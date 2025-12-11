2025臺北國際廚藝挑戰賽現場直擊！主廚用美國米震撼味蕾，香氣滿場、「煮」力全開，端出創意早午餐的無限想像

翻炒聲、蒸氣聲與鍋鏟敲擊的節奏，在「2025臺北國際廚藝挑戰賽」競賽現場交織成一首沸騰的序曲，各式誘人香氣隨著烹調的熱氣層層堆疊，牽動現場觀眾渴望的味蕾；選手們則在眾所矚目下屏氣凝神，專注於料理的每一個細節，將每一片食材、每一粒米，都妥善擺放在餐盤上，只為呈現自己心目中最理想的風味。



▲2025臺北國際廚藝挑戰賽中舉辦的美國稻米創意米漢堡早午餐挑戰賽



其中，「美國稻米創意米漢堡早午餐挑戰賽」是本次最引人矚目的賽事之一。比賽聚焦於一碗米的無限可能，主廚們必須在限時內，以米漢堡打造出獨一無二的創意早午餐。隨著煎台上傳來酥脆的「滋」聲，米粒的自然香甜在場館中擴散蔓延；只見主廚們大展身手，一層一層地堆疊出豐富多彩的漢堡餡料。有人將米壓成形狀完美的漢堡底座，煎到外層金黃、內層柔韌，提升口感層次；有人融入香草與醬料，為原本馥郁的米香增添迷人氣息。每一份作品各被注入不同的迷人創意、美味紛陳，宛如一席米漢堡的嘉年華盛會。



美國米的魅力：粒粒分明、Q彈帶勁

在精彩對決的背後，唯一相同的，是那低調賦予米漢堡料理靈魂的「美國米」。來自美國的米種一直以來在國際市場上聲譽卓著，不僅品種多樣，可回應不同的料理需求，更因其一致、穩定的品質深受全球專業廚師信賴。本次指定的美國南方中粒米粒粒飽滿、吸水性佳，既能保持米漢堡完整外型，同時帶來柔韌富彈性的味覺感受，極適合講究結構與口感的米漢堡創作。





▲挑戰賽指定使用美國米



加熱後的米香自然清爽、風味獨具，能融入各類食材與調味而不搶戲，既能成為主體，同時也是完美的風味載體；競賽現場中的每一道作品，都能看見美國米除了承載餡料，更在口感、香氣與整體結構上扮演舉足輕重的角色。這種百搭特質深受新生代主廚喜愛，讓料理人得以自由自在地發揮創意，嘗試更多元的味覺組合。





▲美國稻米創意米漢堡早午餐挑戰賽，賽事參加者烹飪的畫面

一碗米，激發主廚的無限創意

來自國立澎湖科技大學的吳添豪憑藉作品「比目魚米漢堡佐祕魯塔塔醬與蒔蘿油」勇奪金牌。他坦言，這次的菜單設計，就是想呈現「平常不常吃到、能讓人驚豔的味道」，靈感來自洛杉磯名店daybird的鱈魚堡，那塊厚實、細緻的鱈魚排令他印象深刻。他選擇以比目魚替代鱈魚，並灑上地中海香料後油炸至金黃，使魚肉的細嫩與外層酥脆形成鮮明對比，成為料理的核心亮點。





▲美國稻米創意米漢堡早午餐挑戰賽金牌得主吳添豪(左)



為了讓米的風味與眾不同，吳添豪在美國米原本飽滿有嚼勁的特色上，結合台灣在地食材馬告，讓米飯帶著微微的檸檬清香，進一步提升味覺層次，使每一口米不只是主食，更進化成令人回味無窮的風味主角。醬汁部分也充滿巧思，發想自經典莎莎醬，使用自製手打美乃滋作為基底，與祕魯特有的黃辣椒醬結合，再加入芥末子與自製蒔蘿油，吸納南美與地中海的特色風情，醞釀出令人印象深刻的異國韻味，讓整體味覺呈現更具魅力。





整套餐點組合還包括巴薩米克油醋沙拉、帕瑪森歐姆蛋，及一杯他喝過便念念不忘的「青森蘋果美式」，清爽又帶蘋果香氣的咖啡，與比目魚米漢堡完美契合，讓整份作品從主食到飲品都擁有豐富精彩的味覺層次，成功滿足評審的味蕾，從眾多參賽者中脫穎而出。





▲比目魚米漢堡佐祕魯塔塔醬與蒔蘿油



談到這次競賽使用的美國米，「粒粒分明、Q彈有嚼勁」讓吳添豪印象深刻，他同時毫不藏私地透露製作米漢堡的技巧，除了加入較多的水進行烹煮，由於澱粉剛煮好時黏性最高，因此須趁熱塑形。他還進一步將米漢堡分成「上小下大」兩層設計，除了讓結構更加穩固，同時也方便咀嚼。這份金牌作品風味迷人，充分展現年輕主廚對味覺的豐富想像；其他參賽作品同樣精彩，讓人看見台灣年輕料理人才的創造力，也讓「米」成為舞台眾所矚目的焦點。



不只是廚藝競賽，更是米的創意革命

選手們的作品從視覺到味覺，都展現了美國米在料理中的百搭、多變與可能性。比賽雖在熱烈掌聲中落幕，但主廚與評審皆認為，這場挑戰不只是廚藝的交流，更像是一場屬於「米」的創意革命。





▲美國稻米創意米漢堡早午餐挑戰賽中，各個米漢堡的製作成品



美國米粒粒分明、吸水性佳、口感穩定等特質，不只在競賽中扮演關鍵角色，回到日常餐桌，也能延伸出無限想像。無論是想在週末親手料理一份質感早午餐，或在三餐中添加異國風味，一碗美國米就能成為質感生活的開端，每一次掀開電鍋，或許都能找到屬於自己的料理靈感。美國米不只是食材，更是進入品味世界的鑰匙，讓日常每一餐，都能擁有世界級的享受。