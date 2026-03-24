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磚造老屋咖啡廳重生！「546大洲老宅」早午餐、輕食、小火鍋美味選擇多。

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2026-03-24 15:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

546大洲老宅，顧名思義，它就是一座磚造老宅改建的咖啡廳。這幾年老宅重生的題材一直很受歡迎，大洲老宅完美融合了懷舊氛圍與現代餐飲的多元選擇。這裡不僅提供豐盛的早午餐、精緻輕食、暖心小火鍋，還有特色咖啡與甜點。這裏不僅是品嚐美味的空間，更是體驗老屋重生意境的好地方，難怪人氣始終居高不下，下次來三星鄉不妨來此喝咖啡體驗一下老宅氛圍

  • 名稱：546大洲老宅
  • 地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段546號 (大洲國小附近)
  • 營業時間：11:00-17:00
    (公休告示於臉書，10:00後接聽電話，非當日預約可私訊臉書)
  • 電話：0963 454 857

546大洲老宅｜交通停車資訊

自行開車：

  • 從羅東市區出發，沿台 7 丙線（中山路）往三星方向行駛，接上將路二段即可抵達。
  • 若從國道五號下羅東交流道，往羅東方向經公正路接上將路二段。
  • 導航建議： 直接在 Google Map 搜尋「546大洲老宅」即可精準抵達。

停車資訊：

  • 專屬停車空間： 老宅建築物旁邊有一塊空地停車場，可供用餐客人免費停放。

  • 路邊停車： 若停車位已滿，餐廳位於上將路二段路邊，周邊道路寬敞，路邊停車也相當便利。

546大洲老宅｜菜單價位

546大洲老宅供應的品項非常多，咖啡，蛋糕、輕食、咖哩飯、早午餐、小火鍋~~都有

每天的甜點不一樣，要看牆上的佈告欄而定

546大洲老宅｜空間環境

546大洲老宅是一棟磚造老宅，位於三星大洲國小旁
門前有塊綠地，應該是農家早期曬稻穀的地方
綠色剛好跟紅色的磚牆相對映

畢竟是老宅嘛，所以有一定程度的裝修，所以空間感還滿不錯的

店裏收藏的生活小物

這個窗邊就更有在老宅享用美食的感覺啦，一旁都是昔日的磚造質感

餐廳後方的綠地

自取餐具區

546大洲老宅｜心得評價

季節水果鬆餅

我們來的時候正值草莓生產的季節，所以這裏的季節鬆餅就是草莓啦
這盤鬆餅的賣相不錯，還附有一球冰淇淋呢，令人食指大動~~整體口感也不錯

酒香花雕雞

酒香花雕雞則是我們看到隔壁桌點了這道，感覺還不錯，所以臨時起意改點這個

這一鍋整理的滿好的，光看就知道了，裏面的配菜很豐富

一隻大雞腿

重點來了，花雕酒加下去!!! 香氣隨著熱氣上升，真的是滿室生香啊 ( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)
煮久一點將酒精揮發完，剩下的就是花雕酒的酒香了

雞腿肉選的不錯，彈牙可口，不是那種粉粉的肉質

黑糖珍珠芋泥鮮奶

這杯也不錯喝，珍珠香甜可口，將芋泥攪拌均勻後，整體口感更豐富更可口

起司奶蓋紅茶

超司奶蓋也很棒，略帶鹹香恰好帶出紅茶的香甜

546大洲老宅｜附近景點美食

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記者 楊婷雅
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546大洲老宅

0963- 454857
宜蘭縣三星鄉上將路二段546號
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