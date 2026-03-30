新竹「北門炸粿」傳承四代！七種炸物全制霸，必吃特色炸蒜頭。

隱身於新竹市巷弄的「北門炸粿」，菜單上僅販售 7 種現點現炸的傳統古早味炸物，憑藉用料實在與極致親民的銅板價格，成為新竹不可錯過的散步小吃。

自日治時期第一代翁老闆推著台車沿街叫賣起，至今已由第四代接手的「北門炸粿」，是新竹市最具代表性的老字號銅板美食。店面座落於市定古蹟長和宮旁，距離熱鬧的城隍廟與東門市場僅需步行約 8 至 10 分鐘，地理位置十分便利。店內專精於製作 7 種古早味炸物，無論是招牌肉粿、只要 15 元的蚵仔嗲，或是市面罕見的炸蒜頭，每一款皆堅持現點現炸、瀝油確實。第四代接手後更導入了充滿質感的專屬紙盒包裝，讓這份承載台灣人記憶的傳統美味，以嶄新的面貌繼續飄香。

百年傳承第四代，現點現炸古早味

北門炸粿的攤車前，總能看見掌杓人俐落翻炸食材的忙碌身影。這裡的炸物不僅講究油溫與火候，起鍋後的瀝油工序更是毫不馬虎，確保每一份餐點皆外酥內軟且絲毫不顯油膩。最令人驚豔的是，第四代經營者在保留傳統風味的同時，將盛裝容器升級為極具質感的訂製紙盒，打破了傳統銅板小吃簡陋的刻板印象，讓品嚐街頭美食的視覺與用餐體驗大幅提升。

招牌肉粿滿鮮甜，平價酥脆蚵仔嗲

來到這裡，絕對不能錯過店家特製的雙招牌。有別於市面上常加入高麗菜的作法，這裡的「蚵仔嗲」與「肉粿」僅以純粹的蔥末與洋蔥丁作為基底，搭配特製的小巧模具下鍋油炸。定價僅需 15 元的蚵仔嗲，外皮極度薄脆，內餡包裹著鮮嫩的微型蚵仔，軟香可口；而招牌「肉粿」則包入鮮甜的豬肉餡，大口咬下時，豐盈的肉汁與洋蔥的爽脆感在口中完美交織，令人回味無窮。

罕見炸蒜頭清甜，手工芋頭糕彈牙

菜單中最具特色的隱藏版亮點，莫過於造型宛如花朵般的「炸蒜頭」。店家巧妙選用整段的蒜青與蒜白裹漿油炸，外層酥脆，中心卻完美鎖住蒜苗的清脆與豐富水分。入口不僅沒有生蒜的辛辣刺鼻，反而散發出蔬菜自然的清甜，極度解膩。此外，純手工製作的「芋頭糕」同樣表現亮眼，口感不僅不軟爛，反而帶有 Ｑ 彈的水分與微焦的鹹香滋味，展現了扎實的手作功力。

甜味米糕如年糕，地瓜芋頭厚實脆

若想來點微甜的收尾，獨特的「米糕」是完美的餐後甜點。這款甜味米糕將軟糯的糯米裹上輕薄米漿炸至金黃，吃起來帶有宛如炸年糕般的 Ｑ 彈口感與迷人糯香。而只要 15 元的「地瓜片」與「芋頭片」，皆採用原塊厚切直接掛漿油炸。地瓜片外殼極脆、內裡乾鬆綿密且帶有自然甜香；芋頭片則口感扎實飽滿，搭配店家提供的微辣甜辣醬一同享用，更能吃出多層次的豐富古早味。