桃園─越饗異國料理｜兒童友善，供應素食，節慶聚會與餐敘的最佳選擇！ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

桃園大興西路上的 越饗異國料理 ，位置剛好介於南北二處交流道中間，無論從哪個方向過來都挺方便的。以特色料理做出好口碑，開幕至今數年，很快地累積固定客群，每逢週末假期總是人潮滿滿的，不事先預訂還真得現場候位好一陣子，更因為設有包廂以及可容納70個以上的座位數，同時備有兒童專用椅並供應素食餐的服務，讓越饗異國料理成為附近一帶商務/家庭聚會的首選！

探索：一場味蕾的冒險

桃園市的大興西路不僅是當地居民的生活動脈，更是一個美食愛好者的天堂。隨著城市的發展，越饗異國料理在這裡悄然興起，吸引了許多尋求新鮮味蕾體驗的食客。這裡的餐廳融合了多國的料理風格，仿佛在一次用餐中環遊世界。

洗手間佈置了可愛的越式風格布簾，相當討喜。

越饗異國料理共有五間獨立式包廂，對於想要擁有隱私的用餐空間的饕客來說，無疑是一大福音。

抵達時間尚早，二樓還未開放，參觀了一下，覺得空間配置感也不錯，整體來說乾淨俐落，讓人很喜歡。

參考：多元化的特色菜單

品味：多樣性的異國料理

越饗異國料理的魅力在於其多樣化的選擇和豐富的口味組合。從泰式酸辣到南洋咖哩，再到法國麵包，每一口都是文化的縮影。這些菜餚不僅味道獨特，更是融合了各地的烹飪技術和食材，讓每位食客都能找到心儀的美味。

越式清燉牛肉河粉

相信許多人對於越式河粉並不陌生，喜歡麵食的老饕應該都會喜歡。河粉在當地算是平民小吃，在越南旅行時我經常與它為伍，除了本身是麵食控以外，最主要是那滑順的麵條與高湯的結合，便宜又美味，很難不愛上它。然而正統的吃法就像曾經在Adam Quy咖啡店- 麵包的體驗，河粉與青菜是分開的，要吃的時候再加進湯裡，數量多少由自己拿捏，不過在這裡己經是替大家料理到最後一道程序，直接送上餐桌，在吃法上有些不同，不過對於不喜歡豆芽菜的人來說，來一趟越饗異國料理就對了，因為這碗河粉只有洋蔥及青蔥，沒有豆芽菜。至於有沒有影響整體的美味度，我個人倒是認為一樣鮮甜。

大米製成的河粉起源於中國閩南，也有人稱之為米線，與一般的麵條口感大相逕庭，青菜蘿蔔各有喜好，但二者我都愛。

越式鮮蝦生菜春捲

新鮮的生菜包裹著豐富的內餡，搭配特製醬汁，清爽可口，這也是必嚐且具代表性的特色餐點。

香茅烤五花肉

完全就是脆皮豬的口感，又香又酥又脆，吃多不膩口，配白飯剛剛好。

蝦醬空心菜

為了配合孩子，特地請店家不加辣椒拌炒，火候控制的很好，保留了鮮味及脆度，大人小孩都喜歡。

脆皮月亮蝦餅

不油不膩，料好實在，沾點酸辣醬相當開胃，很容易一片接著一片停不下來。

泰式椒麻雞

表面酥脆，吃進嘴裡不覺得油膩，雞肉鮮嫩多汁，這道料理頗有水準，份量也夠，只要一碗白飯就能見到盤底了。

不沾醬就很好吃，沾了醬更添風味。

薑黃鮮蝦炒飯

薑黃是溫性的，四季都適合，有抗發炎抗老化等作用，平時自己做料理也會在白飯裡加入薑黃粉，其實它沒什麼味道，挺好吃的，有提升視覺效果的作用，薑黃炒飯很值得一試。

越式煉乳咖啡/火龍果香蕉牛奶/泰國椰子水

三個人分別選擇了不一樣的飲品，有大人味也有小孩味，有咖啡因也有無咖啡因，甚至有現打果汁，不僅漂亮好拍，也很好喝～尤其太久沒碰越式咖啡，雖然還是很甜，但卻有種令人懷念的滋味。

烤豬肉包生菜

豬肉挺嫩的，口感不錯，是否搭配生菜，隨自己喜好，我個人比較喜歡單吃，不過鹹，同樣是不沾醬便美味。

蛤蜊湯

看到蛤蜊二字，孩子的眼睛就亮了，平常就喜歡的湯品，自然不可能錯過，清爽又鮮甜的湯頭，真好喝！

水晶蒟蒻凍

這應該就是最近很流行的果凍花吧！也太美了！這些美麗的花瓣是一針一針打進去的，要審視成品還得反向看才成，不只需要耐心，還得有藝術天份與審美眼光，如此驚艷的點心，真捨不得吃下肚。

（可能是因為太費工，改了菜單之後似乎就取消供應了，或許席間也能再問問店家是否會再推出嘍！）

越饗異國料理兼具現代與舒適，無論是家庭聚餐還是朋友聚會，都非常適合。而且，這裡的服務人員熱情友好，對於菜單上的每一道菜都能提供詳盡的介紹，能幫助客人找到最合適的選擇。除了到店用餐，我們己經外帶數次了，真心推薦給大家。

店家資訊

週一至週五 1030AM – 1430PM/1700PM – 2100PM

週六至週日 1030AM – 2100PM

☎️ (03)302-2020

📍 桃園市桃園區大興西路二段171號

🚗 收費停車場（消費可折抵停車）