新竹園區便當首選新村便當！配菜七選四，必吃川味口水雞與烤牛五花。

「新村便當關東店」主打配菜「七選四」的高自由度與大份量主食，最便宜的便當僅需 95 元起。

每到午休時刻，新竹科學園區周邊的餐飲戰區總會湧現覓食人潮。從光復路轉進長春街與新莊路一帶的「新村便當關東店」，早已是周邊上班族熟門熟路的人氣店家。有別於傳統便當店固定的菜色，這裡最大的特色便是高達「七選四」的豐富配菜選擇，硬是比一般餐盒多出一道小菜。不僅主餐如川味口水雞、烤牛五花等表現亮眼，店家更貼心提供「白飯換小菜」的客製化服務，完美迎合了現代人減少澱粉攝取的飲食趨勢，是一間兼具美味與彈性的高性價比便當專賣店。

園區上班族最愛，配菜豐富七選四

新村便當在點餐機制上極具巧思，小菜區皆標示了清晰的數字，顧客只需報出號碼即可輕鬆點餐。一般長型的標準便當盒提供「七選四」的配菜額度，讓顧客能完全依照個人喜好組合出專屬的餐盒；而搭配特定主餐的圓型餐盒則是「七選二」的配置。這樣的高自由度，讓每天的午餐時光都能充滿不同的變化與期待。

客製便當換小菜，熱銷白飯早點來

對於不想攝取過多碳水化合物的粉領族或飲控人士，店家更推出了極為貼心的客製化服務：只要選擇不吃白飯，便能額外多換取兩道小菜。店內定價最親民的「雜碎飯」僅需 95 元，性價比極高。不過由於生意極佳，熱銷的主食與白飯經常在午餐尖峰時段便被搶購一空，強烈建議饕客們務必提早前往，以免向隅。

川味口水雞香麻，肉質厚實不乾柴

在眾多主餐中，定價 120 元的「川味口水雞飯」是極具人氣的招牌之作。一打開餐盒，濃郁的醬汁麻香瞬間撲鼻而來。雞肉切得相當厚實，咀嚼時帶有絕佳的軟嫩度，絲毫不顯乾柴。這道料理的靈魂在於其特製醬汁，微麻與辣勁在口中完美交織，香氣隨著咀嚼不斷向上堆疊，將醬汁拌入白飯中更是一大享受。

烤牛五花香氣濃，梅花豬肉脂豐厚

喜愛重口味烤肉的食客，絕對不能錯過定價 150 元的「烤牛五花飯」。這款採用圓型餐盒盛裝的主餐，隨餐會額外附上一顆滑嫩的溫泉蛋。現烤的牛五花油光滿溢，拌上特製醬汁大火翻炒後香氣極度濃郁。牛肉口感軟嫩且油脂比例恰到好處，熱騰騰地搭配白飯極度誘人。若不吃牛肉，定價 120 元的「烤梅花豬飯」同樣表現優異，豬肉煎烤至油香四溢，肉質扎實且自帶的油花在烤過後更顯迷人。

招牌滑嫩鮮蒸蛋，園區生活大滿足

在豐富的小菜選項中，「蒸蛋」絕對是來店必點的隱藏版王者。店家將蒸蛋處理得極為細緻滑嫩，老饕的私房吃法是挖取一大口蒸蛋與白飯均勻拌在一起，口感溫潤且香氣十足。除了上述主食，店內的「豆乳豬」與「烤雞排」也深受常客推薦。離開前，別忘了順手盛裝一碗店內提供的熱湯，一口熱湯配上一口豐盛的便當，完美詮釋了園區生活圈追求「快、飽、好吃」的最高標準。

新村便當關東店

地址 : 新竹市東區新莊街178號

電話 : 0921 507 557

時間 : 11:00–14:00, 16:30–20:00

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