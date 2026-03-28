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隱身漁村巷弄！四吋戚風蛋糕專賣咖啡館「地熱小姐」。

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2026-03-28 21:45文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

宜蘭甜點、蘇澳下午茶/咖啡館推薦，用台灣人熱愛的諧音梗-甜點 “dessert” 的中文來命名，這家地熱小姐開在漁村的巷弄之中，非常熱門。主打四吋戚風蛋糕，口感鬆軟溼潤，奶油口感輕盈不膩口，真的很不錯且價錢親民，吃完還可以到附近內埤海灘(蘇澳情人灣)吹吹風、散散步哦！

  • 名稱：地熱小姐（南方澳店）
  • 地址：宜蘭縣蘇澳鎮學府路75號
  • 營業時間：13:00–18:30 週二、三公休
  • 電話：0918 071 327

地熱小姐交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入地熱小姐即可到達
  • 停車場：附近有免費停車場，南安國中門口前也有停車場，開車來很方便

地熱小姐空間環境

地熱小姐位於著名的內埤海灣、南安國中

蘇澳北濱公園籃球場旁的停車場就可以看到店家，在巷內第三間，招牌營業時間是 13:00–18:30

其實一開始還有點矇，什麼是地熱小姐，原來「地熱」是 甜點 “dessert” 的中文，台灣人真的很愛諧音梗

內用爆滿時，窗外也有座位區

這一排都是年代久遠的老屋了，地熱小姐將內部改造一下，變成很有意思的空間
一樓用餐空間，位子不多，特別是週末假日有時還得小等一下

一進門時突然聽到奇怪的聲音，原來是門上方有一把吉他
開門的時候就會撥弦而發出聲音。哈，真的太有趣了

牆上彩繪著栩栩如生的座頭鯨，仔細一看，上方還有人划立漿呢!!真的有意外的驚喜感

文青小物

樓梯旁隨意擺放著書籍，還有”蘇澳人”特刊

因為地熱小姐是漁村的老屋，所以還特意保留著當年樓梯的扶手和花磚，真的很有年代感

二樓空間視情況開放給多人、團體使用，空間感好多了

牆壁上的鯨魚壁畫讓人驚喜，多一些放鬆感、慵懶感

地熱小姐菜單價位

地熱小姐飲料品項有咖啡、茶飲、奶昔、奶類飲品等價格，相當還算平易近人

當天的甜點都放在甜點櫃裡

低消是一杯飲料或一個蛋糕，直接到櫃台點餐結帳就可以了

地熱小姐心得評價

鹹芝麻花生

後來才知道這款口味可是店內的招牌呢

太妃糖核桃

這裏的戚風蛋糕一個4吋，二人吃剛剛好!!!

整體感覺口感輕盈而且不會過於甜膩，蛋糕體本身也是鬆軟中帶點濕潤，上頭的鮮奶油也是難得的清爽啊，相當不錯
這裏戚風蛋糕真的滿不錯的，難怪是戚風專賣店啊

拿鐵與貝禮詩歐蕾

這二款飲料還不錯，因為天冷所以點了熱飲，並不算太突出，用來搭配蛋糕倒也挺好的

下次如果到南方澳海邊吃海鮮或散步的朋友，不妨來地熱小姐享用美味的甜點，相信會令人滿意的

地熱小姐附近景點美食

地熱小姐位於內埤海灘這一帶，週邊風景真的很棒，順便收集南方澳的美食、在地小吃，就是豐富的蘇澳一日遊啦!

路邊店家畫的鯊魚彩繪牆好吸睛

也有在地魚丸可以買來吃

由北濱公園進入內埤海灘，連本地人也愛來走走啊

這一帶素有蘇澳情人灣之稱。不過，我們常笑稱這是恐怖情人灣，因為在地人都知道這裏很危險不能下水玩

左邊過了半屏山，是豆腐岬海水浴場

右邊是往花蓮方向

很多人外帶甜點來這裡享用

南方澳內埤海灘蘇澳情人灣

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地熱小姐

09-28281470
宜蘭縣蘇澳鎮學府路75號
4.6