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聚會話家常首選！茶自點（桃園莊敬店）溯源食材，現點現做，營業時間超長。

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2026-04-02 09:00文字：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 
魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

茶自點在地深耕二十餘年，以泡沫紅茶兼賣熱炒套餐的經營模式，在桃園開設第一家店（中正店），目前全台分店持續拓展中。然而距離我更近的則是這家莊敬店，不僅有供消費折抵的停車場，還有免費的wifi及插座，有攜老帶幼的、成群的學生族、商務洽談…等等，更以中國風的裝潢以及童趣十足的鞦韆椅吸引了各個年齡層，不僅能吃飽也能吃巧，可說是親朋好友聚會的首選地。

茶自點莊敬店 ─ 有鞦韆椅的中國風

莊敬店與其它分店不同，有獨樹一格的中國風裝潢，也只有這裡才有鞦韆椅座位區。基於安全考量，店家固定了鐵鏈，以防止真的有人當做公園的鞦韆做出前後搖擺的危險動作，當然也因為如此特別的風格，在每一位曾經造訪的顧客心中留下深刻的印象。

莊敬店的空間大，座位數多且寬敞，全店使用木製桌椅與隔間，營造出濃濃的中國古典風格。

從二人、四人到六人座，甚至還有半開放式包廂，選擇相當彈性。

店裡提供免費wifi及插座，很適合商務人士或是需要寫文章的作者使用。

茶自點莊敬店 ─ 中式套餐、各式飲品及茶點

常說茶自點如同自家廚房，一個月可以來好幾次，就連外帶餐盒也會想到它，供應中式料理讓餐點更貼近媽媽的味道，很快地成為士農工商的午晚餐及宵夜聚集地。

茶自點莊敬店 ─ 現點現做的中式料理

早期的茶自點是人工送餐，後來引進機器人取代人力。想想這設計真的厲害，能流暢地轉彎，還能避開桌椅邊角等障礙物，連聲音都是可可愛愛的相當討喜。

經典珍珠奶茶

提到茶自點的招牌飲品，非珍奶莫屬！無論什麼時間來，無論吃什麼餐，都得是它最對味～Q彈飽滿的粉圓，在口感上己超越許多品牌，甜滋滋的奶茶彷彿回到青春時期的小歇時光，喝幾口就有滿足感。

套餐附贈泡沫紅茶

每份套餐都有一杯紅茶，清涼降火也解膩。

套餐換購泡沫紅茶(熱)

熱飲是壼裝的，可回沖，單價比較高，換購有折抵價，放爐上保溫，天冷時暖胃又暖心。

椒鹽豬里肌套餐

茶自點使用溯源食材，讓人感到安心。椒鹽豬里肌向來是我們一家三口的最愛，套餐裡除了主菜，皆含三樣小菜及例湯，其中的茶碗蒸更是眾所期待，又滑又嫩又飽水，口感似芙蓉豆腐，超美味～而小菜及例湯內容不定期會更換，口感味道都令人滿意！

我們總說茶自點的椒鹽豬里肌比起一般的鹽酥雞又來得更涮嘴，瞧那包裹在里肌肉外層的炸粉，不油不膩，用色澤判斷就知道油品乾淨，拌著青蔥與辣椒，搭配著白飯一口接一口，享受啊~

宮保雞丁套餐

有時是羹湯，有時是味噌湯，有時還是蘿蔔丸子湯，小菜也時不時地更換，一個組合就是一餐，經常覺得份量多，吃的太飽，但還是想再來。

炸過再經大火快炒的宮保雞丁，鹹香開胃，平常只吃得下半碗白飯，可遇到它就是一碗白飯也不夠，花生更是畫龍點睛的配角，和著蔥段吃，超下飯！

口感滑嫩的茶碗蒸有濃濃的蛋香，想起小時候最喜歡拌在白飯裡吃，這個習慣至今沒變。

麻油豬五花

自從某一年推出麻油系列餐點，無論天氣冷熱，全家都會輪流點一鍋來過過癮。茶自點的麻油湯又濃又醇又香，滿滿的肉片及高麗菜，還有加一些枸杞黃耆紅棗等中藥材，就連薑片也是下重本，對正在發育的青少年來說，扒二碗飯是標配。雖然過去搭配的是松阪肉，去年冬季開始則改為豬五花肉，但美味依舊飄香。

茶自點的外帶餐盒份量與內用差不多，從分隔式的便當盒子，演變至二個以上的容器，更容易包裝，也較方便提取。

幾乎每個縣市都有茶自點，哪家近就去那一家體驗，小心坐下便不想離開 ?

店家資訊

1100AM – 2300PM

(國定假日營業時間可能不同)

（有插座/wifi）

（有尿布檯及嬰兒椅）

☎️(03)346-4568

?桃園市桃園區莊敬路一段151號

? 可折抵消費的收費停車場

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茶自點複合式餐飲 (莊敬店)

03-3464568
桃園市桃園區莊敬路一段151號
4.8