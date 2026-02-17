新竹振興路八柴鍋物，港式雞煲一鍋兩吃，四隻店貓陪吃療癒宵夜推薦。

新竹「八柴鍋物」由香港廚師主理，隱身振興路斜坡旁，必點招牌港式雞煲一鍋兩吃，是暖胃又療癒的宵夜火鍋首選。

在新竹振興路的斜坡旁，隱藏著一間別有洞天的「八柴鍋物」。外表看似熟悉的台式小火鍋店，靈魂卻是由道地的香港廚師所主理。這裡不僅提供經典的蒜香蛤蜊雞鍋與剝皮辣椒雞鍋，更將正統作法的「港式雞煲」完美搬上桌，獨特的一鍋兩吃吃法讓人耳目一新。除了美味的鍋物與港式點心，店內還有無限供應的白飯與飲料吧。最犯規的是，這裡有四隻超級親人的貓店長坐鎮，讓你在冷冷的冬夜裡，可以一邊大啖熱騰騰的火鍋，一邊享受嚕貓的療癒時光，絕對是貓奴與火鍋控不能錯過的宵夜聖地。

港式雞煲桌邊炒，一鍋兩吃。

來到八柴鍋物，絕對必點這道招牌「港式雞煲」。料理上桌時，服務人員會在桌邊現場為客人拌炒，隨著高溫翻炒，鍋底熱氣瞬間帶出濃郁的醬香，香辣開胃的氣息撲鼻而來。第一吃是直接品嚐炒至入味的溫體雞腿肉，肉質 Q 彈有勁，份量更是給得超級大方，鹹香的醬汁拿來拌白飯有夠涮嘴。吃到一半後加入高湯，則是精華的第二吃，整鍋味道瞬間轉為溫潤厚實，此時再放入新鮮的菜盤與肉片熬煮，截然不同的節奏與風味，讓人一吃就徹底愛上。

蒜香蛤蜊鮮，剝皮辣椒暖胃。

如果你偏好喝熱湯，店內的經典台式湯底也絕不會讓你失望。「蒜香蛤蜊雞鍋」毫不手軟地加入滿滿青蔥，大顆飽滿的蛤蜊讓湯頭鮮甜無比，蒜香溫和不刺激，而是隨著溫度慢慢堆疊出層次，喝起來清爽卻不單薄。另一款「剝皮辣椒雞鍋」則是越喝越順口的代表，湯底加入薑片熬煮，辛口中帶點甘甜，溫和卻帶有迷人後勁。當雞肉吸飽了微辣的湯汁，辣度停留在最剛好的狀態，一口熱湯下肚，從胃裡暖到全身，是冷天裡最溫暖的慰藉。

韓朝起司辣炒鍋，濃郁牽絲。

除了港式與台式風味，老闆更自行研發了這款創意十足的「韓朝起司辣炒鍋」。使用獨家秘製的大醬作為基底，搭配精選的牛肉或豬肉在桌邊進行快炒，最後豪邁地鋪上一層起司。這道料理吃起來並非單純的死辣，而是帶有一點甜口的韓式辣醬風味。隨著熱度融化的起司拉出誘人的牽絲，將辣醬的刺激感完美中和，讓整鍋料理的層次變得更加豐富圓潤。視覺與味覺的雙重享受，絕對能滿足起司控與熱愛重口味饕客的味蕾。

港式甜點收尾，四隻店貓伴。

身為香港廚師主理的餐廳，這裡當然少不了經典的港式點心來做完美的收尾。「冰火菠蘿油」外層烤得酥熱，夾入冰涼的奶油任其慢慢融化，鹹甜交錯的滋味十分乾脆俐落；「法蘭西多士」內藏濃郁的花生醬，表面撒上 OREO 碎，甜而不膩份量剛好。最犯規的是，店內有四隻超親人的貓咪穿梭在身邊，伴隨著火鍋熱氣與陣陣湯香，整個用餐的節奏都不自覺慢了下來。來到八柴鍋物，吃的不只是美味火鍋，更是滿滿的幸福與療癒感。

八柴鍋物

地址：新竹市東區南大路622號B1

電話：03-5627524

營業時間：16:00-23:30

