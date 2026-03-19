新竹宵夜170元吃到飽！心園生活旅店無人自助吧，巨城不限時。

新竹巨城周邊的「心園生活旅店」，晚間 21:30 起化身為高性價比的無人宵夜自助吧。只要 170 元即可享有豐富食材吃到飽，且不限用餐時間。

隱身於新竹市東區民權路上的「心園生活旅店」，將原本專屬住客的福利全面對外開放，打造出新竹少見的無人宵夜自助吧模式。營業時間從晚間 21:30 一路開至凌晨 02:30，主打每人僅需 170 元，便能盡情享用超過 20 種的火鍋配料、多款麵食、銷魂滷肉飯、甜點與冰品。這裡沒有店員的催促，更沒有嚴格的用餐時間限制，顧客只需在櫃檯結帳並領取專屬個人鍋具，便能隨心所欲地挑選喜愛的食材慢煮細品。若想讓宵夜更加豐盛，還能以實惠的價格額外加購高品質的肉片與鮮魚，徹底滿足新竹夜貓族大口吃肉、大口喝湯的渴望。

豐富時蔬鍋物料，麻辣鴨血好夠味

走進自助吧區域，多達 20 餘種的新鮮蔬菜與火鍋配料任憑顧客自由夾取。想品嚐清爽湯頭可多拿水蓮、娃娃菜、高麗菜與香菇；若偏好豐富口感，芋頭、蒟蒻、海帶、米血，以及蛋餃、燕餃、魚餃與魚丸等經典鍋料皆一應俱全。此外，熟食區備有滷至極度入透的「麻辣鴨血」，口感軟嫩彈牙且吸附了滿滿的麻辣湯汁，無論是直接單吃或是加入麵食中增添層次皆極具風味，另有涼拌豆干與毛豆等冷盤小菜可作為開胃搭配。

多款麵食自由選，銷魂滷肉鳥蛋香

麵食區的選擇同樣令人目不暇給，供應了蒸煮麵、滷味麵、冬粉與王子麵等多款熱門麵體，讓顧客能依據個人喜好烹煮專屬的熱騰騰湯麵。而深夜時段最令人難以抗拒的罪惡美食，莫過於那鍋香氣四溢的特製滷肉汁。滷汁中不僅含有肥瘦比例完美的肉燥，更豪邁地加入了鳥蛋與油豆腐一同熬煮。將油亮濃郁的滷汁淋在熱騰騰的白飯上瞬間香氣撲鼻，搭配醬料區提供的 XO 醬、素沙茶與花生粉等靈魂佐料，輕鬆組合出最道地的台式銷魂風味。

烤吐司配小餅乾，冰品飲料無限飲

在等待鍋物沸騰的空檔，不妨前往點心區烤上幾片吐司。現場提供果醬、花生醬，甚至還有深受大眾喜愛的 Nutella 能多益巧克力醬，將吐司邊緣烤至微脆後抹上厚厚一層，甜香滋味極度療癒。一旁還陳列了只限店內享用的菜脯餅、飛機餅與小王子麵等懷舊零食。飲品與甜點區更是誠意十足，雪碧、芬達、蘋果汁、舒跑與可爾必思等冷飲一字排開；現場不僅供應現煮的溫潤紅豆湯，餐後還能自行擠壓霜淇淋、盛裝冰沙或挖取冰淇淋，為豐盛的宵夜饗宴畫下完美的甜蜜句點。

加點肉盤超划算，鮮嫩鱸魚厚切片

若覺得純自助吧仍不過癮，強烈推薦以每盤 120 元的實惠價格加購高品質肉品與海鮮。喜愛豐富油脂香氣的饕客，可選擇肉質軟嫩的「牛五花」或肥瘦交錯的「豬五花」，搭配沙茶與花生粉極度對味；若偏好扎實口感，「梅花豬」瘦肉比例較高且帶有彈性，久煮不柴。海鮮部分更是擁有極高的性價比，無論是市價往往接近 200 元的鮮嫩「鱸魚」厚切片，或是肉質厚實飽滿的「鯛魚（吳郭魚）」，只要 120 元便能輕鬆加菜，絕對是喜愛大口品嚐海陸鮮味的深夜超值首選。

心園生活旅店

地址 : 新竹市東區民權路223號

電話 : 03 531 3525

宵夜供應時間 : 21:30 ~ 02:30

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