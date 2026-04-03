2026香港住宿推薦！最新香港飯店(尖沙咀、銅鑼灣、大嶼山酒店)價格、評價。

2026 準備好衝香港了嗎？不管你是想帶娃瘋玩、情侶放閃，還是小資快閃，這篇「香港21間飯店」清單存起來就對了！親子瘋樂園： 迪士尼三間飯店各有特色，好萊塢酒店翻新後 CP 值爆表；海洋公園萬豪則是南區度假首選。 網美文青：Page148 的手沖咖啡、唯港薈的無敵海景與神級自助餐，絕對讓你拍到手軟。 小資首選： 想省錢住鬧區？鎖定唯港灣酒店、康境酒店或逸東，交通神便利，省下房費更能大吃特吃！

小叮嚀： 香港全面減塑，不主動提供一次性塑膠洗漱用品（如牙刷、牙膏、梳子等）！

香港住宿｜飯店推薦住哪裡？

香港旅遊地區住宿飯店建議

尖沙咀 / 尖東 / 佐敦 / 旺角 / 西九龍 / 紅磡 / 港島北 (灣仔/銅鑼灣/北角) / 港島南區 (黃竹坑) / 大嶼山 / 馬灣

地區 地區特色與亮點 推薦代表住宿 尖沙咀 / 尖東 海景首選 & 購物天堂 維港海景、K11 Musea、星光大道都在這。 半島酒店、唯港薈 (Hotel ICON)、蒙德里安酒店、君怡酒店 佐敦 / 旺角 地道美食 & 高 CP 值 體驗老香港風情、廟街夜市、交通神便利。 Page148、康境酒店 (The OTTO)、康得思酒店、逸東酒店 西九龍 / 紅磡 藝術文化 & 豪宅氛圍 鄰近 M+ 博物館、故宮、高鐵站，視野開闊。 W 酒店、都會海逸酒店 港島北 (灣仔/銅鑼灣/北角) 商業核心 & 生活機能 叮叮車穿梭、希慎廣場、維多利亞公園。 富豪香港酒店、合和酒店 (灣仔)、維港凱悅尚萃酒店 港島南區 (黃竹坑) 樂園度假 & 山海美景 海洋公園、水上樂園專屬區，遠離城市擁擠。 海洋公園萬豪酒店、富麗敦海洋公園酒店 大嶼山 / 馬灣 主題樂園 & 輕鬆慢活 迪士尼粉必住、青馬大橋美景、鄰近機場。 迪士尼三間系列飯店、挪亞方舟度假飯店

1. 尖沙咀、佐敦、旺角（九龍核心區）

這區飯店最多元！如果你愛逛街、吃宵夜，選這準沒錯。

頂級奢華： 半島酒店 （經典貴婦）、 蒙德里安酒店 （時髦新地標）

設計精品： Page148 （手沖咖啡控必住）、 唯港薈 （自助餐全港最強）

小資高 CP： 康境酒店 （地段神王）、 逸東酒店 （復古時髦）

都會海逸 其實在紅磡（高鐵站旁），W 酒店 在九龍站（豪宅區），如果要去尖沙咀鬧區都要搭一站地鐵喔！

2. 銅鑼灣、灣仔、北角（港島繁華區）

想體驗道地的「港島生活」，或是來看展覽、出差的首選

全新地標： 合和酒店 （2025-2026 最新焦點，就在灣仔）

老牌經典： 富豪香港酒店 （銅鑼灣購物心臟）

絕美泳池：維港凱悅尚萃酒店（北角海景無敵，無邊際泳池必打卡）

3. 港島南區、大嶼山（親子度假區）

完全不需要進市區塞車，直接飯店開玩！

海洋風情： 海洋公園萬豪 （有大水族箱）、 富麗敦海洋公園 （超豪華度假村感）

童話冒險： 迪士尼樂園酒店 （宮廷感）、 探索家度假酒店 （叢林風）、 好萊塢酒店 （電影風）

世外桃源：挪亞方舟（馬灣慢活，直面青馬大橋）

▼下圖是 紫色微笑 製作的香港飯店 Google map地圖，點圖或連結可以放大看，供大家澳門旅遊指引!

