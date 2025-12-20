竹北鼎香麻辣燙小火鍋，150元起白飯飲料吃到飽，園區外送高CP值推薦。

竹北光明商圈「鼎香麻辣燙小火鍋」（原麻子辣）主打超高 CP 值，套餐最低 150 元起，且內用享白飯、飲料無限供應。

物價飛漲的年代，想在竹北找到平價又飽足的麻辣燙實屬難得。位於光明三路的「鼎香麻辣燙小火鍋」，前身為在地知名的麻子辣，更名後延續了高 CP 值的路線。店內不僅沒有最低消費限制，單點食材更只要 7 元起跳。最吸引人的是內用提供白飯與飲料吃到飽，搭配科技感的機器人送餐服務，讓用餐體驗既輕鬆又划算。對於新竹市區或科學園區的公司行號，店家也提供滿額外送服務，是午晚餐的熱門選擇。

150元起開鍋，白飯飲料無限續

在動輒兩百元起跳的小火鍋市場中，鼎香麻辣燙以 150 元起的親民價格殺出重圍。這樣的價格不僅能吃到完整的小火鍋套餐，內用還佛心提供白飯與飲料自助吧吃到飽，完全不用擔心吃不飽。店內採用現代化的 QR CODE 點餐系統，還有可愛的貓咪機器人負責送餐，不僅提升了用餐效率，也為家庭客與年輕族群增添了不少用餐樂趣。

招牌鴨血豆腐，噴汁入味超爽快

來到這裡絕對不能錯過老闆引以為傲的「綜合豆腐鴨血」。老闆對麻辣滷味的執念反映在食材的處理上，鴨血口感滑嫩且吸滿湯汁，豆腐切面孔洞明顯，一口咬下瞬間爆汁。獨門的麻辣湯底辣勁十足，前中後韻層次分明，直接衝擊味蕾。這碗招牌單點只需銅板價，是許多嗜辣老饕每次必點的開胃聖品。

豬肉鍋湯頭醇，魔鬼椒麻香帶勁

喜愛吃肉的朋友推薦點「豬肉套餐」，湯底以中藥材熬煮並帶有淡淡的奶香，喝起來溫潤順口，不會有過重的藥膳味。敢吃辣的人建議挑戰店家的特製辣度，加入魔鬼椒調製的辣油讓麻香與辣度瞬間提升。豬肉片肉質不乾柴，搭配高麗菜與各式火鍋料，整鍋吃下來既有飽足感，身體也暖呼呼的，負擔不會過重。

銅板價加料區，大腸頭俗又大碗

對於有選擇困難症或想吃得很豐盛的人，這裡的單點區簡直是天堂。單品最低只要 7 元起，其中「大腸頭」更是必點，一份只要 40 元，份量卻比外面賣 65 元的還多，處理得乾淨無腥味又有嚼勁。其他如老油條、滷雞腳、脆德腸甚至麻辣湯包應有盡有，價格親民透明，讓你可以毫無壓力地把想吃的配料通通點上一輪。

全菜魚片清爽，無低消自由搭配

鼎香麻辣燙最貼心的一點就是「無低消限制」，不想吃整套鍋物的人，單點韓國拉麵配青菜也能輕鬆解決一餐。針對不想吃加工火鍋料的客群，店家推出了「全菜」選項，將火鍋料全部換成多種新鮮蔬菜，搭配細嫩的鯛魚片，湯頭更顯清甜。讓想吃麻辣燙風味卻又在意健康的食客，也能享受到清爽低負擔的美味。

機器人送餐點，園區外送超便利

除了內用福利滿滿，鼎香也是新竹科學園區與市區辦公室的訂餐好夥伴。只要滿 10 碗（實際狀況可致電確認）就能提供外送服務，解決了上班族午餐的煩惱。店內還有會員集點換小菜的活動，加上自家炒製的辣椒醬與無限供應的附餐，無論是獨自用餐還是團體訂購，都能感受到店家滿滿的誠意與用心。

鼎香麻辣燙小火鍋

地址 : 竹北市光明三路84號

電話 : 03 558 3352

時間 : 10:30-14:00｜17:00-22:00(公休日請追蹤粉專)

