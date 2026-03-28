宜蘭傳藝兒童節攻略！小狀元大富翁闖關、特技大戲、童趣市集一站式玩遍。

兒童節連假即將到來，家長們正積極尋找寓教於樂的放電熱點。宜蘭傳藝園區今年祭出12歲以下免費入園，並推出深度文化闖關活動。資深編輯李維唐表示，傳藝透過「真人版大富翁」將枯燥的歷史轉化為趣味遊戲，這種沉浸式體驗不僅能增進親子關係，更能讓文化根植於孩子心中，是今年連假極具深度的旅遊首選。

隨著兒童節4天連假即將到來，家長們正引頸期盼一處能讓孩子徹底放電、又能兼顧文化教育的完美去處。全聯善美的文化藝術基金會特別於2026年4月3日至4月6日期間，針對宜蘭傳藝園區祭出超強優惠，只要是12歲（含）以下的兒童，憑健保卡或戶口名簿等身分證明文件即可免費入園。園區今年延續好評，再度推出結合傳統文化與大型真人遊戲的「小狀元大富翁」，帶領親子家庭在古意盎然的紅磚街道中，展開一場深度認識台灣工藝與民俗知識的冒險旅程。

▲兒童節最狂攻略，宜蘭傳藝園區12歲以下兒童免費入園！圖／全聯善美的文化藝術基金會提供；窩客島整理



宜蘭傳藝小狀元大富翁：寓教於樂的文化大會考

邁入第6年的「小狀元大富翁」已成為許多家長心目中寓教於樂的首選活動。這場將傳統文化轉化為趣味關卡的遊戲，讓小朋友化身為小狀元，透過擲骰子、抽籤等互動方式，穿梭於園區內的廟宇與工藝建築之間。參與者將在解題過程中，自然而然地認識歌仔戲、傳統工藝以及節氣生活知識。活動於連假期間每日14時30分至16時30分在廟埕廣場準時開考。凡是闖關成功的孩子，還有機會兌換限量且具有文昌帝君加持意義的「金榜題名文具組」或是宜蘭限定的「文昌乖乖歐趴餅」，讓孩子在遊戲中累積文化底蘊，成為實至名歸的傳統文化大富翁。

▲闖關成功就有機會獲得宜蘭限定「文昌乖乖歐趴餅」，還可至一旁的傳藝文昌祠祈願加持。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供；窩客島整理

齊天大聖嬉遊記特技演出：視覺與聽覺的感官饗宴

除了靜態的知識獲取，動態的感官體驗更是宜蘭傳藝的一大亮點。年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》將在連假期間熱鬧登場，由專業團隊結合驚險的雜耍與高難度特技，演繹齊天大聖在善美之地的奇幻旅程，每日兩場演出分別於10時30分與14時展開。此外，台灣揚琴樂團也將帶來《童趣傳藝-作伙唸唱台灣囝仔歌》，透過清脆的琴聲與童謠唸唱，引領觀眾重溫台灣本土文化的美好。多元的表演節目從北管音樂到布袋戲應有盡有，讓整個4月的傳藝園區充滿了春日嘉年華的歡樂氣息。

▲年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》結合驚險雜耍與特技，帶領觀眾進入善美之地的冒險旅程。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供；窩客島整理



臨水街童趣市集：一站式體驗職人手作與在地美食

位於園區內迷人的臨水街區，連假期間將變身為熱鬧的「童趣市集」。市集內匯集了原民工藝、特色小吃、手創藝品以及各類童趣商品。現場更提供包含捏麵人、皮革手作在內超過100項的DIY體驗活動，讓孩子們能夠在親自動手的過程中，學習傳統技藝的精髓。家長們則可以在古鎮氛圍中漫遊放鬆，享受專屬的親子休閒時光。此外，4月4日更有深受大小朋友喜愛的福利熊、大全熊與毛筆頭驚喜現身，與大家進行近距離的見面會互動，為兒童節假期留下最深刻的笑容與回憶。

▲小狀元大富翁活動透過擲骰抽籤走訪園區廟宇建築，深入淺出地認識歌仔戲、傳統工藝及節氣生活知識。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供；窩客島整理

2026小狀元大富翁-傳藝大會考

活動時間：2026/04/03(五)-2026/04/06(一) 14:30-16:30（最後發卡16:00）

活動內容：

兒童免費：12歲(含)以下兒童憑健保卡或戶口名簿等證明文件免費入園 。

闖關遊戲：憑園區當日單筆消費滿288元發票領取闖關卡，走訪文昌祠、廣孝堂等6大關卡回答文化問題 。

限量好禮：闖關成功可兌換「金榜題名文具組」或「文昌乖乖歐趴餅」 。

動態演出：包含特技大戲《齊天大聖嬉遊記》與台灣揚琴樂團演出 。

童趣市集：於臨水街匯集原民工藝、特色小吃及逾百項DIY體驗 。

吉祥物見面會：4/04(六) 11:00與15:00，福利熊、大全熊與毛筆頭於文昌街現身 。

地點：宜蘭傳藝園區（宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號）