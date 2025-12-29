竹北華興街雪子鬆餅，發酵餅皮冷掉更酥脆，必吃手作紅豆奶酥。

位於竹北華興街的「雪子鬆餅物語」，以獨家研發的發酵鬆餅粉聞名。主打剛出爐鬆軟、冷掉後酥脆如麵包的獨特口感，推薦每日限量的抹茶紅豆與隱藏版藍莓奶酥，是園區下午茶的熱門首選。

在竹北華興街上，有一間外觀低調不張揚，卻擁有大批死忠粉絲的「雪子鬆餅物語」。這裡最大的特色在於老闆自家研發的「發酵型鬆餅粉」，有別於一般市售鬆餅容易變軟塌陷，雪子的鬆餅剛出鍋時口感軟綿，但隨著溫度降低，表皮反而會變得更加酥脆，帶有彷彿麵包般的紮實口感。這樣的設計正是為了讓外送或外帶的客人在品嚐時，依然能吃到最完美的風味。無論是作為辦公室的下午茶點心，或是孩子的課後點心，雪子鬆餅都能提供穩定且令人驚豔的美味體驗。

獨家發酵鬆餅粉，冷掉口感更酥脆

雪子鬆餅之所以能累積眾多熟客，關鍵就在於其獨特的餅皮口感。使用自家研發的發酵鬆餅粉製作，剛烤好時內部濕潤軟綿，但最神奇的是在放涼之後，外層會轉化為如麵包般酥脆的口感，完全沒有一般鬆餅冷掉後濕軟油膩的問題。這種經得起時間考驗的美味，非常適合外帶回家慢慢享用，甚至是買回家自己用烤箱回烤，都能還原那份迷人的酥脆度，是店家對品質細節的堅持展現。

鮮奶油抹茶紅豆，每日限量必搶購

甜食控來到這裡，絕對不能錯過人氣招牌「鮮奶油抹茶紅豆鬆餅」。這裡的鮮奶油帶有良好的支撐度，入口即化且不顯油膩，抹茶粉香氣乾淨純正，沒有過度的苦澀味。最厲害的是店家每日親自熬煮的紅豆餡，保留了顆粒感與綿密豆沙，甜度控制得恰到好處，完美襯托出抹茶的清香。由於紅豆餡是每天新鮮製作，賣完就沒有了，想吃的朋友建議提早預訂以免撲空。

隱藏版藍莓奶酥，酸甜厚實奶香濃

除了菜單上的固定口味，熟客都知道要點這款老闆特製的「隱藏版藍莓奶酥」。將招牌的原味奶酥醬鬆餅加上酸甜的藍莓醬，碰撞出意想不到的美味火花。店家的奶酥醬走的是乾爽厚實路線，入口充滿濃郁奶香卻不油膩，甜度適中。當厚實的奶酥遇上帶有果香酸度的藍莓醬，層次感瞬間拉開，搭配本就酥脆的餅皮，吃起來順口又豐富，是內行人才懂的點法。

韓式泡菜嫩雞腿，清爽開胃輕食選

不想吃甜食的朋友，這款「韓式泡菜嫩雞鬆餅」是極佳的鹹食選擇。內餡夾入帶有微辣口感的韓式泡菜，酸香開胃的滋味非常解膩，搭配口感鮮嫩不乾柴的雞肉，整體風味平衡得宜。酥脆的鬆餅皮包裹著濕潤的鹹香餡料，吃起來清爽不厚重，份量也相當剛好。對於附近的粉領族或不想吃正餐的人來說，這款鬆餅絕對能當作一份滿足又無負擔的輕食午餐。

手摘茶凍青奶茶，清爽回甘解甜膩

品嚐鬆餅之餘，來杯好茶更是絕配。「珍珠紅茶拿鐵」茶香明顯，奶味不搶戲，珍珠口感偏 Q 彈不軟爛；而更令人驚豔的是「手摘茶凍青奶茶」。入口就能感受到獨特的茶香，原因在於茶凍是使用自家好茶製作，而非靠烘焙硬湊出的濃厚感。吸一口就能感覺到自然的茶感在嘴裡慢慢散開，搭配鬆餅一起享用，清爽回甘又解膩，是店內不可錯過的飲品選擇。

園區下午茶首選，準時外送超加分

雪子鬆餅物語憑藉著低調卻用心的經營態度，默默累積了一票死忠粉絲，甚至許多幼兒園也都會預購這裡的小點心。老闆非常注重時間觀念，外送服務總是能準時抵達，這點對於需要安排會議點心或團體下午茶的竹科園區公司來說非常加分。如果你也是烘焙愛好者，店內也有販售這款神奇的發酵鬆餅粉，讓你在家也能輕鬆做出這份冷掉也好吃的酥脆鬆餅。

雪子鬆餅物語-竹北華興店

電話：0907-959-668

店址：新竹縣竹北市華興街218號

營業時間：

每日：11：00 a.m -19:00 p.m.

雪子鬆餅物語-新竹食品店

電話：0983-283-130

店址：新竹市東區食品路97號

營業時間：11：00 a.m -19:00 p.m.

