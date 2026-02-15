新竹竹北高質感西餐創意料理Vinyl Y ，費時五天松露烤雞與布拉塔沙拉必吃。

竹北「Vinyl Y 西餐創意料理」隱藏著二十年主廚的細膩功夫，必點耗費五天工序的松露烤雞與布拉塔起司沙拉。

位在新竹竹北嘉豐南路上的「Vinyl Y 西餐創意料理」，是一間吃過就會讓人留下深刻印象的質感餐廳。擁有二十年以上豐富經驗的主廚，將他對料理的熱情與思考，完美注入每一道菜色中。從前菜、主食到肉類主餐，不僅擺盤極具美感，更能吃出主廚獨特的個性與精湛的手法。店內二樓還設有隱密性極佳的包廂空間，並擺放了老闆珍藏的披頭四與 STEPUP 系列收藏品，讓整間店充滿濃厚的文藝氣息與格調。這裡的每一道料理都不是隨便做做，而是充滿了細節與真功夫。

布拉塔起司，配水果超解膩。

看似簡單的沙拉端上桌，視覺立刻被鮮豔的草莓給吸引，但這道菜真正的靈魂其實是中間那顆「布拉塔起司」。這款源自義大利的經典起司，外層是由充滿彈性的莫札瑞拉起司包覆，切開後奶香四溢。搭配上主廚特調的巴沙米克油醋、鹹香的煙燻火腿與當季新鮮水果，厚實的奶香在口中化開卻絲毫不膩口。微酸微甜的果香與起司完美融合，比例抓得極為精準，作為開胃前菜真的非常清爽解膩，讓人胃口大開。

海鮮燉飯鮮甜，碳烤章魚香。

為迎合台灣人的飲食習慣，這道「海鮮燉飯」主廚特別將米心感稍微降低，保留了些許咀嚼的層次。湯底以蛤蜊高湯為基礎，加入生蠔肉醬與初榨橄欖油燉煮，一入口就是濃郁奔放的海味。上方點綴著兩顆巨大干貝與晶瑩剔透的鮭魚卵，鹹鮮交織的味道厚實卻不會給胃帶來負擔。另一道「碳烤章魚」同樣出色，章魚烤得軟嫩恰到好處，搭配以巴西里、檸檬皮與大蒜調製的類青醬，檸檬的酸香氣息極致迷人，非常適合作為小菜。

小牛肋排不舒肥，肉質Ｑ彈。

喜歡品嚐純粹肉香與原味的朋友，這道「小牛肋排」絕對是你的首選。主廚刻意捨棄了時下流行的舒肥法，堅持採用先煎後烤的傳統工序，為的就是完整保留肉排本身的纖維感與彈性。切開後肉質呈現誘人的色澤，咬下去口感Ｑ彈中帶點微韌，越嚼越能感受到牛肉的鮮甜。搭配每天變化調配的專屬沾醬（這次品嚐到的是綠胡椒醬），胡椒的微辛香氣將肉香再度往上提升了一個層次，是一道充滿個性的主餐。

五天松露烤雞，皮薄脆多汁。

全場最讓人驚豔、也是來店必點的招牌菜，莫過於這道「法式烤全雞」。這絕不是隨便烤一隻雞那麼簡單，前置作業耗時費工，光是將松露奶油小心翼翼地塞進雞皮與雞肉之間，就是一門真功夫。表皮刷上蜂蜜醋水後，還需風乾整整五天才能進烤箱，因此想吃務必提前預訂！出爐的烤雞外皮薄脆如紙，切開後肉汁四溢，奶油與松露的香氣完美融入每一絲雞肉中。不靠重口味醬料取勝，單憑繁複工法就讓人深深折服。

無酒精氣泡飲，配海鮮對味。

享用如此精緻的高級西餐，當然少不了美好的飲品來作伴。若是不喝酒或開車的朋友，非常推薦這款無酒精版本的「粉紅香檳氣泡飲」。它的氣泡感非常細緻綿密，香氣輕盈優雅，喝起來毫無負擔。微酸微甜的滋味，無論是搭配海鮮燉飯濃郁的鮮味，還是碳烤章魚的檸檬酸香，都非常合拍。它能在口腔中達到清口的效果，卻又不會搶走食物本身的風味，非常適合在這裡放慢步調，享受一頓完美的精緻饗宴。

Vinyl Y

地址：新竹縣竹北市嘉豐南路一段78號

電話：03-6682552

營業時間：周二~周五 : 17:30–21:00；週六 : 12:00–14:30, 17:30–21:00