香港各區各具特色，若美食踩點也是選擇住宿地點優先考量，此香港美食地鐵站供參考

香港飯店 Top 評價及價格總表

飯店名稱 地區 淡季價格

(雙人平日) Google 評價

(滿分5) 優惠訂房 1. 香港迪士尼樂園酒店 大嶼山 $8,000 4.5 2. 迪士尼探索家度假酒店 大嶼山 $6,400 4.5 3. 迪士尼好萊塢酒店 大嶼山 $1,100 4.4 4. 香港銀樾美憬閣精選酒店 大嶼山 $4,800 4.7 5. 挪亞方舟度假飯店 馬灣 $2,200 3.8 6. 香港都會海逸飯店 紅勘 $2,700 4.0 7. 唯港薈 尖沙咀 $5,600 4.4 8. 香港半島酒店 尖沙咀 $17,000 4.6 9. 唯港灣酒店 尖沙咀 $2,600 3.8 10. 香港蒙德里安酒店 尖沙咀 $5,000 4.7 11. 康境酒店 尖沙咀 $2,500 4.3 12. Page148 晉緻酒店 尖沙咀 $2,900 4.5 13. 香港逸東酒店 尖沙咀 $3,100 4.1 14. 香港君怡酒店 尖沙咀 $2,100 3.7 15. 香港W酒店 西九龍 $12,900 4.3 16. 香港康得思酒店 旺角 $4,900 4.3 17. 香港維港凱悅尚萃酒店 北角 $3,400 4.2 18. 香港合和酒店 銅鑼灣 $5,200 4.4 19. 富豪香港酒店 銅鑼灣 $3,800 3.9 19. 香港海洋公園萬豪酒店 黃竹坑 $5,000 4.2 20. 香港富麗敦海洋公園酒店 黃竹坑 $4,500 4.4

訂房小訣竅：

早鳥優惠： 建議至少在半年前預訂可享有約 8-9 折的早鳥價格。 連住優惠： 許多飯店（如 Page148 或 逸東）針對連住三晚以上的旅客會提供額外的餐飲招待或房費減免。 區域選擇： 追求高 CP 值：請鎖定 佐敦 與 尖沙咀 地鐵旁的飯店（如 康境、逸東）。 家庭度假：直接預訂 大嶼山 或 黃竹坑 區，可以省下大量的跨區交通費。

香港住宿｜香港飯店心得評價

尖沙咀飯店住宿推薦

唯港灣酒店

五臟俱全的精巧空間，設計風格簡約明亮，類似日本精品商務旅館。雖然房間坪數較精小，但設備齊全，包含微型冰箱、咖啡壺及大型電視，且衛浴空間設計合理，使用感並不擁擠

飯店政策對於家庭客非常友善，12 歲以下兒童（不佔床）通常可免費與大人同住，並提供多種三人間與精品家庭房選擇，是預算有限的親子家庭福音

設有 24 小時櫃檯與旅遊諮詢服務，並提供專業的行李寄存服務，方便住客在退房後繼續輕鬆逛街

地理位置及交通

步行至 MTR 尖沙咀站（N1/N2 出口） 或尖東站 僅需 2-3 分鐘，對拖行李的旅客極其友善

或尖東站 僅需 2-3 分鐘，對拖行李的旅客極其友善 旁邊就是 K11 購物藝術館 與 iSQUARE 國際廣場 ；步行 10 分鐘內可達 海港城、維港海濱長廊 及 天星碼頭

與 ；步行 10 分鐘內可達 及 樓下周邊環繞各類排隊名店、茶餐廳與深夜酒吧，生活機能極佳，完全不愁吃喝

Page148 晉緻酒店

飯店最大的建築亮點是超大面積的落地玻璃窗，視覺上極具通透感，部分房型可直接俯瞰九龍木球會的大片綠地與城市天際線，是極受歡迎的網美拍照點

大廳即是著名的 Page Common 咖啡館，提供高品質的精品手沖與澳式早午餐。住客在辦理入住時就能聞到濃郁咖啡香，整體氛圍更像是一間充滿品味的藝廊或圖書館

房間設計極簡洗鍊，配備澳洲知名有機品牌 APPELLES 沐浴備品及 Marshall 藍牙音響，並貼心提供手沖咖啡壺組，完美契合年輕族群對「生活質感」的追求

在香港寸土寸金的地段，房型空間感設計優良，床底設有行李收納空間，確保活動動線流暢不擁擠。

地理位置及交通

位於 佐敦與尖沙咀交界 。步行至 MTR 佐敦站 (D 出口) 約 5 分鐘，步行至 尖沙咀站或柯士甸站 亦在 10 分鐘內，交通極其便利。

。步行至 約 5 分鐘，步行至 尖沙咀站或柯士甸站 亦在 10 分鐘內，交通極其便利。 下樓即有多家排隊美食與茶餐廳。步行 5-8 分鐘可達 美麗華廣場 (Miramar)、DON DON DONKI (24小時) 及 柏麗購物大道。

