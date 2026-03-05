竹科聚餐首選名單！廢材串燒酒場神泡認證，必吃法式創意鹿肉串。

新竹科學園區周邊的「廢材串燒酒場」，結合法式手法的創意日式串燒與頂級精釀啤酒，是商務宴客與聚餐的絕佳首選。

在競爭激烈的新竹科學園區周邊，想要尋找一間兼具質感氛圍與頂級餐飲水準的聚餐場所，「廢材串燒酒場」絕對是不可錯過的口袋名單。這裡有別於傳統日式居酒屋的喧鬧，整體空間完美融合了溫潤的木質調與洗鍊的現代工業風，營造出宛如高級餐酒館般的優雅氣息。店內最引以為傲的，便是連續於 2024 及 2025 年榮獲三得利神秘客嚴格評鑑的「神泡達人店」認證，提供如鮮奶油般細緻綿密的頂級生啤酒。搭配菜單上多款融合法式料理手法與異國風味的創意串燒，無論是招待外國客戶或是主管部門聚餐，皆能展現極高的品味與誠意。

質感工業風裝潢，雙拼包廂隱私高

走進廢材串燒酒場，首先感受到的是其精心營造的低調奢華氛圍。深色木質桌面與俐落的鐵件結構相互呼應，刻意調暗的吊燈光影，為粗獷的工業風牆面增添了幾分柔和與神祕感。為了滿足竹科商務人士的宴客需求，餐廳於 2 樓特別規劃了具備高度隱私的獨立包廂區。包廂空間可依據聚餐人數進行彈性調整，最多可將兩間打通形成一個寬敞的大型宴客場域。此外，店內更貼心備有中英雙語菜單，讓前來台灣洽公的外籍客戶也能輕鬆理解豐富的串燒文化與特色料理，徹底免除了主人點餐時的翻譯困擾。

頂級神泡生啤酒，綿密細緻滑順口

來到這裡，絕對不能錯過被譽為鎮店之寶的「三得利頂級生啤酒」。這杯榮獲專業認證的神泡啤酒，從杯體的冰鎮溫度、精準的注酒角度，到最後猶如藝術品般的泡帽高度，皆須通過極其嚴格的神秘客評鑑標準。端上桌時，那層如鮮奶油般細緻綿密的泡沫，完美鎖住了底層酒體的馥郁麥香。入口的瞬間，前半段展現出令人驚豔的柔軟滑順，後段的氣泡則帶來乾淨俐落的清爽感。對於追求極致品飲體驗的啤酒愛好者而言，這杯由專業達人親自侍酒的完美神泡，絕對值得專程造訪細細品味。

法式創意烤鹿肉，焦糖炙燒松阪豬

在餐點的表現上，廚房團隊展現了極具顛覆性的法式創意。其中最具話題性的「獨家鹿鹿鹿」，精選優質鹿肉進行炭烤，其粉嫩的切面與細緻的肌肉纖維，口感竟宛如頂級菲力牛排般柔軟，完全感受不到任何突兀的野味，只留下純粹乾淨的肉香。另一道極受歡迎的「炙燒焦糖松阪豬」，則在彈牙的松阪豬表面均勻撒上糖粒並進行高溫炙燒。形成的一層晶亮焦糖脆殼，咬下時會發出清脆的聲響，咀嚼間肉汁與焦糖的甜味交織，若再擠上些許新鮮檸檬汁，酸甜的對比讓整體的味覺層次瞬間變得極為立體。「酥炸卡達菲蝦」展現了絕佳炸工，外層以卡達菲麵線層層包覆，咬下時伴隨著細碎的清脆聲響，裡頭蝦肉飽滿彈牙，起鍋後巧妙點綴的巴薩米克醋，更完美平衡了炸物的油膩感。

爆漿橘子豬肉串，野生烏魚佐蘋果

創意串燒的驚喜不僅於此，「爆橘豬肉串」挑戰了極高難度的火候掌控。將新鮮的橘子瓣包裹於豬肉片中，經過精準的炭烤，確保肉質熟透的同時水果卻不軟爛。大口咬下時，酸甜的橘汁在口中瞬間爆漿，完美中和了豬肉的油脂，帶來極度清爽的驚豔口感。「焦糖野生烏魚子」則採用了法式 Finger Food 的優雅堆疊手法，將鹹香濃郁的野生烏魚子，巧妙地與清甜的蘋果片及微辛的蒜片相互夾疊。一人一口的精緻份量，既保留了日式串燒的隨性，更增添了法式料理獨有的精緻儀式感。而「假裝章魚燒」外層宛如水晶餃般Ｑ彈，熱騰騰入口時帶有日式章魚燒的錯覺，實則包覆著紮實鮮甜的豬肉丸，充滿視覺欺騙的趣味。

溫補回甘羊肉爐，特製蔥鹽薄牛舌

若想在微涼的夜晚尋求溫暖，店內隱藏版的「回甘溫補羊肉爐」絕對能帶來極大的滿足。採用老闆祖傳的獨門中藥配方慢火熬煮，湯頭溫潤清甜，絲毫沒有過重的藥膳味與羊羶味。嚴選的帶皮羊肉燉煮至極度軟爛，油脂部分更是入口即化，搭配吸滿湯汁精華的豆皮，暖胃又暖心。喜愛重口味下酒菜的饕客，必定會愛上融入韓式辣醬香氣的「深藏不露老司機」；而偏好清爽風味的食客，則極力推薦「薄鹽牛舌」。精選牛舌中段的精華部位，以薄鹽簡單帶出天然鮮甜，口感特別爽脆。搭配店內特製的檸檬酸香蔥鹽一同入口，清新的風味能瞬間喚醒味蕾，為這場頂級的餐酒饗宴畫下完美句點。

廢材串燒酒場 Skewers & Beer 關新店

地址 : 新竹市東區關新西街159號

時間 : 17:00–00:00

電話 : 03 666 3325

廢材串燒酒場 Skewers & Beer 高鐵店

地址 : 新竹縣竹北市文興路二段156號1樓-1

時間 : 17:00–00:00

電話 : 03 667 5639

廢材串燒酒場 Skewers & Beer 竹北遠百店

地址 : 新竹縣竹北市莊敬三路120號

時間 : 17:00–00:00

電話 : 03 668 5025

