新竹巨城隱藏版美食！大鼓牛肉粉道地越式風味，必吃爆蛋海鮮河粉。

隱身於新竹巨城商圈巷弄內的「大鼓牛肉粉」，由越南主廚親自掌勺，主打道地家鄉風味。招牌綜合牛肉河粉與爆蛋酸辣海鮮米線份量十足。

座落於新竹市東區經國路巷弄內的「大鼓牛肉粉」，距離熱鬧的巨城購物中心僅需短暫路程。這間由越南籍老闆親自經營的隱藏版餐館，憑藉著新鮮大份量的食材與道地的越式調味，在競爭激烈的新竹美食圈中脫穎而出。店內不僅供應經典的清燉與紅燒牛肉河粉，更以極具視覺震撼的爆蛋中卷海鮮米線擄獲無數饕客的味蕾。無論是下班後的溫馨晚餐，或是週末假日的悠閒午餐，這裡皆能提供最純粹的越南家鄉風味。對於喜愛東南亞酸辣清爽口感的旅客而言，絕對是值得專程造訪並收編進口袋名單的優質小店。

隱密巷弄越式餐，清甜湯頭牛河粉

大鼓牛肉粉的地理位置雖隱密，卻始終吸引著絡繹不絕的用餐人潮。初次造訪的顧客，強烈推薦品嚐店內的經典招牌「綜合牛肉河粉」。這碗份量十足的餐點誠意滿滿，不僅鋪上了大塊厚實且帶有豐富膠質的半筋半肉牛腱，更搭配了極度軟嫩的川燙牛肉片與彈牙牛肚。清澈的湯頭看似單薄，實則蘊含了經長時間熬煮的醇厚肉香。吸飽高湯精華的滑順河粉帶有淡淡油脂香氣，咀嚼間還能發現切成可愛貓咪造型的特色牛肉丸，在滿足味蕾之餘更增添了幾分用餐的視覺趣味。

酸辣海鮮爆蛋卷，金黃炸豆腐吸汁

喜愛海鮮風味的饕客，絕對不能錯過這碗極具話題性的「酸辣綜合海鮮」。其最大的亮點在於標配了極其奢華的爆蛋中卷，大口咬下時，飽滿的卵粒在口中瞬間爆開，濃郁的海味隨之噴發。搭配鮮甜彈牙的白蝦、肥美的蛤蜊，以及吸滿酸辣湯汁的黃金炸豆腐，豐富的配料展現了極高的性價比。有別於泰式的強烈刺激，這款酸辣湯頭走的是微酸微辣的清爽路線，達到完美的溫潤平衡，讓人越喝越順口。此外，店內亦貼心提供免費的鮮脆豆芽、檸檬角與生辣椒，供顧客自由增添風味層次。

紅燒香茅牛腩粉，軟嫩入味厚度佳

若偏好濃郁厚實的重口味料理，「紅燒香茅牛腩粉」無疑是極佳的選擇。這道餐點的湯頭散發著隱約且迷人的香茅氣息，完美烘托出紅燒特有的醇厚風味。碗內豪邁地盛裝了多塊燉煮至極度軟嫩的牛腩，肉質的邊角呈現出入口即化的鬆軟狀態，只需用筷子輕輕一壓便能輕易分開。溫熱的湯汁帶有微微的辣意，流淌於舌尖時不顯嗆辣，反而帶來極度舒適的暖意。搭配細緻柔滑的傳統越式米線，每一口都能感受到香料與牛肉交織的豐富層次，是一道能在冷天裡迅速暖胃的特色佳餚。

鮮蝦烤肉越式捲，金桔甘蔗汁解膩

除了豐盛的麵食主餐，店內道地的越式小點同樣表現亮眼。「鮮蝦烤肉捲」以透薄Ｑ彈的米紙，緊緊包裹著爽脆的蔬菜、鮮甜蝦肉與帶有炭火焦香的烤肉。沾取特製的魚露醬一同享用，甜、鹹、酸三種滋味在口中完美融合，帶來極其清爽的開胃體驗。而炸至金黃酥脆的「炸春捲」，內餡的肉末與蔬菜比例拿捏得宜，酥脆外皮與濕潤內餡交錯出極佳的咀嚼聲響。餐後強烈建議搭配一杯越式風味的「甘蔗汁」，其融入了金桔的微酸果香，立體的風味能瞬間化解口中的油膩感，為這頓越式饗宴畫下完美句點。

大鼓牛肉粉

地址：新竹市東區經國路一段479巷6弄5號

營業時間：11:00–20:30

電話：0979-175206

