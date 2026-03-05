竹北超狂個人燒肉！「炙在燒肉」必吃F1國產牛，豐富咖哩小菜自助吧。

新竹竹北的「炙在燒肉」，是一間主打高質感的個人燒肉專賣店。不僅提供頂級的日本 F1 國產牛與厚切牛舌，更具備品項豐富的免費小菜與咖哩自助吧。

座落於新竹縣竹北市縣政二路上的「炙在燒肉」，為當地日益蓬勃的燒肉市場注入了全新的活力。這間主打個人式燒肉的特色餐廳，完美解決了單人用餐難以品嚐多樣肉品的困擾。店內不僅嚴選高品質的日本 F1 國產牛、彈脆牛舌與濃郁橫膈膜等頂級肉品，最令人驚豔的便是其極具誠意的免費自助吧。從新鮮的生菜沙拉、熱騰騰的雞白湯與牛肉咖哩，到深受孩童喜愛的棉花糖與數字餅乾應有盡有。舒適的用餐環境與高性價比的餐點配置，無論是一人獨享的療癒時光，或是全家大小的週末聚餐，皆能在此獲得極大的滿足。

超狂無限量自助吧，生菜咖哩免費吃

炙在燒肉最受饕客推崇的亮點之一，便是極具誠意且品項豐富的無限量自助吧。一字排開的取餐檯上，不僅供應各式新鮮爽脆的生菜沙拉，更罕見地提供了虱目魚丸與毛豆等特色小菜。熱食部分則備有溫潤順口的雞白湯，以及香濃且吃得到真實肉塊的牛肉咖哩醬，搭配白飯極具飽足感。餐後甜點區更是充滿童趣，除了經典的牛奶霜淇淋，還準備了棉花糖與懷舊的飛機數字小餅乾。顧客可將棉花糖稍微烘烤至外層微焦融化，不僅好吃更增添了互動樂趣，讓親子家庭在用餐過程中也能享受滿滿的歡樂氛圍。

日本國產牛二品，油花勻稱肉質嫩

追求極致肉品饗宴的旅客，極力推薦點選店內的招牌「日本 F1 國產牛二品」套餐。F1 等級的板腱牛擁有比一般板腱更為溫潤豐沛的油脂，咀嚼間能釋放出極其明顯的肉質鮮甜，建議將熟度控制在中心帶有粉紅色的 5 分熟最為完美。而肩小排的油花分布極為均勻且具備一定厚度，入口時的細緻度與軟嫩口感，幾乎可媲美頂級和牛的奢華水準。此外，只要消費滿 250 元即可加價 49 元升級為「黃金炒麵」，極具彈性的麵條拌入特製辣椒後口感大幅提升，無限續盤的佛心服務更是讓饕客大呼過癮。

爽脆極上牛舌盤，濃郁橫膈膜肉香

針對喜愛豐富咀嚼口感的饕客，定價 590 元的「極上牛舌饗宴肉盛」絕對是不可錯過的絕佳選擇。精選的牛舌切片厚薄度拿捏得宜，只需將單面高溫燒烤至邊緣微微捲起，放上特製蔥鹽便能直接入口，享受極致的爽脆彈牙。而帶有韌度的橫膈膜則展現了十足的肉感與濃郁牛味，越嚼越香的特性能瞬間征服味蕾。套餐內亦搭配了油脂豐沛、適合大火快速逼油的牛五花，以及瘦肉與油脂比例均衡的豬梅花。將烤好的肉片沾取特製燒肉醬，或是包覆自助吧的新鮮生菜一同享用，層次豐富且清爽解膩。

牛豚饗宴極盛盤，酥脆廣島大牡蠣

想要一次網羅多樣肉品的顧客，可選擇「頂級牛豚饗宴極盛」套餐。其中牛小排烤至邊緣微焦時最能鎖住豐沛肉汁，散發淡淡甜味；而板腱牛獨有的肉筋經過燒烤後，展現出迷人的脆彈口感。搭配外層烤至微焦的豬五花與金黃多汁的雞腿肉，陣容極為豪華。除了優質的生肉品項，店內的熟食炸物同樣表現亮眼。巨無霸尺寸的「廣島牡蠣」外層麵衣薄脆，咬下時鮮美的海味瞬間爆發；「阿宏師炸雞」肉質鮮嫩且調味鹹香，沾取美乃滋更顯順口；而「日式炸豬排」則擁有綿細不乾柴的紮實口感，是搭配燒肉的絕佳配菜。

炙在燒肉

地址： 新竹縣竹北市縣政二路 470 號

營業時間： 11:30–14:00、17:00–22:00

延伸閱讀

新竹竹北燒肉推薦！陸本木$2380雙人套餐，月見板腱牛與手切厚牛舌必點。

新竹高級燒肉必吃！上野村日式燒肉專人代烤，頂級日本澳洲和牛CP值超高。

新竹燒肉個人套餐180元起！焱燒肉x維縈家鄉碳烤雞排，滿足大口吃肉的慾望。

竹北燒肉吃到飽！吃肉肉燒肉竹北店專人代烤，生食級海鮮任你吃。

竹北燒肉吃到飽！肉當家燒肉一番799和牛海鮮任你點，啤酒也喝到飽。



