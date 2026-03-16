竹北薑太宮市井小火鍋！80年代復古風，必吃麻辣酸菜火鍋雞。

竹北的「薑太宮市井小火鍋」，店內精心打造 80 年代懷舊復古氛圍，主打川味麻辣酸菜火鍋雞與多款特色鮮魚鍋。

新竹縣竹北市的光明一路向來是美食一級戰區，而「薑太宮市井小火鍋」憑藉著獨特的 80 年代市井風情與講究的現炒湯頭，成功在眾多火鍋品牌中脫穎而出。走進店內，映入眼簾的舊報紙牆面、國小課桌椅與阿嬤年代的熱水壺，讓人彷彿搭上時光機回到過去。這裡的鍋物皆採 1 人 1 鍋的低消機制，且全程免收服務費（目前加入 LINE 官方帳號還可享回饋金優惠）。主廚堅持將肉品與底料經過大火現炒後，再加入高湯悶煮，完美釋放食材的深層香氣。無論是招牌的麻辣酸菜火鍋雞、清爽的番茄魚，還是豐富的私房小菜與特色飲品，每一口都能品嚐到層次分明的細膩風味。

裝潢重現復古風，阿嬤熱水壺加湯

餐廳的空間設計捨棄了刻意做舊的商業裝潢，改以充滿生活感的懷舊元素填滿每個角落。牆面上張貼著泛黃的舊報紙與斗大的書法標語，座位區則巧妙運用了國小汰換下來的木造課桌椅與傳統菜櫥，營造出濃厚的 80 年代市井人情味。最令人會心一笑的巧思，莫過於店內用來添加高湯的器具，竟然是阿嬤年代專用的傳統印花熱水壺。充滿時代印記的用餐環境，不僅為品嚐火鍋增添了幾分趣味，更讓每一頓飯都充滿了溫馨的討論話題。

麻辣酸菜火鍋雞，現炒悶煮層次豐

店內擁有極高人氣的 2 人份「麻辣酸菜火鍋雞」，是初次造訪絕對不容錯過的招牌首選。主廚會先將鮮嫩的雞肉以大火現炒爆香，隨後加入特製醬汁與高湯進行悶煮。端上桌時，炒過的肉香與醬香撲鼻而來。湯頭完美融合了酸菜的微酸、辣油的辛香、花椒的酥麻，以及基底的鹹甜滋味，交織出甜、鹹、酸、辣、麻的豐富層次。鍋內更誠意十足地搭配了鵪鶉蛋、豆皮與蛋餃等豐富配料，雞肉口感軟嫩毫不乾柴，隨著湯頭越滾越香，令人忍不住一口接著一口。

老罈酸菜魚清爽，初戀番茄魚溫潤

若偏好不辣的口味，極度推薦品嚐「老罈酸菜魚」。這款湯頭巧妙結合了酸菜的自然酸香與花椒的微麻感，酸中帶麻的尾韻極度清爽，搭配肉質細嫩的烏鱧魚片，吃完不僅毫不膩口，反而越喝越甘甜順口。另一款同樣不辣的「初戀番茄魚鍋」則展現了溫潤的層次感。湯底使用悶煮過的番茄，再加入新鮮番茄與黃檸檬片提味。入口時會先感受到番茄天然的酸甜果香，隨後帶出隱約的蒜香與魚肉鮮味，風味層次堆疊得十分細膩，非常適合喜愛清淡飲食的饕客。

口水雞搭香米飯，紫蘇梅飲超解膩

豐富的私房小菜與特色附餐，同樣是薑太宮的一大亮點。必點的「口水雞」肉質極度軟嫩，淋上帶有宜人麻香的特製醬汁，厚薄適中的雞肉越嚼越涮嘴；而「銷魂鳳爪」外層完美吸附了濃郁滷汁，咬下時仍保有微脆的彈性口感，不過於軟爛，非常適合點來作為佐餐小點。主食部分，定價 20 元的「香米飯」與「魚酥飯」更是擁有一批死忠粉絲，白飯的品質極佳。餐後不妨來杯甜度適中且滑順的「妲己的奶茶」，或是點上一杯結合酸爽檸檬與迷人梅香的「鮮榨檸檬紫蘇梅」，清爽解膩的絕佳風味，為這頓懷舊鍋物饗宴畫下最完美的句點。

薑太宮市井小火鍋新竹竹北店

地址：新竹縣竹北市光明一路600號

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