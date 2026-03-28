隱身漁村巷弄！四吋戚風蛋糕專賣咖啡館「地熱小姐」。

宜蘭甜點、蘇澳下午茶/咖啡館推薦，用台灣人熱愛的諧音梗-甜點 “dessert” 的中文來命名，這家「地熱小姐」開在漁村的巷弄之中，非常熱門。主打四吋戚風蛋糕，口感鬆軟溼潤，奶油口感輕盈不膩口，真的很不錯且價錢親民，吃完還可以到附近內埤海灘(蘇澳情人灣)吹吹風、散散步哦！
- 名稱：地熱小姐（南方澳店）
- 地址：宜蘭縣蘇澳鎮學府路75號
- 營業時間：13:00–18:30 週二、三公休
- 電話：0918 071 327
地熱小姐交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「地熱小姐」即可到達
- 停車場：附近有免費停車場，南安國中門口前也有停車場，開車來很方便
地熱小姐空間環境
「地熱小姐」位於著名的內埤海灣、南安國中旁
從蘇澳北濱公園籃球場旁的停車場就可以看到店家，在巷內第三間，招牌營業時間是 13:00–18:30
其實一開始還有點矇，什麼是地熱小姐，原來「地熱」是 甜點 “dessert” 的中文，台灣人真的很愛諧音梗
內用爆滿時，窗外也有座位區
這一排都是年代久遠的老屋了，地熱小姐將內部改造一下，變成很有意思的空間
一樓用餐空間，位子不多，特別是週末假日有時還得小等一下
一進門時突然聽到奇怪的聲音，原來是門上方有一把吉他
開門的時候就會撥弦而發出聲音。哈，真的太有趣了
牆上彩繪著栩栩如生的座頭鯨，仔細一看，上方還有人划立漿呢!!真的有意外的驚喜感
文青小物
樓梯旁隨意擺放著書籍，還有”蘇澳人”特刊
因為「地熱小姐」是漁村的老屋，所以還特意保留著當年樓梯的扶手和花磚，真的很有年代感
二樓空間視情況開放給多人、團體使用，空間感好多了
牆壁上的鯨魚壁畫讓人驚喜，多一些放鬆感、慵懶感
地熱小姐菜單價位
「地熱小姐」飲料品項有咖啡、茶飲、奶昔、奶類飲品等價格，相當還算平易近人
當天的甜點都放在甜點櫃裡
低消是一杯飲料或一個蛋糕，直接到櫃台點餐結帳就可以了
地熱小姐心得評價
鹹芝麻花生
後來才知道這款口味可是店內的招牌呢
太妃糖核桃
這裏的戚風蛋糕一個4吋，二人吃剛剛好!!!
整體感覺口感輕盈而且不會過於甜膩，蛋糕體本身也是鬆軟中帶點濕潤，上頭的鮮奶油也是難得的清爽啊，相當不錯
這裏戚風蛋糕真的滿不錯的，難怪是戚風專賣店啊
拿鐵與貝禮詩歐蕾
這二款飲料還不錯，因為天冷所以點了熱飲，並不算太突出，用來搭配蛋糕倒也挺好的
下次如果到南方澳海邊吃海鮮或散步的朋友，不妨來「地熱小姐」享用美味的甜點，相信會令人滿意的
地熱小姐附近景點美食
「地熱小姐」位於內埤海灘這一帶，週邊風景真的很棒，順便收集南方澳的美食、在地小吃，就是豐富的蘇澳一日遊啦!
路邊店家畫的鯊魚彩繪牆好吸睛
也有在地魚丸可以買來吃
由北濱公園進入內埤海灘，連本地人也愛來走走啊
這一帶素有蘇澳情人灣之稱。不過，我們常笑稱這是恐怖情人灣，因為在地人都知道這裏很危險不能下水玩
左邊過了半屏山，是「豆腐岬海水浴場」
右邊是往花蓮方向
很多人外帶甜點來這裡享用
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