捷絲旅礁溪春日小匠人專案！手作藺草體驗與水豚近距離互動，搶攻2026春假親子旅遊必玩行程。

春假親子遊需求攀升，捷絲旅礁溪館推出沉浸式職人體驗專案。資深編輯李維唐表示，結合傳統工藝與自然生態的遊程設計，不僅能深化旅宿價值，更能讓教育在旅行中自然發生，是今年春季市場中極具深度與文化底蘊的親子首選。

隨著春假腳步臨近，家長們正積極尋覓能兼具教育意義與放鬆身心的旅遊目的地。晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅宜蘭礁溪館，近期推出專為家庭客群設計的「春日小匠人」季節限定住房專案。這項計畫打破傳統住宿框架，將角色扮演、傳統工藝與戶外生態教育緊密結合，為孩子們打造一個全方位的沉浸式職人假期。透過這項專案，孩童不再只是旅途中的隨行者，而是能穿上職人裝備、親手參與創作的探索家，在兩天一夜或三天兩夜的時光中，深刻感受蘭陽平原的文化與自然魅力。



▲捷絲旅宜蘭礁溪館客房設有泡湯浴池，可在房內享受礁溪碳酸氫鈉溫泉。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯整理

攜手臺南職人推廣傳統工藝。藺草手作體驗賦予廢棄材料新生命

為了厚植旅遊的文化深度，捷絲旅宜蘭礁溪館特別邀請「臺南市職人匠心傳統工藝推廣協會」進行跨界合作，獨家引進「藺草子」手作體驗課程。這項活動的核心價值在於環境永續與資源再利用，教學過程中特別選用製作榻榻米杯墊後所剩餘的藺草蓆面與尼龍布邊作為媒材。在飯店團隊的引導下，孩子們得以發揮無窮的想像力，將零碎的材料轉化為個人專屬的創意工藝品。這種從動手做到理解工藝脈絡的過程，不僅能培養孩子的專注力與成就感，更能讓他們在幼小心靈中種下珍惜資源與傳承傳統文化的種子。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館推出「春日小匠人」住房專案，結合藺草手作體驗，打造寓教於樂的親子旅程。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯整理

走進綠意環繞的自然教室。串聯蘭花園生態體驗近距離互動

若是追求更完整旅程的家庭，專案中的三天兩夜方案提供了更具廣度的內容，除包含「藺草子」手作課程外，更特別贈送金車礁溪蘭花園附設動植物生態館的門票。旅人可以從飯店內的工藝空間延伸至充滿活力的戶外場域，在溫室雨林的綠意與多樣植栽中觀察植物生態。對於小朋友來說，最令人興奮的莫過於能與水豚、狐獴等可愛動物進行近距離互動，這種從室內職人體驗到戶外自然探索的無縫銜接，讓整趟親子度假旅程的資訊量更加豐富且具備層次感。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館專案串聯金車礁溪蘭花園生態館行程，延伸親子自然探索體驗。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯整理



專屬工坊打卡空間留下紀念。高鐵加購優惠打造高性價比假期

除了豐富的行程安排，捷絲旅在細節處也展現了極致的用心。館內二樓的「傳統遊藝間」特別打造了「小小匠人工坊」情境空間，運用藺草元素還原真實的職人工作場景，讓每一位參與的孩子都能在完成任務後，留下極具紀念價值的影像紀錄。在房價方面，專案展現了極高競爭力，三天兩夜四人同行平均每人每晚僅需1256元起。針對遠道而來的旅客，透過官網訂房加購高鐵車票更可享有75折起優惠。寬敞明亮的滔洋式客房與房內碳酸氫鈉溫泉浴池，讓家長在孩子忙於體驗職人樂趣之餘，也能徹底放鬆身心，享受礁溪溫泉的療癒力量。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館滔洋式客房空間寬敞明亮，適合家庭旅客入住。圖／捷絲旅提供；窩客島編輯整理

捷絲旅宜蘭礁溪館「春日小匠人」季節限定住房專案 。

活動時間：即日起開放訂房，高鐵車票加購優惠至5月底前 。

活動內容：

入住贈送專屬職人變身禮包與裝備任務 。

獨家「藺草子」手作體驗，由台南市職人匠心傳統工藝推廣協會指導 。

三天兩夜專案含手作課程及金車礁溪蘭花園動植物生態館門票 。

開放二樓「小小匠人工坊」打卡空間拍攝職人情境照 。

專案優惠：

三天兩夜四人同行一泊一食，平均每人每晚1256元起 。

兩天一夜雙人房3348元起，三天兩夜四人房10044元起 。

官網訂房加購高鐵車票享75折起優惠 。





捷絲旅宜蘭礁溪館

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

訂房專線：02-7735-5000

官方網站：https://www.justsleephotels.com/jiaoxi/tw