新竹林森路蝦咩活蝦，凌晨三點宵夜推薦，胡椒蝦與烤魚必點。

「蝦咩」主打活蝦現撈與熱炒，營業至凌晨三點。推薦胡椒泰國蝦、胡椒魚與大份量炒泡麵，是夜貓族與下班聚餐的美味宵夜首選。

新竹的夜貓族有福了！位於林森路上的「蝦咩 活蝦、烤魚料理」成為了深夜覓食的新地標，一路營業至凌晨三點，專門拯救晚下班或是想續攤的飢餓靈魂。這裡最大的特色就是堅持「活蝦現撈現做」，店內看得到活跳跳的蝦子，保證料理上桌時的鮮甜與彈性。除了招牌活蝦料理外，菜單選擇相當豐富，涵蓋了各式海鮮、現做快炒、麵點與熱湯。無論是三五好友小酌聚會，還是半夜想吃頓豐盛的熱騰騰美食，這裡都能滿足你對宵夜的渴望。

胡椒泰國蝦開背入味，肉質鮮甜彈牙必點

來到這裡絕對不能錯過招牌的「胡椒泰國蝦」。店家堅持使用活蝦製作，並貼心地先進行開背處理，讓特調的胡椒香氣能完整滲入每一絲蝦肉之中。因為蝦子夠新鮮，蝦殼非常好剝不黏肉，肉質吃起來紮實飽滿又彈牙，運氣好的話還能吃到濃郁的蝦膏。胡椒的辛香撲鼻而來，帶著微辣的刺激感非常開胃，搭配店內的冰涼酒水更是絕配，是桌桌必點的人氣下酒菜。

鹹酥蝦外酥內嫩超香，下酒配飯涮嘴首選

如果不想要剝殼弄髒手，或者喜歡酥脆口感的朋友，推薦這道「鹹酥蝦」。師傅先將鮮蝦高溫油炸鎖住肉汁，外層炸得金黃酥脆，再放入鍋中與大量的蔥蒜爆香翻炒。剛上桌就能聞到層次分明的香氣，一口咬下能同時感受到蝦殼的酥香與內部蝦肉的鮮甜，口味上帶點香辣感，非常涮嘴。這道菜無論是單吃、配飯或是當作下酒菜都非常適合，讓人不知不覺就嗑完一整盤。

胡椒魚肉厚實蒜香濃，重口味愛好者最愛

除了蝦料理，「胡椒魚」也是這裡的一大亮點。選用肉質厚實且有份量的吳郭魚，店家在烹調時毫不手軟，將大量的薑片與蒜頭塞入魚身，並在魚皮外覆蓋厚厚一層胡椒。加熱過程中，辛香料的精華完全滲透進魚肉裡，魚肉吃起來紮實不鬆散，且完全沒有土味。濃郁的胡椒香氣非常逼人，吸一口氣甚至會被嗆到，是重口味愛好者絕對會愛上的過癮滋味。

烤生蠔飽滿大份炒泡麵，塔香蛤蜊醬汁下飯

這裡的主食與配菜表現也相當精彩。「日本 3L 烤生蠔」顆顆飽滿滑嫩，烤過後仍保有豐富水分，鮮甜不腥口，品質相當好。「炒泡麵」特別選用印尼泡麵，麵體 Q 彈有嚼勁，且份量驚人，足夠三人分食，加入蝦仁拌炒香氣十足且不油膩。另外「塔香蛤蜊」九層塔香氣濃郁，鹹香的湯汁不論拌飯或拌麵都超加分，每一口蛤蜊都要沾滿醬汁才過癮，是填飽肚子的最佳綠葉。

薑絲蛤蜊湯九層塔香，暖胃收尾宵夜滿足

飽餐一頓後，來碗熱湯最舒服。「薑絲蛤蜊湯」的大廚下九層塔毫不手軟，搭配薑絲與香油提香，湯頭喝起來鮮甜濃郁且層次豐富，在深夜裡喝上一碗暖心又暖胃。整體來說，蝦咩提供了豐富多樣的料理選擇，從活蝦、烤魚到主食熱湯應有盡有。下次半夜肚子餓或想找朋友續攤，不妨來新竹林森路試試這間凌晨三點都能吃到的活蝦快炒。

蝦咩｜活蝦料理

地址 : 新竹市東區林森路176號

時間 : 17:00–03:00(周一公休)

電話 : 0963501060