順著彌敦道散步 15 分鐘即可抵達維多利亞港、海港城及 K11 Musea，輕鬆享受海邊夜景。

康境酒店 (The OTTO Hotel)

客房裝潢以灰白色系與淺色木質調為主，視覺感乾淨俐落。雖然飯店規模精巧，但透過大片採光窗與床底行李空間，大幅降低了壓迫感。在尖沙咀一級戰區中，康境酒店以相對親民的房價提供媲美精品飯店的硬體質感，是精打細算型旅客的首選

飯店選用高品質的 Sealy 席伊麗床墊 與優質隔音玻璃，即便身處全香港最熱鬧的尖沙咀，仍能提供靜謐且舒適的深度睡眠環境

客房內配備多功能插座與高速 Wi-Fi，部分房型更提供 Nespresso 膠囊咖啡機。公共區域設有舒適的休息空間與飲水設施，對商務或自由行旅客非常友善

地理位置及交通

步行至 MTR 尖沙咀站 (B2 出口) 僅需 1 分鐘！不論是推行李箱或血拼完回飯店，距離短到讓人感動

僅需 1 分鐘！不論是推行李箱或血拼完回飯店，距離短到讓人感動 飯店對面即是 The ONE 購物中心 ，步行 5 分鐘內可達 美麗華廣場 (Miramar)、K11 及 iSQUARE

，步行 5 分鐘內可達 周邊美食密集度極高，包含排隊名店、茶餐廳與深夜居酒屋，生活機能完全無死角

步行 10-15 分鐘可達維多利亞港、天星碼頭與星光大道，距離前往澳門或內地的中港碼頭也相當近

唯港薈飯店

大廳擁有室內垂直花園，超過 8,000 棵植物營造出震撼的自然氣息，是飯店最經典的標誌。

頂樓室外無邊際泳池，能 180 度平視維多利亞港景觀，並設有池畔酒吧。不論是晨間游泳或傍晚小酌，都能享受絕美天際線。

「全港最強」自助餐 – The Market： 長年高居香港自助餐排行榜首位！以榴槤甜點、新鮮海鮮（龍蝦、長腳蟹）及正宗東南亞料理聞名，建議提前 1-2 個月預訂

頂級天外天 (Above & Beyond)： 位於頂層的粵菜餐廳與酒廊，裝潢極具藝術感，提供精緻粵菜與景觀下午茶，是商務會面或情侶約會的神級地點

房型寬敞，配備 Nespresso 咖啡機 與智慧房控系統。最受好評的是免費 Minibar（首日供應），展現極致大方的待客之道

設有專業的 Angsana Spa (悅椿庄) 與 24 小時健身中心，設施新穎且維護極佳

地理位置及交通

步行 3 分鐘即可抵達 MTR 紅磡站（東鐵線/屯馬線樞紐） ，步行 5-8 分鐘可達 尖東站 ，前往機場或內地非常快速

，步行 5-8 分鐘可達 ，前往機場或內地非常快速 飯店提供專屬穿梭巴士，循環往返尖沙咀地鐵站與海港城

鄰近香港科學館、歷史博物館及 K11 MUSEA，適合喜愛深度城市漫遊的旅客

香港都會海逸飯店

紅磡核心地標，演唱會首選! 緊鄰 香港體育館 (紅館)，是許多專程來港看演唱會歌迷的住宿第一指名。飯店設有寬敞的戶外恆溫泳池及按摩池，游泳時可直接遠眺維多利亞港的開闊海景

