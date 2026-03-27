2026韓國棉被推薦！廣藏市場四季被與加絨冬被尺寸價格、空海運費、洗滌保養。

自從在首爾買了「韓國廣藏市場棉被」，體驗過那種又輕又暖、「蓋上去就不想起床」的雲朵包覆感後，我就徹底掉進韓國棉被的坑了！最吸引人的是採「一體成型」設計，免被套、直接整件丟洗衣機洗，完全是 懶人媽媽 現代家庭的懶人福音。

這次趁著來到韓國，找到廣藏市場最受台灣人歡迎的幾間棉被店，無論你是想現場真空壓縮扛回台，還是要幫朋友買、送禮，看這篇就對了！

名稱：廣藏市場

地址：韓國首爾特別市鐘路區昌慶宮路 88（棉被一條街Google地圖）

營業時間：

傳統市集（含棉被店）： 09:00 – 18:00（週日多數棉被店休息，建議週一至週六前往）

小吃攤位： 09:00 – 23:00（全年無休）

傳統市集（含棉被店）： 09:00 – 18:00（週日多數棉被店休息，建議週一至週六前往） 小吃攤位： 09:00 – 23:00（全年無休） 電話： +82 2-2267-0291

鄰近交通：

地鐵 1 號線：「鐘路 5 街」站 (Jongno 5(o)-ga) 8 號出口，步行約 100 公尺即可抵達

地鐵 2 號線、5 號線： 「乙支路 4 街」站 (Euljiro 4(sa)-ga) 4 號出口，步行約 400 公尺

地鐵 1 號線：「鐘路 5 街」站 (Jongno 5(o)-ga) 8 號出口，步行約 100 公尺即可抵達 地鐵 2 號線、5 號線： 「乙支路 4 街」站 (Euljiro 4(sa)-ga) 4 號出口，步行約 400 公尺 付款方式：韓幣現金

韓國棉被｜廣藏市場交通資訊

若主要目標是 166-2 號 或 156 號 棉被店，建議從 地鐵「鐘路 5 街」站 8 號出口 出來最順路

進市場後往中間的「棉被一條街」走，通常在下午 5 點前抵達，挑選與溝通的時間會比較充裕，也能預留店家幫你真空壓縮的時間喔！

廣藏市場棉被一條街

在廣藏市場「棉被一條街」，多數店家都提供真空壓縮服務，壓縮後大約只有一個筆電包的大小，塞進 29 吋行李箱完全沒問題

韓國棉被之所以風靡，關鍵在於其獨特的超細纖維與天絲莫代爾材質，不僅觸感絲滑、保暖性極佳；有的則是高質感天絲，或者是天絲混紡莫代爾的材質，觸感超親膚

韓國棉被尺寸及價格

韓國棉被版型通常比台灣大，購買時請參考下表與家中的床墊規格比對，尺寸規格對照（單位：cm）：

韓國標示 尺寸規格 (寬x長) 建議對應台灣規格 備註 S (單人) 160 x 210 (±10) 台灣標準雙人床 韓國單人被寬度足夠台灣雙人使用 Q (雙人) 200 x 230 (±10) 台灣雙人加大 (Queen) 覆蓋感更佳，適合大床墊 B (小童) 100 x 150 兒童被 / 幼兒園午睡被 適合小朋友或當沙發蓋膝毯

