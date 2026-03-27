入住啦啦隊主題房送行李箱！大溪威斯汀聯手台啤永豐雲豹打造「豹力全開主題房」，為粉絲打造專屬的夢幻應援基地。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店首度跨界結合台啤永豐雲豹職業籃球隊，推出限量一泊二食主題房專案 。資深編輯李維唐表示，這種將運動IP注入星級酒店的合作模式，不僅精準鎖定籃球粉絲群體，更透過高品質的實體周邊與沉浸式空間設計，成功將單純的住宿提升至極具收藏價值的文化體驗 。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店展現跨界創意，首度與台灣職業籃球隊「台啤永豐雲豹」深度合作，宣布即日起至6月30日止，正式推出「豹力全開雲豹鐵粉應援」一泊二食限量住房專案 。這項創舉將星級度假與熱血職籃精神完美融合，為粉絲打造專屬的夢幻應援基地 。

▲電豹女笑笑與草莓展示多款電豹女主題贈品，讓粉絲感受近距離的甜蜜假期。 圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島編輯整理



雙主題房型點燃應援電力，限量周邊驚喜不斷

為了滿足不同粉絲的需求，飯店特別規劃兩款各具特色的主題房型 。「王者雲豹：球員主題房」專為熱愛場上拼鬥精神的粉絲設計，房內視覺充滿球員熱血奮戰的英姿 ；而「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」則以啦啦隊電豹女的甜蜜活力為核心，營造充滿電力的應援氛圍 。從步入房間那一刻起，地貼、床頭視覺到房內各處裝飾細節，皆被注入濃郁的雲豹品牌元素 。



入住這兩款主題房的賓客，不僅能零距離感受雲豹魅力，更可帶回全套價值超過3,000元的專屬主題迎賓禮 。更具收藏價值的是，飯店為賓客準備了由指定球員或電豹女親筆簽名的個人化迎賓歡迎卡，打造獨一無二的入住紀念 。此外，入住球員主題房將直接獲贈價值5,999元的「調啤豹出走24吋行李箱」乙個 ；而選擇電豹女主題房的粉絲，則有機會在退房後收到女孩們特別錄製的驚喜影片，並具備參與抽獎價值10,900元限量雲豹紳士豹行李箱的資格 。

▲入住「王者雲豹」主題房即可獲得調啤豹出走24吋行李箱。 圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島編輯整理

頂級度假體驗結合運動設施，全方位滿足身心放鬆

除了精采的主題房設計，此專案更強調全方位的假期享受 。賓客將入住飯店著名的豪華客房，其中球員房採兩小床配置，女孩房則為一大床房型 。每間客房均配備私人景觀陽台，能將大溪山林綠意盡收眼底，並在舉世聞名的威斯汀「天夢之床」中獲得極致睡眠體驗 。



飯店也將館內的戶外籃球場與九宮格籃球設施換上雲豹專屬視覺，讓豹迷在山林環抱中也能享受投籃樂趣 。在忙碌的應援體驗之餘，賓客可前往具有南洋異國風情的戶外泳池放鬆，或在每晚限定的Happy Hour享受酒精與無酒精飲品無限暢飲 。餐飲部分則包含知味西餐廳提供的雙人自助早餐及自助晚餐，讓這場「應援假期」在熱血之餘更兼具美食饗宴 。

▲電豹女草莓展示「戀愛緊豹：浪LIVE電豹女主題房」，房內佈滿電豹女視覺元素。 圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島編輯整理



限量限時預訂，豹迷不容錯過的年度盛事

「豹力全開雲豹鐵粉應援」住房專案預訂期間至6月27日止，入住期間則延伸至6月30日，無論平假日皆可預約 。專案價格每房10,400+15.5%元起，內容涵蓋一泊二食與多元休閒設施使用 。值得注意的是，活動結束後，所有入住此專案的賓客皆具備參加限量簽名抱枕抽獎的資格 。這不僅是一場單純的住宿體驗，更是雲豹隊與大溪笠復威斯汀為廣大球迷精心策劃的一場年度盛典 。

▲球員高錦瑋開箱「王者雲豹：球員主題房」，房內提供多樣專屬周邊，為粉絲打造沉浸式的應援空間。 圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島編輯整理





豹力全開 雲豹鐵粉應援 一泊二食限量住房專案

預訂期間：即日起至6月27日 。

入住期間：即日起至6月30日（平假日皆適用） 。

活動內容：

入住「王者雲豹：球員主題房」或「戀愛緊豹：電豹女主題房」 。

每房含知味西餐廳雙人自助早、晚餐及房客專屬 Happy Hour 無限暢飲 。

每房贈送價值超過3,000元的專屬迎賓禮與球員或女孩親筆簽名迎賓卡 。

入住球員房加贈「調啤豹出走 24吋行李箱」乙個（原價5,999元，送完為止） 。

入住電豹女房可抽價值10,900元限量雲豹紳士豹行李箱，退房有機會收到女孩驚喜影片 。

入住即具備抽球員及啦啦隊限量簽名抱枕資格 。