客房空間在香港同級飯店中相當從容。除了標準房，還有配備簡易廚房的套房，非常適合長期住宿或攜帶幼童的家庭旅客

著名的 Promenade 西餐廳 以高品質自助餐聞名（特別是海鮮與甜點）；另外還有日式料理 「千鶴」，提供精緻的鐵板燒與懷石料理

提供 24 小時健身中心、桑拿及蒸氣浴。針對商務客，飯店也設有行政酒廊，提供更私密的休憩空間與行政禮遇

飯店直通 「置富都會」購物商場，下樓就有各類食肆、連鎖店及超市，生活機能極其便利

地理位置及交通

飯店與 MTR 紅磡站 (D1 出口) 步行約 2 分鐘

步行約 2 分鐘 東鐵線：直達羅湖/落馬洲（往深圳）或金鐘（往中環）

屯馬線：直達尖東、尖沙咀或啟德

專屬接駁巴士：飯店提供免費穿梭巴士往返尖沙咀地鐵站及漢口道，補足了紅磡區稍離尖沙咀核心商圈的距離

香港半島酒店

位於高樓層的室內恆溫泳池，採用壯麗的羅馬石柱與雕塑設計，旅客可邊游泳邊透過落地窗俯瞰維多利亞港的震撼全景

雖然外觀經典，但客房內建極先進的數位控制系統。透過觸控面板即可調整燈光、室溫、窗簾及呼叫客房服務，支援多國語言，科技感與舒適度並重

半島精品水療 (The Peninsula Spa)： 佔地寬敞，融合中西式療程，設有熱能設施及海景休閒室，是全港頂級的紓壓殿堂

大堂經典下午茶 (The Lobby)： 全港最著名的下午茶聖地。在挑高的雕樑畫棟大廳中，伴隨現場弦樂演奏，品嚐英式司康與銀器茶具，是每位旅客的必排行程

頂級米其林餐飲： 飯店內擁有米其林星級粵菜 「嘉麟樓」 (Spring Moon)、法式料理 「吉地士」 (Gaddi’s) 以及由菲利普·史塔克設計的頂樓景觀餐廳 Felix

半島商場 (The Peninsula Arcade)： 匯集全球頂級奢侈品牌，提供極具私密性的購物體驗

地理位置及交通

座落於尖沙咀梳士巴利道，正對維多利亞港。步行 1 分鐘即達 MTR 尖沙咀站 (L6 出口)

對面即是 香港太空館、香港藝術館 及 星光大道 。步行 5 分鐘內可達 海港城 與 K11 MUSEA

及 。步行 5 分鐘內可達 與 步行 5-8 分鐘即可搭乘天星小輪往返中環或灣仔，體驗最道地的香港交通

香港康得思酒店

飯店內收藏超過 1,500 件當代中國藝術品，整體裝潢充滿現代感且極具品味。飯店透過行人天橋直接連接旺角最大型的購物中心「朗豪坊」，下樓即有超過 200 間商店、戲院及食肆，生活機能完全無敵

位於 41 樓的頂樓戶外恆溫高空泳池擁有 270 度九龍市景，池畔設有光影投射與水底音響系統，傍晚時分氛圍極佳，是旺角鬧區中難得的避世空間

提供「康得思小熊」迎賓禮物、專屬兒童備品及兒童遊戲區，對帶小孩的家庭客非常體貼

「川」SPA 專業水療： 提供專業的按摩與美容療程，並設有蒸氣浴室及桑拿，是逛街後徹底放鬆的最佳去處

館內擁有蟬聯多年的米其林粵菜餐廳「明閣」 (Ming Court)，其招牌叉燒與典雅的藏酒庫是饕客必訪之處，建議提早 1 個月預訂

地理位置及交通

步行至 MTR 旺角站 (C3 出口) 僅需 2 分鐘。經由荃灣線或觀塘線可快速抵達尖沙咀、中環或東九龍。

僅需 2 分鐘。經由荃灣線或觀塘線可快速抵達尖沙咀、中環或東九龍。 鄰近著名的 女人街、波鞋街 及 金魚街 ，下樓即可體驗最真實的香港街頭文化與平民美食。

及 ，下樓即可體驗最真實的香港街頭文化與平民美食。 距離旺角東站（東鐵線）約 10-15 分鐘步行路程，前往深圳或新界地區亦十分便利。

香港逸東酒店

復古懷舊與前衛藝術的撞擊，充滿 70 年代港式風情飯店設計大量運用霓虹燈、馬賽克瓷磚與深色金屬，散發濃濃的王家衛電影風格。每層樓的公用空間都極具設計感，是 IG、Threads 的熱門打卡點。客房精巧，但選用高品質棉質床單與天然材質家具，並配有收音機及 Marshall 喇叭

米其林一星「逸東軒」 (Yat Tung Heen)： 全港極負盛名的粵菜餐廳，以招牌蜜汁叉燒與精緻點心著稱。裝潢重現 1920 年代上海酒家氛圍

位於頂樓的戶外恆溫泳池，能俯瞰九龍舊城區的錯落街景，呈現出一種迷幻的都會度假感

飯店內設有專屬的共享辦公空間、藝廊及小型電影院，經常舉辦地下音樂演出或獨立電影放映

地理位置及交通

步行至 MTR 佐敦站 (B1 出口) 約 3-5 分鐘，步行至 油麻地站 亦在 10 分鐘內，交通機能極強

約 3-5 分鐘，步行至 油麻地站 亦在 10 分鐘內，交通機能極強 下樓即是著名的 廟街夜市 、 澳洲牛奶公司 、 義順牛奶公司 及各類地道大牌檔，是品嚐香港街頭美食的最佳基地

