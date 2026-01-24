新竹Chill啾點心港式飲茶，手作千層叉燒酥，東門國小對面必吃。

新竹東門國小對面「Chill啾點心」強勢回歸，主打手作千層蜜汁叉燒酥與創意蛤蜊燒賣。

位於新竹火車站步行約 400 公尺、東門國小正對面的「Chill啾點心 港式點心專賣店」，是近期讓許多老饕驚喜回歸的港點好店。這間店一路走來歷經風雨，如今整裝待發再次轉生，帶著更精湛的手藝回到大眾視野。店內主打將經典人氣商品與自製創意點心完美結合，無論是鹹食正餐還是飯後甜點應有盡有。當蒸籠一掀開，熱氣直衝而上的瞬間，彷彿也溫暖了新竹的冬天，不論是正餐時段或是深夜想找個暖手包，這裡都是絕佳的選擇。

千層蜜汁叉燒酥香，外皮酥脆內餡油脂足

如果要從菜單中選出唯一的「必點之王」，那絕對非「蜜汁叉燒酥」莫屬。師傅展現精湛的手作工藝，將外層烤至層層分明的千層酥皮，輕輕一咬便在口中化開碎裂。內餡的蜜汁叉燒帶有討喜的微甜滋味，保留了適當的油脂讓香氣更加充足，吃完一顆後口齒留香，讓人忍不住想再續盤。這道點心完美體現了港式酥點的精髓，是初訪者不能錯過的鎮店招牌。

創意蛤蜊燒賣鮮甜，豉汁排骨肉嫩不死鹹

這裡的蒸籠點心充滿了創意與經典的碰撞。「蛤蜊燒賣」將整顆蛤蜊與肉團結合，入口先是聞到熟蛤蜊的海味，緊接著是豬肉餡的鮮甜，口感紮實且層次豐富。而港式飲茶的經典代表「豉汁排骨」也表現不俗，排骨切成適口大小，骨邊肉鮮甜且帶有彈性，豆豉的鹹香氣息明顯卻不死鹹，將肉汁的鮮味襯托得恰到好處，是道非常下飯的經典蒸點。

龍鬚鮮蝦卷外酥脆，鮮蝦腸粉滑嫩三層次

喜歡口感變化的朋友，推薦嘗試「龍鬚鮮蝦卷」。外層裹上細絲般的炸麵衣，炸得乾爽不含油，即便稍微放涼也能維持酥脆口感，內餡的蝦肉更是彈牙有勁。另一道「脆皮鮮蝦蒸腸粉」則是口感的集大成者，滑嫩的腸粉皮包裹著酥脆油條與鮮美蝦肉，一口咬下同時感受到軟、脆、彈三種層次。搭配清爽路線的醬汁，不會蓋過油條的香氣，反而讓吸飽醬汁的腸粉更具風味。

韭菜海鮮餅酥香彈牙，花素蒸餃調味有層次

喜歡煎炸小點的朋友，別錯過「韭菜海鮮餅」。外層煎得微微焦酥，咬下後口感 Q 彈，濃郁的韭菜香氣與鮮甜蝦肉完美結合，吃起來一點都不油膩，沾點醬汁風味更佳。而素食友善的「花素蒸餃」也讓人驚艷，內餡包滿了蘿蔔絲、韭菜與紅蘿蔔，皮薄且帶有彈性。調味相當有層次，打破了素餃容易有生菜味的刻板印象，是款連葷食者都會喜歡的清爽選擇。

叉燒飯三寶份量足，胡椒豬肚雞湯暖胃推

想要吃飽的主食選擇也相當豐富。「叉燒飯加蛋」一次集結了叉燒、香腸與臘腸，份量誠意十足，微甜的叉燒配上香氣濃郁的臘腸，再來一顆荷包蛋，均衡又滿足。湯品部分首推個人式的「粵式胡椒豬肚雞湯」，裡頭豪邁地放了一整隻雞腿，乳白色的湯頭溫潤順口，胡椒顆粒帶來鮮明的香氣卻不嗆辣，搭配口感脆脆的豬肚，在冷冷的天氣裡喝上一碗，全身都會暖呼呼的舒服起來。

爆漿奶黃西多士香，金屋藏嬌麻糬口感層

甜點胃也能在這裡得到滿足。「奶黃西多士」將吐司炸至金黃酥脆，切開後流心金沙緩緩流出，鹹甜交織的口味讓人一口接一口，強烈建議趁熱享用。另一款名字充滿詩意的「金屋藏嬌」，外觀看似芝麻球，實則設計了三種口感層次。外層芝麻香氣撲鼻，內層用軟糯的麻糬包裹著濃郁金沙，口感鹹甜分明，作為飯後的完美句點再適合不過。再來杯道地的「港式鹹檸七」，酸鹹氣泡感解膩又過癮。

超值套餐單人首選，干貝粥綿密凍奶茶滑

若看著琳瑯滿目的菜單有選擇障礙，不妨直接點選均一價 335 元的 A 套餐。內含煮到綿密卻保留米粒感的「干貝海鮮粥」，鮮味自然回甘；搭配鋪滿蟹籽、肉感 Q 彈的「蟹籽燒賣」，以及外酥內軟、沾滿煉乳的「酥炸螺絲卷」。飲品則是茶味明顯、絲滑順口的「港式凍奶茶」。這樣一套吃下來既豐盛又無負擔，是一個人也能享受多樣化港點的最佳方案。

Chill啾點心 港式點心專賣店

地址 : 新竹市東區民族路36號1樓

電話 : 035262223

時間 : 10:00–01:00

台北內湖店

地址 : 台北市內湖區文德路212號

時間 : 中午11:30~凌晨02:00

