新竹墨竹亭燃麵本家，爆量蟹黃紅蟳麵，園區金山街美食推薦。

新竹金山街「墨竹亭」推出奢華蟹黃系列，整隻紅蟳與爆量蟹黃醬正面對決，是竹科園區午晚餐的質感麵食首選。

穿過竹科力行路來到金山南街，這間「墨竹亭 燃麵本家」一直是許多園區工程師與上班族的心頭好。店內環境舒適，主打精緻的乾拌麵食，最近更是推出了讓人眼睛為之一亮的「蟹黃系列」新品。這次的重頭戲是「蟹黃紅蟳拌麵」與「蟹黃流金拌麵」的頂尖對決，滿滿的蟹黃與整隻紅蟳的視覺衝擊，光看就讓人口水直流。此外，備受老饕喜愛的「御制巴渝小麵」也強勢回歸菜單，溫潤的酸辣口感特別適合微涼的天氣。無論是想犒賞自己吃頓奢華海鮮，還是想來點開胃的川蜀風味，這裡都能滿足你的味蕾。

蟹黃流金拌麵濃郁，百克醬汁奢華披覆

首先登場的是「蟹黃流金拌麵」，這碗麵簡直是為了蟹黃控量身打造。麵體上方豪邁地淋上了重達 100g 的蟹黃精華醬，並搭配鮮甜的蟹腳肉點綴，整碗麵彷彿披上了一件金色的奢華外衣。趁熱將麵條拌開，每一根麵條都能完美吸附濃郁的蟹黃醬汁，入口後那股鮮香在嘴裡爆發，油脂感豐富卻不膩口。建議大家一定要趁熱享用，才能品嚐到蟹黃最完美的香氣與滑順口感，搭配套餐升級更是滿足。

整隻紅蟳霸氣登場，珍珠貝鮮味更加分

如果你想要視覺與味覺的雙重震撼，那麼「蟹黃紅蟳拌麵」絕對是首選。一整隻紅蟳霸氣地躺在碗中，氣勢十足，翻開蟹殼可見紅亮的蟹黃與厚實的口感。這碗麵的細節處理相當用心，麵條預先使用了 20g 的蟹黃煨煮入味，再淋上 80g 的蟹黃醬，並加入珍珠貝增添口感層次。入口不僅有蟹膏的濃郁，還有珍珠貝的鮮甜與蟹黃的油脂香氣，鹹鮮交織的豐富滋味一次到位，是令人難以忽視的奢華享受。

巴渝小麵酸辣回歸，大豆皮吸汁超入味

除了海鮮新品，經典回歸的「御制巴渝小麵」也是不容錯過的美味。湯頭走的是道地川蜀風格，辣中帶酸的層次感非常豐富，並非單純的辣油刺激，而是一種溫喉的酸香，特別適合粉領族的輕味蕾。碗裡的配料相當豐富，包含滑嫩的抄手、入味的鴨血與爽脆的榨菜。其中最讓人驚豔的是兩片大豆皮，吸滿了酸辣湯汁後，口感軟中帶韌、酥脆可口，存在感極高，在冷冷的天氣裡吃上一碗，暖身又開胃。

升級套餐高CP值，金酥豆腐蒜香雞湯

來到墨竹亭，強烈建議加價升級套餐，能讓餐點豐富度瞬間提升。加價 59 元或 79 元即可依照價格搭配不同的小菜、湯品與飲料。推薦小菜「金酥豆腐」，外層炸得像老皮般酥香，內裡卻嫩軟如水，入口後還帶有一股淡淡的中藥清香，風味獨特。湯品部分，「金蒜花蛤雞湯」表現優異，粉嫩的雞肉搭配鮮美的花蛤，炸蒜的香氣完美融入湯頭，喝起來順口又鮮甜。最後再來杯墨香紅茶或解膩的無糖綠茶，畫下完美的句點。

墨竹亭 燃麵本家 新竹金山店

地址 : 新竹市東區金山十一街31號

電話 : 03 666 8811

時間 : 11:30–20:30

