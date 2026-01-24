新竹京町家日式居酒屋，日治古蹟炭火直烤，巷弄裡的日本夜生活。

新竹「京町家日式串燒居酒屋」主打炭火直烤串燒與歡樂週末活動，是體驗道地日本夜生活與微醺時光的絕佳去處。

在新竹繁忙的東門城圓環附近，轉入護城河畔不起眼的府後街巷弄，彷彿瞬間穿越時空。這裡座落著一間由日治時代古蹟改建的「京町家日式串燒居酒屋」，沒有刻意營造的復古感，而是真實歲月沉澱下的木造結構與低調燈光。伴隨著炭火慢慢升溫的迷人香氣，自然的將日常喧囂隔絕在外，讓人不自覺地融入日本夜晚的熱鬧節奏。這裡不僅有道地的串燒美食，週末更舉辦嗨翻天的店內活動，是新竹在地人與在台日本人私藏的放鬆秘境。

澳洲穀飼黑牛雪花排，炭火直烤鎖住肉汁甜味

京町家的串燒靈魂在於堅持「炭火直烤」，不依賴厚重的醬汁調味，而是考驗師傅對火候的精準掌控。首推「澳洲穀飼黑牛雪花牛排」，切得相當厚實，經過炭火洗禮後表面帶有迷人的焦香，內裡則保留了粉嫩的肉色。入口時能感受到肉質柔軟中帶點彈性，隨著咀嚼，牛肉本身的鮮甜肉汁在口中慢慢散開。這種直球對決的烹調方式，完美呈現了優質肉品的原汁原味，是肉食主義者不可錯過的開胃大菜。

珍稀部位雞生蠔必點，鹽烤雞膝脆口越嚼越香

這裡的雞肉系列水準極高，更是老饕們必點的特色品項。其中最特別的莫過於「鹽烤雞生蠔」，選用雞隻最精華、口感細嫩的部位，油脂滑順卻不厚重，外型也酷似小生蠔般精緻。喜歡口感的朋友則推薦「鹽烤雞膝」，軟骨帶著清脆的咬勁，越嚼越香超下酒。而新品「香烤雞肉捲」外皮烤得酥脆微焦，內餡包著多汁的雞腿肉，熟度拿捏得恰到好處。加上外酥內嫩的香烤雞翅，每一串都能展現店家對雞肉料理的深厚功力。

廣島生蠔飽滿鮮甜美，塔塔淋酥蠔諧音梗有趣

海鮮控來到這裡也有兩種截然不同的生蠔選擇。喜歡原味的必點「廣島生蠔」，尺寸碩大且口感飽滿，一口吞下能感受到滿滿的海水自然鮮味。另一道則是玩起諧音梗的「塔塔淋酥蠔」，將鮮蠔裹粉酥炸後淋上特製塔塔醬，酥、嫩、滑三種口感一次到位，吃的時候讓人忍不住會心一笑。此外，油脂豐富的「炙燒鮭魚肚」也是人氣之選，表面輕炙後逼出油脂香氣，入口即化，搭配清酒或沙瓦享用簡直是絕配。

元氣燒肉生菜包肉爽，辣味噌茄子後勁超深刻

吃了這麼多肉類，需要來點清爽的平衡一下。每次來必點的「元氣燒肉組合」，將炒香的肉片搭配洋蔥、蒜片、小黃瓜與辣椒，豪邁地包進新鮮生菜裡一口咬下，蔬菜的清脆瞬間化解了肉膩感。蔬菜烤物也相當精彩，「鹽烤櫛瓜」切面微焦卻保留了豐富水分；「1/2 辣味噌日本茄子」則是大人的口味，辣度層次分明且帶有濃郁的發酵香氣，後勁十足。還有口感滑順的「明太子山藥」，鹹香不膩，兼顧了口感與風味。

鮭魚卵炒飯粒粒分明，炸布朗尼外酥內濕潤

主食部分推薦來份「鮭魚卵炒飯」，米飯炒得粒粒分明，上層鋪滿了晶瑩剔透的鮭魚卵，每一口都能吃到真實的鮭魚肉塊，鹹香度拿捏得宜。餐後甜點則有特別的「炸布朗尼」，外層微酥、內裡濕潤濃郁，熱熱吃下超幸福。飲品方面提供多樣化的 Highball 與沙瓦，個人偏愛清爽順口的「乳酸沙瓦」或帶有果香的「葡萄沙瓦」。無論是下班後的小酌，還是與朋友週末狂歡，京町家都能提供最棒的氛圍與美食。

京町家日式串燒居酒屋

地址 : 新竹市東區府後街19巷6號

電話 : 03 522 1119

時間 : 18:00–01:00

延伸閱讀

新竹墨竹亭燃麵本家，爆量蟹黃紅蟳麵，園區金山街美食推薦。

新竹林森路蝦咩活蝦，凌晨三點宵夜推薦，胡椒蝦與烤魚必點。

新竹TNT美式炭烤牛排，原肉現切炭火直烤，安格斯黑牛平價首選。

新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。

新竹巨城圍爐推薦売鍋，千元享海陸全餐，預約送龍蝦干貝。



