碗充滿蟹肉精華的雜炊，味道來的更單純，更鮮美，超滿足的
來日本吃蟹一定是最划算，而且這裏的料理方式多樣，絕對可以滿足每一張挑剔的嘴。而且價位真的不貴，多一點點預算，不用到北海道，就可以嚐到美妙的滋味啊。
在日本地區北海道、東北地區、東海地區、九州地區也都可以吃到「札幌螃蟹本家」
名古屋景點推薦
像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」讓大家可以置身在吉卜力的世界中。地圖交通介紹，纜車接駁車龍貓公車怎麼搭，大倉庫必買必吃推薦!
- 詳細介紹⇒ 名古屋吉卜力公園攻略
紫色微笑依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！
- 詳細介紹⇒ 名古屋飯店推薦
「日本名古屋必去景點」有哪些？名古屋自由行行程怎麼排最順？精選19個名古屋一日遊人氣景點（包含名古屋市區＋近郊景點），附上淺顯易懂的名古屋景點地圖，讓你安排行程超省時、零壓力
- 詳細介紹⇒ 名古屋景點推薦
「名古屋九天八夜自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集
- 詳細介紹⇒ 名古屋自由行行程推薦
名古屋美食推薦
你能用得到的名古屋折扣優惠券
延伸閱讀
- 【名古屋景點】2026名古屋30大熱門景點推薦！必吃美食、必買伴手禮，名古屋自由行跟著這樣玩
- 【三交Inn 名古屋錦 四季乃湯】頂樓有溫泉，位於地鐵站附近交通方便，吃喝玩樂一應俱全，5分鐘到驚安殿堂＆三越百貨
- 【名古屋自由行】2026名古屋九天行程必去景點、美食、交通懶人包！
- 【吉卜力公園門票購票教學】2026年3月最新官網(英文版)訂票方式搶票流程
- 【名古屋吉卜力公園】2026攻略大倉庫魔女之谷龍貓交通接駁車地圖、門票美食伴手禮！
- 【名古屋住宿攻略】2026最新名古屋飯店推薦！近名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、機場交通便利
宜蘭景點花蓮景點台東景點台北景點
基隆景點桃園景點新竹景點苗栗景點
台中景點彰化景點南投景點雲林景點
嘉義景點台南景點高雄景點屏東景點
澎湖景點金門景點馬祖景點