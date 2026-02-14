新竹竹北美生餐室重現老派香港大排檔，必吃乾炒牛河與超厚蜜汁叉燒飯。

竹北「美生餐室」完美重現老派香港大排檔氛圍。必點鑊氣十足的乾炒牛河與超厚切蜜汁叉燒飯，秒飛香港品嚐經典美食。

走進新竹竹北文喜街上的「美生餐室」，牆上掛著英女皇畫像，桌邊備有洗餐具的熱水，電視裡播著經典港片，濃濃的復古氛圍瞬間喚醒六、七年級生的回憶。這裡完美復刻了老派香港大排檔的街邊風情，不僅裝潢細節到位，餐點口味更是道地。無論是端上桌就鑊氣四溢的乾炒牛河，還是切得浮誇厚實的蜜汁叉燒飯，都讓人驚豔。不用買機票出國，只要來到竹北，就能在這個充滿年代感的空間裡，品嚐到那份陌生卻又熟悉的香港日常，絕對是港式料理控必訪的口袋名單。

芥蘭炒牛肉，份量十足肉軟嫩。

這道「芥蘭炒牛肉」的份量完全對標香港大排檔的豪邁標準。一端上桌，鐵盤發出誘人的滋滋作響聲，香氣瞬間撲鼻而來。芥蘭菜炒得清脆爽口，完全沒有惱人的苦澀味；牛肉則是切得帶點厚度，大廚對火候的掌握極為精準，入口軟嫩且肉香十足。這道菜完美展現了大排檔料理該有的豪爽本色，簡單直接卻非常有存在感，是下飯與聚餐分享的最佳選擇。

乾炒牛河粉，鑊氣十足超迷人。

來到港式餐廳，絕對不能錯過考驗真功夫的「乾炒牛河粉」。餐點一上桌，那股迷人的鑊氣便先發制人，河粉吸附了濃郁的醬香，鑊氣明顯卻不會帶有焦苦味，火候拿捏得恰到好處。其中的牛肉依舊是整盤的亮點，滑嫩的口感讓人忍不住一口接一口。雖然整體調味私心覺得若能稍微減少一點油量會更加完美，但這道經典的街邊美味依然瑕不掩瑜，絕對值得特地來試上一盤。

蜜汁叉燒厚切，肉紮實蜜香濃。

這裡的「蜜汁叉燒飯」絕對會打破你的既定印象！不同於一般常見的薄片，這裡每塊叉燒都切得極為誇張厚實，色澤深邃誘人。邊角烤得微乾焦香，咬下去不是死甜，而是先感受到豬肉本身的紮實口感，接著才慢慢帶出醇厚的蜜汁香氣。另一款「香蔥油雞飯」也毫不遜色，直接給上一整支油亮完整的雞腿，肉質鮮嫩不乾柴，搭配鹹香的油蔥與半熟蛋，份量給得超級實在，充滿在地餐室的道地風味。

經典港點必吃，腐皮卷糯米雞。

除了主食，豐富的港式點心也是必點的重頭戲。「鮮蝦腐皮卷」炸得乾爽酥脆，內餡口感紮實，無論單吃或沾醬都相當夠味；「鮮蝦仁腸粉」裡頭豪邁地包入一整尾鮮蝦，搭配不死鹹的醬汁非常順口。喜歡吃肉的朋友推薦「豉汁蒸排骨」，排骨蒸得軟透卻不爛，帶有微脆的軟骨更添口感層次。最後來份「荷葉糯米雞」，一打開荷葉蒸氣與香氣撲鼻而來，吸飽精華的糯米綿密紮實，帶來滿滿的滿足感。

西多士香甜，七喜檸賓超清爽。

餐後絕對少不了經典的港式甜點。「法蘭西多士」外層煎得金黃酥香，切開是濃郁的花生醬夾心，淋上蜂蜜搭配享用，甜度適中邪惡又美味。另外「鮮油波蘿包」趁熱夾入冰涼奶油，冰火交融的最佳賞味期讓人一吃就愛上。飲品部分首推道地的「七喜檸賓」，七喜加上利賓納與檸檬片，喝起來清爽解膩；而招牌「絲襪奶茶」則擁有明確的茶香與厚度，不死甜的滑順口感，為這趟港式美食之旅畫下完美句點。

美生餐室新竹竹北店

地址：新竹縣竹北市文喜街23號

電話：03-5583541