、 、 及各類地道大牌檔，是品嚐香港街頭美食的最佳基地 沿著彌敦道步行 15 分鐘可達尖沙咀美麗華商場或旺角商圈，完美銜接購物行程

香港君怡酒店（尖沙咀維景飯店）

飯店近年針對部分樓層進行全面翻新，新裝修房型風格簡約現代、整潔度大幅提升。對於空間寸土寸金的尖沙咀，房型相對寬敞，兩張單人床可合併的設計，非常適合一家三口同住

館內設有桑拿、健身室及商務中心。特別推薦其 「君怡閣」中菜廳，其粵式點心與脆皮燒肉在當地頗具口碑 飯店位置堪稱「美食與藥妝的一級戰區」。過個馬路就是 24 小時營業的蓮香樓，隨時都能品嚐正宗港式早茶或宵夜。步行 3-5 分鐘即可抵達 24 小時營業的 DON DON DONKI 及松本清，百貨關門後仍能盡情補貨日本藥妝 伴手禮採買聖地： 下個路口即是傳奇的龍城大藥房與曲奇四重奏 (Palmier)，步行至排隊名店 珍妮曲奇 (小熊餅乾) 亦非常便利 地理位置及交通 步行至 MTR 尖沙咀站 (B1 出口) 或 尖東站 僅需約 5 分鐘

或 僅需約 5 分鐘 步行約 15 分鐘即可抵達 維多利亞港、星光大道、香港藝術館 及 天星碼頭

及 鄰近 The ONE、美麗華廣場及 海港城，血拼完提行李回飯店完全不費力

香港蒙德里安酒店 / 香港夢卓恩飯店

由著名設計師 Karin Krautgartner 親自操刀，大廳與客房充斥著充滿藝術品、鏡面反射與大膽色彩，五星級飯店每一角都是絕佳打卡點

飯店位於高層建築中，大多數客房均擁有大型落地窗。房間雖然在尖沙咀鬧區中不算極大，但挑高設計與採光讓空間感十足，配備高品質音響與智慧房控系統。部分房型更能同時飽覽維多利亞港的海景與九龍繁華的霓虹城市景致。客房內的 Mini Bar 擺放了精選的手工調酒、精品咖啡與在地點心

頂級 Carna 義大利扒房： 位於 39 樓，由傳奇屠夫 Dario Cecchini 主理，強調「從頭到尾」的永續食肉理念。其奢華的內裝與震撼的窗外夜景，是尖沙咀目前最熱門的約會餐廳

24 小時健身中心：設備先進且環境新穎，適合維持運動習慣的商務或旅遊賓客

Avoca 生活風格酒吧：位於 38 樓，提供極具創意且融入香港特色的調酒（如臘腸口味 Old Fashioned）。其無邊際感的海景視野與現場 DJ 音樂，是尖沙咀夜生活的潮流聖地

地理位置及交通

步行至 MTR 尖沙咀站 (D1 或 N1 出口) 僅需 2 分鐘，交通極其便利。

僅需 2 分鐘，交通極其便利。 飯店就位在 K11 購物藝術館 旁，步行 5-8 分鐘可達 K11 MUSEA 、 海港城 及 星光大道 。

旁，步行 5-8 分鐘可達 、 及 。 樓下環繞無數排隊名店、道地茶餐廳與精緻酒吧，生活機能無可挑剔。

香港W酒店

全港最高戶外無邊際泳池 (WET)：是飯店的靈魂，牆面巨大的馬賽克藝術與池畔酒吧營造出強烈的度假感。游泳時能飽覽維多利亞港與西九文化區的震撼高空美景，是全球 W 酒店中最受矚目的設施之一。

客房設計充滿趣味與現代感，選用 W 酒店品牌專屬的 W Bed（由席伊麗 Sealy 訂製），睡眠舒適度極佳。房內標配高品質音響與大片落地窗，讓住客在房內就能享受璀璨的城區或海港夜景。

頂級 Bliss® 水療中心： 提供全港最受歡迎的 SPA 體驗，除了專業療程，還設有全海景健身房 (FIT)、熱能設施（桑拿、蒸氣浴、香薰淋浴），是放鬆身心的頂級殿堂

樓下即是頂級商場 圓方 (Elements)，並鄰近 西九文化區 (M+、故宮文化博物館) 與 天際 100 觀景台，集購物與藝術於一身

時尚餐飲體驗

星宴 (Sing Yin) ：極具現代設計感的粵菜餐廳，提供地道的粵式點心與精品名菜

：極具現代設計感的粵菜餐廳，提供地道的粵式點心與精品名菜 Kitchen ：提供高品質的國際自助餐，裝潢活潑且窗外即是海景，深受家庭與年輕族群喜愛

：提供高品質的國際自助餐，裝潢活潑且窗外即是海景，深受家庭與年輕族群喜愛 WOOBAR：飯店的心臟地帶，日間提供精緻下午茶，晚間則轉變為充滿電音氛圍的潮流酒吧，定期邀請 DJ 現場演出

