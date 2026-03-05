日本人激推的平價板前！新竹金雅拾燒食事居酒屋，必吃爆量天使紅蝦。

新竹金雅生活圈的「拾燒食事居酒屋」，以平價消費提供頂級板前料理水準。店內嚴選高品質海鮮與肉品，連日本人都給予極高評價。

座落於新竹市北區金雅路的「拾燒食事居酒屋」，是一間深受在地老饕與日本商務客推崇的隱藏版名店。有別於傳統居酒屋的喧鬧，這裡完美結合了日本巷弄小店的溫暖氛圍與高質感的板前料理精神。主廚以俐落的刀工與精準的火候，將頂級的生鮮食材轉化為令人驚豔的美味。從肉質細緻的日本銀鱈刺身、顛覆軟爛印象的Ｑ彈天使紅蝦，到極具視覺震撼的爆量鮭魚卵丼飯，每一道料理皆展現了極高的性價比與職人堅持。無論是下班後的小酌放鬆，或是尋覓高雅的商務聚餐空間，拾燒食事皆能以最高規格的餐飲品質，滿足每一位挑剔的味蕾。

開放板前互動佳，二樓包廂隱私高

拾燒食事的空間設計充滿了濃厚的日式溫馨感。1 樓特別規劃了開放式的板前座位區，搭配溫潤的木質桌椅與柔和燈光，讓顧客能近距離欣賞大廚處理生魚片與炙燒食材的俐落身手，充滿草根性且熱絡的互動氛圍，比傳統日本高級料亭更添一分人情味。若有家庭聚餐、公司行號團體預約或是招待重要商務客戶的需求，餐廳 2 樓亦備有 3 間極具隱私性的專屬包廂。完善的空間配置，讓不同客群皆能在此找到最舒適的用餐角落，盡情享受美好的微醺時光。

冰心番茄酸甜味，蔥鹽雞串松露牛

入座時店家會貼心送上微酸且帶有淡淡山葵香氣的「冰心番茄」，瞬間喚醒沉睡的味蕾，是極具巧思的開胃小點。在握壽司部分，「松露牛肉」將肉質熟度掌握得恰到好處，表面微焦且內部柔軟，淡雅的松露香氣完美托住牛肉的天然甜味。此外，單串僅需 70 元的「鹽烤雞肉串」份量極為紮實，單純以鹽提味便能吃出肉質鮮甜；而「蔥鹽雞肉串」則大方鋪滿了鮮脆蔥鹽，完美襯托出雞肉的迷人香氣，展現了平價卻不妥協的居酒屋職人精神。

五品刺身銀鱈甜，爆量紅蝦鮭魚卵

在生食的表現上，絕對不能錯過極具水準的「五品刺身」。其中嚴選的日本銀鱈肉質極為細緻，入口後散發出乾淨俐落的鮮甜；而口感別緻的紅甘與油潤的大片鮭魚肚，更是完美展現了油脂與彈性的絕佳平衡。另一道令人驚豔的「超爆量天使紅蝦鮭魚卵丼飯」，豪邁地鋪滿了處理得極為乾淨的巨無霸天使紅蝦。徹底顛覆了過往對於天使紅蝦肉質軟爛的既定印象，展現出令人驚豔的Ｑ彈口感，最後淋上一整杯點綴著金箔與麥片的頂級鮭魚卵，視覺與味覺的奢華層次瞬間拉滿。

炙燒比目魚鰭邊，獨特鮭魚橫膈膜

喜愛握壽司的饕客，強烈推薦品嚐極具厚度的「炙燒比目魚鰭邊」。有別於市面上常見的單薄切片，這裡豪邁地使用整條鰭邊肉進行高溫炙燒，瞬間逼出的豐富油脂讓魚肉在入口時直接化開，無須多餘調味便能感受極強的存在感。此外，店內更提供極其罕見的「炙燒鮭魚橫膈膜」。這塊需要純手工繁複處理的珍貴部位，其油脂分布細緻均勻，經過高溫炙燒後香氣四溢，在口中緩緩消融的絕妙滋味，完美展現了師傅深厚的料理底氣與對頂級食材的極致追求。

拾燒雞三寶串烤，鹽烤秋刀海草蝦

在烤物方面，「拾燒雞三寶」集結了雞屁股、雞心與雞橫膈膜三款精華部位。火候掌控得宜，讓雞心保持著明顯的脆度，橫膈膜肉感豐盈軟嫩，而巨無霸尺寸的雞屁股更是肥美多汁，是搭配清酒的絕佳良伴。若追求極致的海味，嚴選的「鹽烤秋刀魚」因店內堅持自行處理魚肉，厚實的魚身與均勻的油脂在炭烤後外酥內嫩、保有豐沛水分。而號稱新竹最高等級的「海草蝦」，不僅含肉量極高，咬下時更能感受到明顯的彈牙感，是每桌必點的高人氣頂級海鮮燒烤。

鮮魚海鮮暖火鍋，頂級清酒種類多

在微涼的夜晚，一鍋熱騰騰的「季節鮮魚海鮮火鍋」絕對能帶來極大的滿足。為了確保生鮮食材的最高品質，生魚片等級的鮮魚肉盤會額外獨立送上，讓顧客能依據自身喜好決定下鍋時機。以大量玉米、香菇等多款新鮮蔬果熬煮的清甜湯頭，會隨著海鮮的加入越煮越加甘醇順口。此外，具備酒商背景的經營團隊，為店內引進了極度豐富的日本清酒品項。從口感清爽俐落到風味厚實甘醇的款式一應俱全，甚至能尋覓到極具話題性的知名夢幻酒款，為整場頂級盛宴畫下完美句點。

拾燒食事（居酒屋.宴席.丼飯.壽司.串燒）

地址 : 新竹市北區金雅路170號

電話 : 0932 726 682

時間 : 11:30–14:00, 17:30–00:00

