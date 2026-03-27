2026韓國棉被推薦！廣藏市場四季被與加絨冬被尺寸價格、空海運費、洗滌保養。

自從在首爾買了「韓國廣藏市場棉被」，體驗過那種又輕又暖、「蓋上去就不想起床」的雲朵包覆感後，我就徹底掉進韓國棉被的坑了！最吸引人的是採「一體成型」設計，免被套、直接整件丟洗衣機洗，完全是
懶人媽媽現代家庭的懶人福音。
這次趁著來到韓國，找到廣藏市場最受台灣人歡迎的幾間棉被店，無論你是想現場真空壓縮扛回台，還是要幫朋友買、送禮，看這篇就對了！
- 名稱：廣藏市場
- 地址：韓國首爾特別市鐘路區昌慶宮路 88（棉被一條街Google地圖）
- 營業時間：
傳統市集（含棉被店）： 09:00 – 18:00（週日多數棉被店休息，建議週一至週六前往）
小吃攤位： 09:00 – 23:00（全年無休）
- 電話： +82 2-2267-0291
- 鄰近交通：
地鐵 1 號線：「鐘路 5 街」站 (Jongno 5(o)-ga) 8 號出口，步行約 100 公尺即可抵達
地鐵 2 號線、5 號線： 「乙支路 4 街」站 (Euljiro 4(sa)-ga) 4 號出口，步行約 400 公尺
- 付款方式：韓幣現金
韓國棉被｜廣藏市場交通資訊
若主要目標是 166-2 號 或 156 號 棉被店，建議從 地鐵「鐘路 5 街」站 8 號出口 出來最順路
進市場後往中間的「棉被一條街」走，通常在下午 5 點前抵達，挑選與溝通的時間會比較充裕，也能預留店家幫你真空壓縮的時間喔！
廣藏市場棉被一條街
在廣藏市場「棉被一條街」，多數店家都提供真空壓縮服務，壓縮後大約只有一個筆電包的大小，塞進 29 吋行李箱完全沒問題
韓國棉被之所以風靡，關鍵在於其獨特的超細纖維與天絲莫代爾材質，不僅觸感絲滑、保暖性極佳；有的則是高質感天絲，或者是天絲混紡莫代爾的材質，觸感超親膚
韓國棉被尺寸及價格
韓國棉被版型通常比台灣大，購買時請參考下表與家中的床墊規格比對，尺寸規格對照（單位：cm）：
|韓國標示
|尺寸規格 (寬x長)
|建議對應台灣規格
|備註
|S (單人)
|160 x 210 (±10)
|台灣標準雙人床
|韓國單人被寬度足夠台灣雙人使用
|Q (雙人)
|200 x 230 (±10)
|台灣雙人加大 (Queen)
|覆蓋感更佳，適合大床墊
|B (小童)
|100 x 150
|兒童被 / 幼兒園午睡被
|適合小朋友或當沙發蓋膝毯
- S 單人 尺寸其實就相當於台灣的 標準雙人被，很多人會買太大的 Q 號導致垂到地上
|類型
|參考價格
(韓元)
|適合對象與建議
|四季棉被
S 單人：
Q 雙人：
|最實用推薦！ 雙面觸感一致，絲滑涼爽。適合台灣一年四季、冷氣房使用，實用天數最長。
|四季加絨棉被
S 單人：
Q 雙人：
|怕冷族首選！ 另一面有細緻短刷毛，觸感像雲朵般蓬鬆。適合北部冬季或寒流，保暖度極佳。
在韓國店面挑選時，你會發現同一個花色通常會有兩種厚度。這份對照表能快速決定要扛哪一種回台灣
韓國棉被空運/海運價格
如果你在廣藏市場買太多、行李箱塞不下，店家現場通常有配合的貨運公司（如 TL CARGO）可以直接寄回家。以下是針對台灣朋友整理的最新運費資訊：
韓國棉被寄送攻略：空運與海運費用對照表
|寄送方式
|運費 (每公斤 / 韓元)
|起發重量限制
|預計到貨時間
|備註
|台灣空運
|3,200 韓元
|至少 5 公斤
|一週內
|速度快，適合小量採購
|台灣海運
|2,300 韓元
|至少 10 公斤
|兩 ~ 三週
|適合大量採購或親友揪團
- 代付費： 1,000 韓元
- 現場提供 WeChat、LINE、WhatsApp 三種聯絡方式（可掃描照片中的 QR Code）
廣藏市場棉被推薦
棉被店166-2號
藏市場棉被166-2 號（人氣首選），認老闆的臉就對了
這間是目前許多資深旅韓社團極力推崇的店鋪，位置好找且款式非常齊全
老闆對台灣旅客非常友善，有說中文的店員，都非常有耐心
棉被的花色更新速度快，從可愛卡通圖案、溫潤的奶油色系到北歐風幾何圖形都有
第一次來時已經很晚，買了很多四季被，觸感真的很不錯，價錢也合理
內層圖案也很多樣化，順便買了同樣花色枕頭套( 就是要整套的儀式感 )
四季被非常適合台灣的春秋季，即使在宜蘭冬天蓋也很溫暖喔！
老闆壓縮棉被也很認真啊！
棉被店156號
第二間我們來到這裡挖寶！
老闆很熱情，我們在廣藏市場買了一堆伴手禮，他說他在外面幫我們顧行李
原來裡面有中文服務的店員~
店內也常有適合小朋友的童被款式，親膚性高且色彩柔和，是許多媽媽指定採購的店家
記得洗完「不能烘乾」！
朋友買韓國單人床墊，背面有止滑顆粒，小孩子很喜歡
一件45,000韓幣，朋友覺得好用再來回購
這次是來買四季加絨棉被，就是棉被加毛款，一面涼爽的絲滑感，另一面短毛摸起來也很舒服，非常適合台灣冬季或寒流來時蓋
挑選時除了花色，還要注意縫邊!
像這款花邊好看，但我就很怕勾線，價錢也確實便宜一些65,000韓幣
這件80,000韓幣，寬幅縫邊，另一面的短毛相對內縮一些
最後選這件，回家後蓋真的很滿意
2026年的台灣冬天很詭異，過年時大熱天、沒多久又來冷氣團，這件都罩得住我！
關店前趕著壓縮棉被～
我買了一件四季棉被、一件四季加絨棉被，小幫手每件再折扣我們5000韓幣
65,000+70,000-10,000=125,000韓幣
最後五人一起再刀老闆價錢，小幫手偷塞再退每個人2,000韓幣，哈哈哈～
老闆要求合照一張，說下次來秀照片給他看一樣給我們折扣！
（看他的筆記大家都有折扣啊~~）
韓國扛棉被回台，建議回國前一天購買
怕店家棉被壓縮後仍會膨脹，可以像我們一樣用膠帶加強，或是用自己帶來的真空壓縮袋再包覆、抽真空最保險 !
韓國棉被｜清潔保養小撇步
建議使用 15kg 以上的大容量洗衣機，確保棉被有足夠空間翻滾。記得用洗衣網裝， 30°C 以下冷水一般模式。
絕對避免高溫烘乾！高溫會破壞超細纖維的結構導致變形自然陰乾，若遇陰雨天，可使用除濕機輔助或「冷風」烘乾