地理位置及交通

飯店直通 MTR 九龍站

機場快線：21 分鐘直達香港國際機場，出站即進飯店，極其便利

東涌線：一站抵達香港站（中環、IFC），交通無縫接軌

高鐵門戶：香港西九龍站步行約 8-10 分，是往返中國內地各大城市的最佳住宿據點

維港凱悅尚萃酒店

飯店由兩座塔樓組成，設計核心在於所有客房均能欣賞維多利亞港景致。簡約現代的裝潢配上大片落地窗

位於東座頂層的戶外無邊際泳池是網紅打卡聖地，游泳時視覺上與維港海面連成一線，設有桑拿及蒸氣浴室

全港少數極度歡迎毛孩的高級飯店，提供專屬的狗隻入住樓層、寵物備品及戶外草地空間，是許多本地人帶愛犬 Staycation 的首選

健身房配備先進的 VR 虛擬實境健身器材，讓運動變得更有趣，且同樣能邊運動邊看海

Cruise 空中餐廳及酒吧，提供戶外露天座位。除了招牌南洋風料理，更是欣賞維港夕陽與夜景的絕佳景點

地理位置及交通

步行至 MTR 北角站 (A1 出口) 僅需 2 分鐘。搭乘地鐵往銅鑼灣（3站）、金鐘及中環非常快速

僅需 2 分鐘。搭乘地鐵往銅鑼灣（3站）、金鐘及中環非常快速 飯店旁即是 北角碼頭 ，可搭乘渡輪前往紅磡、九龍城或觀塘，體驗傳統水上交通

，可搭乘渡輪前往紅磡、九龍城或觀塘，體驗傳統水上交通 樓下直通 「北角匯」 (Harbour North) 購物商場 ，設有各式餐廳、超市及特色商店，生活機能極佳

，設有各式餐廳、超市及特色商店，生活機能極佳 步行即可抵達知名的 利強記雞蛋仔、春秧街傳統街市，感受濃厚的地道香港氛圍

銅鑼灣飯店住宿推薦

富豪香港酒店

典雅歐式宮廷風格大廳與客房採用經典的維多利亞風格裝飾，充滿大量金箔、大理石與藝術雕刻，提供與現代簡約飯店截然不同的奢華儀式感

頂樓設有罕見的屋頂露天泳池（季節性開放），在游泳時能直接俯瞰銅鑼灣繁華街景與部分維多利亞港景觀，是市中心極難得的放鬆空間

飯店房型普遍較香港一般飯店大，特別是家庭四人房配置兩張大床，空間感十足，攜帶小孩或行李較多的家庭客非常友善

24 小時健身中心與桑拿，配備完善的健身器材及桑拿設施，在結束整天的購物行程後，能獲得深層的肌肉放鬆

飯店內的 富豪金殿 (Regal Palace) 是屢獲殊榮的粵菜餐廳，提供精緻的點心與正宗粵式大菜，非常適合家族聚餐

地理位置及交通

百貨一級戰區!步行 3 分鐘即達 MTR 銅鑼灣站 (F1 出口) 。出門即是 SOGO 崇光百貨、希慎廣場 及 時代廣場

。出門即是 及 周邊環繞米其林推薦餐廳、避風塘海鮮及各式特色茶餐廳（如著名的渣甸坊），生活機能極其強大

門口即有叮叮車（電車）站與多線巴士，前往中環、灣仔或北角等地區均非常便捷

香港合和酒店

飯店與佔地 6,000 平方米的公園相連，港島區規模之冠，樓高 55 層，擁有 1,000 間全新客房。房型設計寬敞（基本房型約 30 平方米起），提供連通房型，對家庭賓客非常友善

20 米長高空景觀泳池室外游泳池，可俯瞰灣仔翠綠的山景與繁華城市天際線，並設有健身中心、蒸氣浴室及按摩池，設施極為新穎

擁有超過 6,500 平方米的無柱式宴會廳，甚至可容納大型車輛直接進入接送區域，是舉辦大型研討會與婚宴的首選

飯店與佔地 6,000 平方米的公園相連，在繁忙的灣仔鬧區中提供了一抹寧靜的綠意，適合晨間散步

地理位置及交通

獨特雙入口設計 ：

低層入口 ：連接皇后大道東及 合和商場 (Hopewell Mall) ，步行至 MTR 灣仔站 (B2/D 出口) 僅需約 3-5 分鐘。

高層入口 ：位於堅尼地道，方便的士或私家車直接抵達 18 樓大廳。

： ：連接皇后大道東及 ，步行至 僅需約 3-5 分鐘。 ：位於堅尼地道，方便的士或私家車直接抵達 18 樓大廳。 樓下即是灣仔最大的生活風格商場，內有超市、藥妝店及各式各樣的餐廳，步行即可抵達 香港會議展覽中心 及 利東街 。