S 單人 尺寸其實就相當於台灣的 標準雙人被，很多人會買太大的 Q 號導致垂到地上

類型 參考價格

(韓元) 適合對象與建議 四季棉被 S 單人：

50,000~60,000 Q 雙人：

65,000~75,000 最實用推薦！ 雙面觸感一致，絲滑涼爽。適合台灣一年四季、冷氣房使用，實用天數最長。 四季加絨棉被 S 單人：

60,000~70,000 Q 雙人：

75,000~90,000 怕冷族首選！ 另一面有細緻短刷毛，觸感像雲朵般蓬鬆。適合北部冬季或寒流，保暖度極佳。

在韓國店面挑選時，你會發現同一個花色通常會有兩種厚度。這份對照表能快速決定要扛哪一種回台灣

韓國棉被空運/海運價格

如果你在廣藏市場買太多、行李箱塞不下，店家現場通常有配合的貨運公司（如 TL CARGO）可以直接寄回家。以下是針對台灣朋友整理的最新運費資訊：

韓國棉被寄送攻略：空運與海運費用對照表

寄送方式 運費 (每公斤 / 韓元) 起發重量限制 預計到貨時間 備註 台灣空運 3,200 韓元 至少 5 公斤 一週內 速度快，適合小量採購 台灣海運 2,300 韓元 至少 10 公斤 兩 ~ 三週 適合大量採購或親友揪團 代付費： 1,000 韓元

現場提供 WeChat、LINE、WhatsApp 三種聯絡方式（可掃描照片中的 QR Code）

廣藏市場棉被推薦

棉被店166-2號

藏市場棉被166-2 號（人氣首選），認老闆的臉就對了

這間是目前許多資深旅韓社團極力推崇的店鋪，位置好找且款式非常齊全

老闆對台灣旅客非常友善，有說中文的店員，都非常有耐心

棉被的花色更新速度快，從可愛卡通圖案、溫潤的奶油色系到北歐風幾何圖形都有

第一次來時已經很晚，買了很多四季被，觸感真的很不錯，價錢也合理

內層圖案也很多樣化，順便買了同樣花色枕頭套( 就是要整套的儀式感 )

四季被非常適合台灣的春秋季，即使在宜蘭冬天蓋也很溫暖喔！

老闆壓縮棉被也很認真啊！

棉被店156號

第二間我們來到這裡挖寶！

老闆很熱情，我們在廣藏市場買了一堆伴手禮，他說他在外面幫我們顧行李

原來裡面有中文服務的店員~

店內也常有適合小朋友的童被款式，親膚性高且色彩柔和，是許多媽媽指定採購的店家

記得洗完「不能烘乾」！

朋友買韓國單人床墊，背面有止滑顆粒，小孩子很喜歡

一件45,000韓幣，朋友覺得好用再來回購

這次是來買四季加絨棉被，就是棉被加毛款，一面涼爽的絲滑感，另一面短毛摸起來也很舒服，非常適合台灣冬季或寒流來時蓋

挑選時除了花色，還要注意縫邊!

像這款花邊好看，但我就很怕勾線，價錢也確實便宜一些65,000韓幣

這件80,000韓幣，寬幅縫邊，另一面的短毛相對內縮一些

最後選這件，回家後蓋真的很滿意

2026年的台灣冬天很詭異，過年時大熱天、沒多久又來冷氣團，這件都罩得住我！

關店前趕著壓縮棉被～

我買了一件四季棉被、一件四季加絨棉被，小幫手每件再折扣我們5000韓幣

65,000+70,000-10,000=125,000韓幣

最後五人一起再刀老闆價錢，小幫手偷塞再退每個人2,000韓幣，哈哈哈～

老闆要求合照一張，說下次來秀照片給他看一樣給我們折扣！

（看他的筆記大家都有折扣啊~~）

韓國扛棉被回台，建議回國前一天購買

怕店家棉被壓縮後仍會膨脹，可以像我們一樣用膠帶加強，或是用自己帶來的真空壓縮袋再包覆、抽真空最保險 !

韓國棉被｜清潔保養小撇步

建議使用 15kg 以上的大容量洗衣機，確保棉被有足夠空間翻滾。記得用洗衣網裝， 30°C 以下冷水一般模式。

絕對避免高溫烘乾！高溫會破壞超細纖維的結構導致變形自然陰乾，若遇陰雨天，可使用除濕機輔助或「冷風」烘乾

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