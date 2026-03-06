竹北吉美鐵板吐司早午餐！必吃酥炸沙拉吐司，青花椒小火鍋暖胃。

位於新竹竹北三民路巷口的「吉美鐵板吐司」，主打金黃酥脆的炸沙拉吐司與時下流行的青花椒小火鍋。

座落於新竹縣竹北市三民路的「吉美鐵板吐司創始店」，自試營運期間便以獨特的餐點與驚人的大份量，迅速累積了極高的人氣。有別於傳統早午餐店的既定菜色，這裡將鐵板料理的精髓發揮得淋漓盡致，不僅推出了極具話題性的外酥內冰「酥炸沙拉吐司」，更罕見地在早午餐時段供應溫潤麻香的「青花椒小火鍋」。從清晨 6 點 40 分一路營業至傍晚時分的超長營業時間，讓無論是想享用豐盛早餐的上班族、尋覓飽足午餐的學生，或是渴望在下午茶時段解饞的饕客，皆能在此找到最對味的味覺滿足。

酥炸蘋果沙拉脆，外熱內冰雙重享

店內最具代表性的招牌料理，莫過於極具創意的「酥炸沙拉吐司」系列。其中「酥炸蘋果沙拉吐司」將現削的新鮮蘋果與清爽沙拉包夾於吐司中，外層裹上麵包粉後下鍋油炸至金黃酥脆。一口咬下時，清脆的聲響伴隨著蘋果的微酸清甜，完美中和了炸物可能帶來的油膩感，整體吃起來爽口而不厚重。若喜愛濃郁風味，極力推薦另一款「酥炸芋泥沙拉吐司」。飽滿紮實的芋泥內餡在經過高溫油炸後，中心依然保持著冰涼的狀態，這種外熱內冰的獨特冰火口感，絕對是造訪時必吃的下午茶甜點首選。

咔啦雞腿鐵板煎，起司豬排厚捲餅

除了特色炸吐司，份量十足的鐵板吐司同樣令人驚豔。「咔啦雞腿奶油吐司」在視覺上展現了極強的存在感，將煎至焦香的吐司抹上濃郁奶油，夾入外酥內嫩的厚實咔啦雞腿、新鮮生菜與特製的蔬菜煎蛋。豐富的配料層層堆疊，並巧妙抹上微酸的酸黃瓜醬進行提味，讓炸物整體的層次更加鮮明且不單調。若想變換口味，不妨嘗試跳脫傳統蛋餅框架的「起司豬排捲餅」。帶有微酥與Ｑ度的捲餅皮，緊緊包覆著厚實不乾柴的現煎豬排，融化的濃郁起司完美鎖住鮮甜肉汁，每一口皆是極致的滿足。

鮪魚玉米炸飯糰，打拋豬肉皮蛋飯

在米食點心的規劃上，吉美早午餐亦展現了十足的巧思。手工現點現做的「鮪魚玉米魚鬆飯糰」，在揉捏成型後大方加入大量起司與起司粉，並裹上麵包粉炸至金黃酥脆。外層宛如鍋巴般的脆殼口感，搭配內部濕潤的米香、鮪魚的鹹香與玉米的天然鮮甜，作為午後解饞的小點心極度合適。而針對尋覓飽足正餐的饕客，帶有微酸微辣香氣的「打拋豬肉皮蛋飯」則是極佳的選擇。熱騰騰的白飯拌入道地打拋豬與半顆特色皮蛋，極度開胃的香辣滋味讓人越吃越唰嘴，搭配一杯飲品便能輕鬆搞定豐盛的午餐。

青花椒鍋燒熱麵，溫順麻香超驚喜

最令人感到驚喜的，莫過於能在早午餐店品嚐到極具水準的個人小火鍋。這款時下極受歡迎的「青花椒鍋燒麵」，其湯頭入口時展現出溫順醇厚的質地，隨後青花椒特有的迷人麻感才會從舌尖緩緩浮現。整體麻而不嗆喉的餘韻，帶來極度舒適的味覺刺激。鍋內更豪邁地加入了豐富的肉片、鮮蝦與各式火鍋配料，誠意十足的大份量配置，無論是在微涼的清晨暖胃，或是作為下午茶時段的鹹食熱湯，皆能完美勝任。看似華麗卻充滿樸實溫度的多樣化餐點，讓吉美鐵板吐司成功融入了竹北人的日常味蕾。

吉美 鐵板吐司創始店

地址 : 新竹縣竹北市三民路2號

時間 : 06:40–18:50

電話 : 03 610 2610

