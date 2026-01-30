竹北踢鐵板韓系早午餐，草莓布丁山形厚片，韓式拌飯外帶激推。

竹北博愛國小對面「踢鐵板」韓系早午餐，低調外觀藏著網美風裝潢，草莓季必點浮誇的草莓布丁山形厚片。

位於竹北博愛街上、正對著博愛國小的「踢鐵板」，是一家外觀低調但實力驚人的韓系早午餐店。推開門後，簡約文青的網美風裝潢讓人眼睛一亮，是在地人默默收藏的口袋名單。這裡的菜單從甜食到鹹點都經過精心設計，不僅視覺效果滿分，口味更是實在有料。近期除了迎接草莓季推出超浮誇的「草莓果果系列」，還針對上班族與家庭客推出了「韓式拌飯餐盒」，主打貼心的分層包裝與特製醬料，讓你無論內用還是外帶，都能享受到最有質感的韓式美味。

草莓布丁厚片浮誇，乳酪醬濃郁果香足

草莓季絕對不能錯過這道「草莓果果布丁山形厚片」，光是視覺就讓人驚艷。山形厚片本身口感鬆綿又有彈性，抹上一層厚厚的草莓乳酪醬，還能看見明顯的草莓顆粒。最犯規的是上面直接放了一整顆布丁，周圍再堆滿誇張份量的草莓切片。一口咬下，水果本身的天然甜味與乳酪醬完美融合，甜而不膩，這已經不只是早餐，根本是一盤精緻的水果系甜點，吃完幸福感爆棚。

麻糬記憶吐司牽絲，酸甜層次口感豐富

另一款「草莓麻糬記憶吐司」則充滿了食趣。吐司同樣抹上濃郁的草莓乳酪醬並鋪滿新鮮草莓，中間夾入一片Q軟的麻糬。輕輕拉開還會出現誘人的牽絲畫面，讓人會心一笑。一口咬下，莓果的酸甜在嘴裡爆開，麻糬的軟糯與吐司的鬆軟形成絕佳對比，口感層次相當豐富。這款吐司不僅好拍，味道更是讓人印象深刻，是喜歡多重口感的朋友必點的單品。

韓式拌飯分層包裝，油雞嫩口醬香迷人

為了讓外帶也能保有最佳口感，店家貼心推出「韓式拌飯餐盒」，採用飯菜分層包裝，讓白飯不會因為浸泡醬汁而軟爛。配菜豐富包含黃豆芽、毛豆、泡菜及少見的甘梅南瓜等。主菜「油雞」切法介於丁與絲之間，入口大小適中，肉質保持濕潤且帶有油脂香氣，拌入微辣的韓式醬料後，風味更有深度。隨著每一口咀嚼，小菜的甘、鹹、辣味慢慢堆疊，越吃越開胃。

鹹豬肉彈牙不油膩，打拋豬檸檬香開胃

喜歡重口味的朋友推薦「鹹豬肉拌飯」，份量給得相當大方。肥肉部位Q彈、瘦肉不乾柴，鹹度控制得恰到好處，單吃也順口，搭配米飯完全沒有負擔。「打拋豬拌飯」則將泰式元素融入韓式辣醬，獨有的檸檬香氣讓整體變得清爽解膩，豬肉炒得不油且香料味適中。值得一提的是配菜中的甘梅南瓜，吃起來酸甜別緻，為整碗拌飯增添了驚喜的亮點。

花生熔岩炸雞多汁，團訂滿額送辣椒醬

聚餐必點的「花生熔岩炸雞」，將兩大邪惡元素完美結合。大塊雞肉裹上韓式脆皮，淋上滿滿濃郁的花生醬，香氣直接巴在脆皮上。一口咬下，裡面的雞肉保有豐沛肉汁，鹹甜交織的滋味完全不乾柴。目前店家還有團購優惠，韓式拌飯餐盒買 10 份就送一罐特製小魚辣椒，無論是拿來配炸雞還是拌飯都非常加分，很適合辦公室同事一起揪團訂購。

踢鐵板

地址 :新竹縣竹北市博愛街175號1樓

電話 : 03 551 7983

時間 : 06:30–13:30(周二公休)

