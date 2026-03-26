新竹車站美食鴻運小卷麵線！必吃澎湃海鮮雙腸，免費續麵。

新竹火車站對面的「鴻運小卷麵線」，招牌的滿滿麵線不僅鋪滿小卷、魚羹與雙腸，內用更享有免費續加一次清麵線的超值服務。

甫於 2025 年 9 月開幕的「鴻運小卷麵線」，座落於新竹火車站周邊，步行過馬路即可輕鬆抵達。有別於傳統的蚵仔或肉羹麵線，這裡主打極致浮誇的視覺震撼與澎湃配料，將新鮮小卷、彈牙魚羹與滷至入味的雙腸完美結合。不僅湯頭鮮甜舒爽，配料的層次感更是豐富多元。店內空間雖然精巧，但憑藉著新鮮的食材與內用可免費續麵的超高性價比，迅速成為新竹車站商圈極具指標性的排隊美食。

車站周邊高人氣，店面精巧需候位

鴻運小卷麵線的地理位置極佳，從新竹火車站步出後，過馬路至對面的屈臣氏旁即可抵達。店內用餐空間並不大，最多僅能同時容納 8 位顧客入座。由於餐點極具特色，每逢尖峰用餐時段，無論是內用候位或是外帶排隊的人潮皆絡繹不絕。攤頭上大方展示著晶瑩剔透的新鮮小卷，僅憑目視便能感受到店家對食材品質的嚴格把關。

豐富配料自由選，招牌滿滿最澎湃

菜單設計靈活多樣，提供定價 50 元起的清麵線作為基底，顧客可依個人喜好自由搭配魚酥、魚羹、雙腸與小卷等豐富配料。其中最具話題性的「招牌鴻運滿滿麵線」定價 150 元，將所有精華配料一次鋪滿，份量多到幾乎看不見底下的麵線。表面再佐以蒜泥與香菜提味，呈現出融合海鮮鮮甜與滷味鹹香的全滿貫極致風味。

鮮甜小卷配魚羹，雙腸入味變化多

澎湃的配料是這碗麵線的靈魂所在。完整的一整隻小卷口感軟 Ｑ 且鮮甜無比；魚羹的魚漿比例極高，咀嚼間散發出彈牙的鮮香。店家更特別選用大腸與小腸的「雙腸」組合，大腸滷得極度入味，帶有鹹香與扎實的嚼勁；小腸則呈現出香 Ｑ 清爽的口感。每一口都能品嚐到不同食材交織出的豐富變化，令人大呼過癮。

柴魚湯頭超舒爽，內用免費續麵線

麵線本體選用略粗的紅麵線，口感 Ｑ 軟滑順且不軟爛。湯頭以柴魚的鮮甜作為主基調，整體風味偏向清淡舒爽，加入少許蒜泥與烏醋後更能大幅提升香氣。嗜辣的饕客絕對不能錯過店家採用朝天椒特製的辣椒醬，只需一小匙便能讓風味瞬間昇華。此外，店內提供內用顧客免費續加一次清麵線的超值服務，確保每位食客皆能獲得極高的飽足感。