新竹宵夜首選酒筒居酒串！平價熱炒與美味串燒，滷肉飯味噌湯免費吃到飽。

「酒筒居酒串」主打大火快炒與平價串燒，不僅營業至凌晨 1 點且周邊好停車，內用更提供料多實在的鮭魚味噌湯與滷肉飯無限量吃到飽。

每到深夜，想要找一間能同時滿足熱炒與串燒胃口，又不必煩惱停車問題的居酒屋，「酒筒居酒串」完美解決了新竹夜貓族的痛點。店面座落於經國路二段，鄰近牛埔方向，周邊即有便利的停車場。這裡不僅提供極具鑊氣的經典台式快炒、選擇豐富的日式串燒，更藏有老闆精心研發的私房隱藏菜色。最令人驚豔的是，只要入座點餐，便能免費享用誠意滿滿的鮭魚味噌湯與香濃滷肉飯。無論是三五好友的深夜小聚，或是預訂 2 樓包廂舉辦家族合菜聚餐，這裡皆能提供舒適愜意且極具水準的餐飲體驗。

經國路段好停車，雙層空間設包廂

酒筒居酒串的地理位置極佳，對面即是新竹人熟悉的 HOMEBOX，轉彎處便設有停車場，大幅省去了在經國路上尋找車位的困擾。店內 1 樓空間寬敞明亮，以簡約舒適的日式畫作點綴，備有適合 4 至 8 人的座位區，用餐氛圍輕鬆不過度拘謹。若有家族聚餐或大型聚會需求，2 樓更特別規劃了專屬的包廂空間，確保隱私與歡聚品質。此外，店內的自助區提供滿滿配料的鮭魚味噌湯與濃郁的滷肉飯，霸氣開放免費無限量享用，展現了店家十足的誠意。

和風秋刀魚骨酥，大火蔥爆牛鑊氣

菜單上的隱藏版料理是老饕來店必點的精華。定價 170 元的「日式和風秋刀魚」是老闆極具水準的手路菜，歷經 4 小時細火燉煮與 8 小時慢燜，魚肉早已細緻鬆化，連魚骨都變得柔軟可直接咀嚼。搭配微酸微甜的和風醬汁，風味極佳。熱炒類極度推薦定價 220 元的「蔥爆牛肉」，師傅精準掌握大火快炒的火候，鑊氣將軟嫩的牛肉、蔥香與洋蔥的鮮甜完美融合，是一道不折不扣的白飯殺手。

脆彈黑螺肉下酒，梅汁排骨酸甜香

若想搭配飲品，定價 220 元的「炒黑螺肉」絕對是首選。螺肉處理得乾淨無腥味，口感 Ｑ 彈爽脆，略帶鹹香的重口味調味，讓海味隨著咀嚼逐漸釋放，極度下酒。同樣定價 220 元的「梅汁排骨」則在外層炸至微酥，內裡肉質扎實，部分更帶有脆口的軟骨，搭配清爽解膩的酸甜梅汁，令人食指大動。此外，外酥內 Ｑ 且帶有蒜香與堅果香氣的「椒鹽龍珠」（280 元），以及經典清爽的「鳳梨蝦球」（320 元），皆是極具水準的熱炒佳作。

椒麻鳳爪秒去骨，平價串燒選擇多

喜愛重口味的食客，定價 220 元的「麻辣鴨血臭豆腐」以帶有微甜與酸菜層次的麻辣湯底，讓佈滿氣孔的臭豆腐與滑嫩鴨血徹底入味。另一道定價 240 元的「椒麻鳳爪」更是上桌即秒殺的招牌，鳳爪滷至極度軟透，輕吸即可骨肉分離，椒麻香氣在舌尖蔓延，湯汁更是拌飯絕配。串燒部分價格親民，多落在 55 至 60 元之間。從油脂潤口的鮭魚肚串、脆彈的松阪豬串，到包覆番茄或金針菇的創意肉串與微脆的七里香，品項豐富且火候得宜，是深夜解饞的最佳良伴。

豐盛合菜迎聚餐，深夜食堂好去處

除了單點快炒與串燒，酒筒居酒串亦針對多人聚餐推出豐盛的合菜套餐。內容涵蓋蒜泥波士頓龍蝦、炭火綜合串燒、焗烤起司扇貝、蒲燒鰻油飯與份量驚人的筍乾滷蹄膀等多道大菜，色香味俱全。作為一間營業至凌晨 1 點的深夜食堂，這裡完美融合了台式熱炒的熱鬧與日式居酒屋的放鬆，不論是下班後的微醺時光，或是深夜臨時起意的飽餐一頓，都是新竹市區極具實力與便利性的口袋名單。

酒筒居酒串

地址：新竹市北區經國路二段414號

營業時間：17:30–01:00

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