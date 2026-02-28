新竹巨城隱藏版美食！慶咖哩20年傳承日式秘方，必吃牽絲藍帶豬排。

新竹巨城商圈周邊的「慶咖哩」，是一間深藏不露的日式咖哩專賣店。憑藉著傳承 20 年的日本師傅獨家秘方，融合日式甜味與印度香料。

座落於新竹市東區民生路上的「慶咖哩」，距離熱鬧的巨城購物中心僅需些許步程。雖然店面外觀略顯低調，但其蘊藏的咖哩底蘊卻極具深度。這鍋咖哩的靈魂源自於 20 年前日本師傅親自來台傳授的獨家比例，巧妙地將日式咖哩特有的溫潤甜口，與印度香料的豐富層次感完美揉合。店內貼心提供 1 至 5 辛的辣度分級，其中 1 辛的微甜風味溫和順口，連孩童與不嗜辣的顧客皆能安心品嚐。堅持選用溫體肉品與手工製作配菜的職人精神，讓這間咖哩店成為新竹市區極具指標性的高質感名店。

鄰近巨城民生路，低調店面藏美味

慶咖哩的確切位置座落於新竹市民生路 212 號，地處繁華的巨城商圈外圍，交通機能十分便利。對於前來逛街購物的旅客而言，是一處極佳的用餐順遊選擇。店內裝潢走簡約樸實的路線，沒有過度華麗的包裝，而是將所有的專注力皆投注於料理的細節之中。從隨餐附贈的每日例湯、精緻小菜到解膩的附餐紅茶，全數皆由店內親自熬煮製作，絕不依賴市售半成品。這種堅持親力親為的經營理念，不僅確保了餐點品質的穩定性，更讓顧客在平實的價格中，感受到超越簡餐水準的精緻度。

慢火細燉牛肋條，肉質軟嫩好入口

初次造訪的顧客，強烈推薦品嚐店內的招牌「牛肋條咖哩」。這道料理在製程上極為講究，牛肋條需先以特製香料進行初步燉煮，隨後再放入咖哩醬汁中慢火細熬，讓牛肉本身的天然鮮甜與濃郁的香料氣息完美融合。經過長時間燉煮的牛肋條，肉質呈現出極佳的軟嫩度，無須過度咀嚼便能在口中輕易散開，不僅保留了牛肉的口感，更達到了入口即化的完美境界。即便是牙口較弱的長輩也能輕鬆享用，若再加價 30 元鋪上香濃起司，更能讓咖哩醬汁的鹹香層次大幅躍升。

溫體肉質手作製，牽絲藍帶脆豬排

另一款備受推崇的長銷經典，則是傳承了 20 年手藝的「藍帶豬排咖哩」。有別於市面上常見的加工肉品，慶咖哩堅持選用每日新鮮配送的溫體豬肉進行手工製作。在內餡的搭配上更具巧思，特別以帶有煙燻香氣的煎培根取代傳統火腿，並豪邁地包覆著雙層手工起司。經過高溫酥炸後，金黃酥脆的麵衣緊緊鎖住肉汁，切開時流瀉而出的牽絲起司與煙燻培根香氣交織，帶來極具震撼的視覺與味覺享受。這道乘載著歲月淬鍊的經典之作，完美詮釋了歷久彌新的職人風味。

濃郁起司焗烤香，多汁鮮嫩雞腿排

喜愛重口味的饕客，絕對不能錯過香氣四溢的「焗烤豬排咖哩」。將裹粉酥炸的溫體里肌豬排，鋪上滿滿的莫札瑞拉與帕瑪森雙色起司進行高溫焗烤。起司的濃郁奶香與溫體豬肉的鮮甜肉汁在口中達到絕佳的平衡，搭配濃而不膩的咖哩醬汁，展現出極具飽足感的厚實風味。而「雞腿排咖哩」則嚴選新鮮的溫體雞肉，採現點現煎的方式烹調，完美保留了雞肉的多汁水嫩與微酥外皮。餐後更附上完全不加水的手工奶酪，以紮實且清爽的口感，為整場味覺饗宴畫下最完美的句點。

慶咖哩

地址 : 新竹市東區民生路212號

電話 : 03 533 1056

時間 : 11:30–14:30, 17:00–20:00(周三公休)

