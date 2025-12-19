饗A Joy不只原子筆！饗A Joy聯名餐點升級開吃，地瓜聯名料理 藝術餐區藝術展。

饗 A Joy 推出升級版頂級百匯體驗，吃到飽控可在高空餐廳中同時欣賞藝術展覽，品嘗地瓜聯名料理、節慶甜點，再加碼 饗 A Joy 5大推薦必吃 。

饗 A Joy不只原子筆！這次饗 A Joy與藝術家聯名，推出升級版聯名餐點，為吃到飽控帶來全新奢華體驗，從餐區藝術展、桌上花藝到創意料理，每一口都融合視覺、味覺與文化記憶。本次聯名特別推出台灣味地瓜料理系列、寶島臻選禮盒，讓粉絲們不論是約會聚餐，或是送禮需求都一次滿足。



▲饗 A Joy 攜手藝術家推出升級版聯名體驗，從餐區展覽、桌上花藝到料理設計，讓吃到飽控感受視覺與味覺同步升級。（攝影：張人尹）



▲饗 A Joy 升級版百匯結合藝術與料理，讓粉絲在高空用餐時，同步體驗展覽、餐點與節慶氛圍。（攝影：張人尹）





創意料理以地瓜延伸藝術概念

饗 A Joy 這次特別與藝術家陳聖文聯名，以〈採花 Gathering Blossoms〉作為主題，以再生材質打造花朵造型藝術，設置在餐廳設置餐廳入口與公共空間，讓人吃Buffet也能逛展。同時以「地瓜」作為主題推出兩款限定料理，其中〈炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯〉肋眼牛排搭配台農73號紫地瓜泥、日式柚子酸奶與辣油，另一款甜點〈地瓜草仔粿〉則揉入地瓜葉汁與油蔥酥包台農57號黃地瓜內餡，將台灣風土與歲末溫度完整呈現。



▲饗 A Joy 推出地瓜聯名料理，炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯與地瓜草仔粿，將藝術概念延伸至餐桌。（攝影：張人尹）





寶島臻選禮盒延續花卉意象

不只百匯餐點，饗 A Joy更把〈採花 Gathering Blossoms〉展覽概念延伸，打造「寶島臻選餅乾禮盒」，收錄三款代表性口味：TAIWAN 小綠葉芝麻曲奇、TAIPEI 101 辣起司曲奇及覆盆子草莓馬林糖，搭配鹽之花奶油曲奇、麵茶花生焦糖夾心、鹿野紅烏龍維也納、芝麻杏仁焦糖最中、馬告巧克力酥餅與阿朗壹巧克力夾心，多層次甜點帶來節慶祝福。



▲饗 A Joy 打造寶島臻選餅乾禮盒，延續〈採花 Gathering Blossoms〉花卉意象，將展覽轉化為可品嘗的節慶甜點。（攝影：張人尹）





吃到飽控推薦饗 A Joy必吃

不只有聯名餐點，饗 A Joy也集結了吃到飽控推薦必吃餐點，包括「炙燒握壽司」系列，鮭魚、蟹腳、比目魚鰭邊超享受，還有人氣必吃「松露小籠包」、台灣為必吃「主廚鹹酥雞」、海鮮控要先拿「清燙生蠔」，同時也推薦冬季限定「橄欖榛巧慕斯」，每道料理皆結合頂級食材與精緻工藝，讓吃到飽控在饗 A Joy 同時體驗奢華、創意與節慶溫度。



▲饗 A Joy 集結炙燒握壽司、松露小籠包、主廚鹹酥雞與清燙生蠔，成為吃到飽控必拿清單。（攝影：張人尹）



▲饗 A Joy 冬季限定清燙生蠔同步登場，搭配多道經典餐點，讓百匯體驗更完整。（攝影：張人尹）





饗 A Joy聯名 藝術家陳聖文



聯名展覽主題：〈採花 Gathering Blossoms〉

聯名期間：2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日

聯名餐點：炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯、地瓜草仔粿、寶島臻選餅乾禮盒饗 A Joy 5大推薦必吃

炙燒握壽司、松露小籠包、主廚鹹酥雞、清燙生蠔（冬季必嚐珍味） 、橄欖榛巧慕斯（冬季限定）



吃到飽控必吃最新吃到飽話題