及 。 緊鄰叮叮車站與巴士站，搭乘機場快線接駁或前往銅鑼灣、中環均在 10 分鐘車程內。

海洋公園飯店住宿推薦

香港海洋公園萬豪酒店

如果想輕鬆玩香港海洋公園又住得舒適，一旁的香港海洋公園萬豪酒店絕對是首選。距離樂園入口不到幾分鐘步行路程，位置超方便！

沉浸式主題客房： 飯店與海洋公園深度合作，推出深受家庭喜愛的威威潛艇、小紅熊貓及包包大熊貓主題房，從床飾到備品充滿童趣細節

熱帶園林戶外泳池： 設有大型戶外礁湖泳池及兒童戲水區，四周環繞綠植，彷彿置身東南亞海島度假村，是市區難得的放鬆空間

專業級 SPA 與健身中心： 配備 Harnn Heritage Spa 與先進健身設備

地理位置及交通

座落於 海洋公園入口旁 ，透過天橋步行僅需 2 分鐘即可抵達樂園，省去排隊等接駁車的疲累。

，透過天橋步行僅需 2 分鐘即可抵達樂園，省去排隊等接駁車的疲累。 緊鄰 MTR 海洋公園站 ，搭乘地鐵僅需 6-10 分鐘即可抵達金鐘及中環鬧區，兼顧樂園行程與市區購物。

，搭乘地鐵僅需 6-10 分鐘即可抵達金鐘及中環鬧區，兼顧樂園行程與市區購物。 方便前往淺水灣、赤柱等南區景點，非常適合安排兩天一夜的南港島輕旅行。

💡飯店常推出含「樂園門票+住宿」的住房套裝，CP 值通常比分開購買更高。此外，飯店泳池在夏季非常熱門，入住後建議先預約泳池時段，確保能盡情享受戲水時光

香港富麗敦海洋公園酒店

位於黃竹坑大樹灣，每間客房100% 全海景客房，所有客房均面朝南中國海，透過大片落地窗欣賞療癒的 180 度無敵海景與布格灣風光

位於 3 樓的露天無邊際泳池是飯店的靈魂，泳池邊緣彷彿與大海相連。設有池畔涼亭與奢華躺椅，度假氛圍媲美泰國或馬爾地夫

針對家庭客設有 6 間不同主題的探險套房（如香港獵奇、熊貓、人魚、海盜等）。房內裝修極盡夢幻、空間寬敞。兒童室內玩樂區，設有攀爬架、滑梯及多種互動設施，即便下雨天孩子也能盡情放電

富麗敦水療與健身中心： 提供奢華的舒壓療程與俯瞰海景的健身房。飯店更強調「可持續發展」，是香港首間獲得「WELL 建築標準」預認證的酒店

星級餐飲體驗

玉 (Jade)：由名廚主理的精品粵菜，裝潢典雅

星耀廳 (Lighthouse Cafe)：提供高品質的國際自助餐，海鮮種類極其豐富

星耀廊 (Lighthouse Lounge)：招牌的富麗敦經典下午茶，是網美打卡的熱點

地理位置及交通

飯店提供免費穿梭巴士往返 MTR 海洋公園站 ，車程僅約 5-10 分鐘

，車程僅約 5-10 分鐘 緊鄰 香港海洋公園水上樂園 ，步行即可抵達，非常適合安排兩天一夜的玩水行程

，步行即可抵達，非常適合安排兩天一夜的玩水行程 方便前往深灣、淺水灣等南區景點，感受香港精緻的海岸生活

大嶼山飯店住宿推薦

推薦「香港迪士尼樂園」三間主題酒店，入住任何一間迪士尼主題酒店，即可享受三館通用康樂設施，從手作工作坊、池畔派對到尋找隱藏米奇，飯店間更有免費穿梭巴士輕鬆往返樂園，讓度假感直接拉滿。

