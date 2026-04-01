協發行泡菜聯名蠟筆小新超萌登場！必吃招牌黃金泡菜與廣志催淚皮蛋拌醬。

「協發行泡菜」近期攜手人氣動畫《蠟筆小新》，推出一系列包裝吸睛且風味絕佳的聯名小菜。從經典的黃金泡菜到極具話題的催淚皮蛋拌醬，免開火即可輕鬆上桌。

發跡於金門、一路紅遍全台的「協發行泡菜」，始終秉持著天然食材與無化學添加的理念，以純粹的手作溫度顛覆大眾對醃漬小菜的刻板印象。此次品牌跨界與《蠟筆小新》推出超萌聯名系列，不僅將經典角色融入包裝設計，更結合了多款招牌與限定口味。無論是搭配熱騰騰的米飯，或是作為深夜解饞的拌麵配料，這些精緻的小缽涼拌菜皆能大幅提升味覺層次。對於追求便利與美味的現代人而言，絕對是冰箱必備的高質感懶人美食。

金門發跡好味道，天然手作無添加

協發行泡菜自金門起家，憑藉著對食材的堅持與純天然的製作工法，成功在台灣本島打響知名度。品牌主打無化學添加物，透過悉心調配的醬汁與新鮮食材，呈現出最自然純粹的風味。此次與《蠟筆小新》的聯名合作，更將極具辨識度的動畫角色與各款人氣口味巧妙結合，讓品嚐美食的過程增添了不少趣味與視覺享受。

招牌黃金小新款，鮮脆多汁超開胃

代表主角小新的「黃金泡菜」是協發行最引以為傲的鎮店之寶。嚴選韓國直送的大白菜製作，完美保留了菜葉的鮮脆多汁，就連厚實的梗部也展現出極佳的爽脆度。開罐後迷人的果酸香氣撲鼻而來，酸甜適中的調味極度開胃，是日常餐桌上不可或缺的百搭神級配菜。

季節限定小葵款，去皮梅釀好解膩

以小葵為主題的「番茄梅梅」為季節限定的人氣品項。店家費工地將每一顆番茄細心去皮，並加入日本白鶴梅酒進行釀漬。果肉吸附了滿滿的梅酒香氣，帶有迷人的大人味與清爽的酸香（酒精濃度低於 0.5%，屬一般食品範疇）。此款不僅極度解膩，目前更推出限量 8 折優惠，是經常需要排隊預購的熱銷單品。

柚香白玉小白款，紫蘇梅香好搭肉

代表小白的「蘿大柚」則是以柚香白玉為基底的日式漬物。精選當季的白玉蘿蔔，透過特殊工法去除苦澀味後，加入金柚醬與紫蘇梅精心醃製。相較於市面上常見的柚香蘿蔔，更多了一股淡雅的紫蘇梅香氣，口感爽脆多汁，特別適合搭配各式肉類料理，能有效平衡油膩感。

廣志催淚皮蛋醬，溫潤微辣層次多

呼應廣志辛勞形象的「催淚皮蛋拌醬」，選用屏東特產剝皮辣椒搭配 Ｑ 彈皮蛋製成。有別於一般的皮蛋泥，此款拌醬保留了明顯的皮蛋塊，讓獨特的香濃風味更加突出。剝皮辣椒的溫潤辣度豐富了整體的味覺層次，只需簡單挖取一勺拌入熱麵條中，鹹香微辣的滋味便能帶來極大的幸福感。

新品開燻蒜苗鴨，酸爽煙燻厚實肉

除了聯名系列，2025 年推出的年度新品「開燻蒜苗鴨」同樣表現亮眼。罐內豪邁地放入大量帶皮帶肉的厚切鴨肉片與蒜苗，誠意十足。調味上巧妙融入了微酸的醋香，與濃郁的煙燻風味達到完美的平衡，讓人忍不住一口接一口。目前更推出原價 450 元、限時優惠 7 折僅需 315 元的超值折扣。

延伸閱讀

新竹宵夜首選酒筒居酒串！平價熱炒與美味串燒，滷肉飯味噌湯免費吃到飽。

新竹園區便當首選新村便當！配菜七選四，必吃川味口水雞與烤牛五花。

新竹宵夜170元吃到飽！心園生活旅店無人自助吧，巨城不限時。