香港迪士尼樂園酒店 主題風格：經典維多利亞宮廷風｜華麗、皇室、優雅 米奇花園迷宮：飯店後花園設有精緻的綠籬迷宮，是孩子們跑跳與拍照的絕佳去處。 皇室款待：挑高大廳常有鋼琴演奏，米奇、米妮及各國公主會不定時現身與賓客互動。 翠樂庭餐廳：全港最熱門的角色早餐聖地，邊吃早點邊與迪士尼朋友合照。 迪士尼探索家度假酒店 主題風格：異國探險冒險風｜叢林、自然、驚喜 四大主題庭園：以亞洲、大洋洲、非洲、南美洲為主題，種植超過千種異國植物，處處充滿探險家的收藏品。 雨澄泳池：極具熱帶風情的室外泳池，周圍環繞翠綠植卉，是三間飯店中度假感最強的一間。 探險家精神：房間與餐飲充滿大自然元素，適合喜愛新奇體驗的家庭。 迪士尼好萊塢酒店 主題風格：復古好萊塢明星風｜潮流、電影、美式復古 藝廊風格大廳：全新翻新後，大廳充滿色彩繽紛的迪士尼電影藝術，是網美打卡的熱點。 鋼琴型泳池：充滿好萊塢經典風格的戶外泳池，周邊更有充滿美式公路感的古董車裝飾。 特色餐飲：「藝彩廚」提供色彩斑斕的創意自助餐，適合追求時尚與美食的年輕客群。 💡 快速比一比：該選哪一間？ 飯店名稱 推薦對象 核心關鍵字 樂園酒店 親子、公主夢、長輩 經典、夢幻、五星級 探索家酒店 親子、大自然愛好者 度假感、冒險、森林系 好萊塢酒店 情侶、年輕朋友、預算考量 潮流、拍照、高 CP 值

挪亞方舟度假飯店

全港唯一海灘度假主題酒店，坐擁青馬大橋絕美海景與親子樂園，飯店正對 馬灣東灣沙灘，步行幾秒即可踏沙戲水、漫步夕陽下，享受遠離市區喧囂的悠閒節奏。

夢幻主題房型：專為家庭設計，包含恐龍歷險、大自然與方舟主題房，房型寬敞且多配備戶外露台，可飽覽青馬大橋海景或夜景 親子玩樂天堂：直通挪亞方舟主題公園，內設室內互動展區、戶外大型遊樂場（Fun Fun 堡）及兒童遊戲區，是親子旅遊的首選基地 豐盛閣 (Harvest Restaurant)海景景觀餐廳，有度評價的早餐時段可邊享用多樣化美食，邊欣賞落地窗外的 180 度馬灣海景 地理位置與交通 位於馬灣島中心，鄰近 馬灣公園 (花園) ，周邊充滿溫馨的小區餐廳與生活機能

，周邊充滿溫馨的小區餐廳與生活機能 飯店樓下即有巴士站直達機場、青衣站、葵芳站及中環碼頭

前往迪士尼樂園、大嶼山及昂坪交通順暢，非常適合規劃 3 天 2 夜的離島度假行程

香港銀樾美憬閣精選酒店

飯店地理位置極其優越，是轉機、親子旅遊與購物狂的首選! 露天無邊際泳池與健身設施： 設有極具設計感的室外恆溫泳池及 24 小時健身房，旅客能在游泳時遠眺大嶼山翠綠山景，是飯店內最熱門的打卡點

部分高級房型配置了專屬的戶外露台，甚至設有私人的露天按摩浴池或私人泳池

房間標配 Nespresso 膠囊咖啡機、頂級音響設備及 Malin+Goetz 沐浴用品。高效的雙層隔音玻璃設計

地理位置及交通

飯店位於 東薈城名店倉 頂層，樓下即是超過 150 個國際品牌折扣店、食肆及大型超市

頂層，樓下即是超過 150 個國際品牌折扣店、食肆及大型超市 交通轉運極速抵達：步行 2 分鐘即達 MTR 東涌站

香港迪士尼樂園 ：地鐵僅需 1 站（欣澳站轉乘）

：地鐵僅需 1 站（欣澳站轉乘） 昂坪 360 纜車 ：步行 5 分鐘即可抵達纜車站

：步行 5 分鐘即可抵達纜車站 機場接駁優勢：提供免費穿梭巴士往返香港國際機場（車程約 10-15 分鐘），對長途轉機或早班機旅客非常友善

香港景點美食推薦

這趟五天四夜行程，我們安排了「香港必遊20個景點」迪士尼樂園、海洋公園、昂坪纜車、M+博物館、維多利亞港夜景等經典景點，還吃遍港式美食：華星冰室、強記飯店、大一燒鵝，還有香港米其林、必比登必吃美食推薦，滿足味蕾與視覺的雙重享受～